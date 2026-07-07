Aló presidente

La crispación social impide apreciar el esfuerzo que está haciendo el presidente Pedro Sánchez para divulgar entre los ciudadanos asuntos trascendentales a los que habitualmente se presta muy poca importancia.

La actividad reciente del presidente del Gobierno de España ha incluido, como hitos decisivos, la producción de algunos vídeos donde recomienda usar cremas solares este tórrido verano en el que los rayos UVA pueden lesionar nuestra piel. Ese consejo tiene un enorme valor viniendo de Sánchez, a quien le han brotado media docena de melanomas políticos a causa de los rayos de mala UVA de su gente de confianza. Alguien que ha padecido las profundas quemaduras producidas por la sobreexposición a un sol de justicia es la persona más indicada para advertir a los demás sobre los peligros de la incineración.

En otro vídeo para prestar un servicio público a los ciudadanos, que no sea hacer más viviendas o contener los costes de la inflación que eso lleva más tiempo y él solo lleva ocho años, Sánchez ha elegido también el sol. Debe ser que eso de las quemaduras lo tiene traumatizado. En este último mensaje lanzado a las embravecidas aguas de las redes sociales, el presidente ha recomendado cómo ver adecuadamente el próximo eclipse. No el suyo propio, sino el del sol, que se producirá el próximo 12 de agosto. El suyo aún no tiene fecha. Como un experto que sabe perfectamente cómo es que se te haga de noche en pleno día, Sánchez ha salido en un vídeo recomendando una aplicación para elegir el mejor sitio para el espectáculo y el tipo de gafas que debes usar. En este caso no son gafas tipo Falcon, con ministro servicial al lado, sino otras de cartón, mucho más sencillas.

Podrían ser los primeros tanteos de algo mayor. Algo que la hinchada presidencial lleva años esperando. Sánchez, como toda la izquierda española, tuvo encendidas palabras de admiración para aquel personaje llamado Hugo Chávez, autor de la gloriosa revolución bolivariana, que condujo al país a la mayor penuria conocida en toda su historia. Uno de sus mayores logros fue cerrar todos los periódicos y las televisiones que le criticaban. A cambio inauguró un programa de obligada emisión para todos los canales que se llamaba Aló Presidente. Un larguísimo show donde el líder del país soltaba interminables rollos a los ciudadanos y contestaba las preguntas de espontáneos cuidadosamente preparados que llamaban, haciéndose pasar por ciudadanos, para preguntar algo pactado de antemano, lo que daba la oportunidad a Chávez de lucirse en sus soporíferas respuestas.

Sánchez ha terminado comprando casi todo el ideario instrumental del Podemos de Pablo Iglesias. Se ha dado cuenta del enorme poder de la televisión pública, que hay que usar a saco y sin complejos. Y en tanto pone de rodillas, con la cartera, a los medios más hostiles, saca un nuevo «canal amigo» y termina algunos asuntillos menores, como meter nuevos votantes en el bombo, es posible que termine inaugurando un programa presidencial en donde pueda explicar las claves del desriz japonés o cómo utilizar los cubiertos de pescado. O sea, los temas que de verdad importan y no los escándalos de corrupción a los que los malditos medios de comunicación españoles dan más importancia que a un eclipse.