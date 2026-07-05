Para opinar sobre la evolución de la Ópera en Tenerife tenemos que remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX y al acogedor y añorado Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1851, el más antiguo de Canarias, (ahora cerrado por reformas), cuando el recinto era sede de la actividad lírica tinerfeña aprovechando las paradas que en las grandes giras hacían las compañías italianas y españolas camino de América, convirtiendo a la capital tinerfeña en escala habitual de importantes voces y orquestas europeas, conviviendo la zarzuela con la ópera.

Obra del arquitecto Manuel de Oráa, hasta entonces no hubo un teatro con capacidad en su escenario para representar una ópera en Tenerife. En 1935 se fundó la Orquesta Sinfónica de Tenerife, inicialmente llamada Orquesta de Cámara de Canarias, gracias a lo que aumentó la producción operística.

Con la inauguración en 2003 del Auditorio de Tenerife Adán Martín, y gracias a la Sala Sinfónica, el género lírico aumenta su actividad, impulsando el Cabildo de Tenerife la creación de escenografías y montajes propios gracias a la puesta en marcha del proyecto Ópera de Tenerife, además de iniciativas de apoyo a jóvenes cantantes y programaciones específicas destinadas a la Ópera en familia, de Cámara y en minúscula, para ofrecer y acercar cada vez más el género lírico a todos los públicos, de tal forma que Ópera de Tenerife se ha convertido en el motor lírico de la isla, haciendo que el Auditorio de Tenerife lo mismo ofrezca ópera contemporánea que del romanticismo, barroca, de cámara, y grandes títulos tradicionales.

Acaba la temporada 2025-2026 con 15 conciertos, el primero de los 6 del abono principal en diciembre de 2025, Adiós a la bohemia, fue dedicado a recuperar la zarzuela, y el último el pasado 27 de junio con La Verbena de la paloma, una producción del Teatro de la Zarzuela y dirección del siempre presente y muy apreciado en Tenerife, Víctor Pablo Pérez, sobre la que merece detenernos porque supuso un homenaje y una reivindicación del mítico y castizo Teatro madrileño Apolo y de sus artistas, condenado a desaparecer por la conjunción de la crisis económica y la presión inmobiliaria, que hizo que fuera vendido al Banco de Vizcaya, no quedando actualmente en el edificio del número 45 de la calle de Alcalá, actualmente propiedad municipal, emplazamiento donde estuvo, ni una piedrita que lo recuerde.

Sin embargo, el nombre Apolo no desapareció completamente, pues en la madrileña plaza de Tirso de Molina se construyó el Nuevo Teatro Apolo, con lo que se mantiene la anterior denominación.

Catedral del ‘género chico’, en el Teatro Apolo se estrenaron zarzuelas muy famosas como La Revoltosa, Doña Francisquita y La Verbena de la paloma, entre otras.

La Verbena de la paloma, en el Auditorio de Tenerife el 27 de junio, mientras se interpretaba, pareció transmitir el sentimiento de la habanera del mantón de Manila, tanto que mereció el aplauso agradecido y los bravos durante unos cuantos minutos del público satisfecho puesto en pie.

Ahora toca esperar a septiembre en que comienza la nueva temporada 2026-2027 con siete conciertos de abono, que traen a Tenerife a Mozart, Wagner, Torres, Handel, Thomas, Britten y acaba con otra zarzuela, El orgullo de quererte, de Javier Carmena.

Un detalle que cada año llama más la atención es el ambiente cordial y festivo del hall del Auditorio y la presencia de extranjeros y jóvenes en todas sus actividades, lo que le imprime cierta impronta cultural internacional que tanto identifica y beneficia a Tenerife.