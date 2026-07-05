Bastones o gatos

En el libro El Pasillo Estrecho, de Acemoglu y Robinson, distinguidos con el Premio Nobel de Economía en 2024, el lector puede encontrar un epígrafe titulado El primer gato de Canarias. Es sorprendente que dos investigadores tan alejados de las Islas hagan semejante referencia. En realidad, es una referencia tomada de la biografía del Mercader de Prato, de nombre Francesco di Marco Datini, escrita por Iris Origo en 1957. Trata de una historia contada a los niños de Prato desde el siglo XIV, según dice el texto.

Cuentan que Francesco di Marco Datini (1335-1410), nació en una familia muy pobre, pero gracias a su gran competencia como comerciante, se hizo inmensamente rico. Uno de los orígenes de su riqueza estuvo en los viajes que hizo a una “remora isla” llamada Canarias. Se dice que el “rey de Canarias” le invitó a cenar en el primer viaje. El mercader vió la mesa puesta con servilletas y, junto a ellas, un garrote tan largo como un brazo, sin comprender al principio cuál era el propósito. Una vez que los alimentos se sirvieron, la mesa se llenó de ratones. Entonces supo que el bastón servía para espantarlos. Habiendo regresado al barco, al día siguiente el comerciante volvió a cenar con el “rey de Canarias” llevando un gato en la manga. Rápidamente, el gato ahuyentó a los ratones y el rey quedó maravillado. Así que Francesco di Marco le regaló el gato. El rey agradecido, antes de su regreso, le compensó con joyas por valor de 4.000 escudos, así volvió a la Toscana siendo un hombre rico. Al año siguiente, volvió llevando otro gato de regalo, y esta vez el rey de Canarias le obsequió con joyas valoradas en 6.000 escudos. La escritora nos advierte de que, pese a que la leyenda se ha contado durante tantos siglos, no hay constancia alguna de que tales viajes se hubieran producido.

La leyenda sugiere dos miradas: la de Acemoglu y Robinson, quienes reflexionan sobre la movilidad social en los tiempos y lugares en los que vivió el mercader de Prato; la nuestra, desde la perspectiva de Canarias.

Los autores ponen el ejemplo del comerciante como un caso de movilidad social. Las comunas del norte de Italia rompieron normas de gobierno basadas en la autoridad dirigente y pasaron a formas de gobierno asentadas en los diferentes grupos de la sociedad, elegidos por un tiempo, tras la evaluación de sus acciones. Existió entonces en las comunas una constante renovación en la clase política y económica, y grandes avances en la tecnología. Así pues, los avances en la gobernanza fueron acompañados del progreso de la sociedad.

Esta relación entre Estado y sociedad es lo que denominan los autores “el Leviatán encadenado”. Sostienen que el Estado y la sociedad deben correr conjuntamente cada vez más rápido para estar en el mismo sitio, como si se tratara de la carrera de la Reina Roja y Alicia, en el famoso y tantas veces citado en economía, Alicia en el país de las maravillas.

Es este el “Leviatán encadenado” que se distingue del de Hobbes. La ausencia de Leviatán remite al estado del “hombre, lobo para el hombre”. La sociedad débil crea el Leviatán monstruo marino, despótico, un peligro para la libertad de los individuos. Por el contrario, el “Leviatán encadenado” se refiere a la relación de progreso continuo entre Estado y sociedad.

Con este esquema en la cabeza podemos mirar a nuestra sociedad isleña. Primero, miremos la leyenda con los ojos de los autores: uno de los graves problemas de la sociedad actual son las dificultades para la movilidad social. Durante décadas, las nuevas generaciones pudieron ascender socialmente a partir de los negocios y la competencia profesional adquirida mediante la obtención de un título de educación superior. Los hijos de las clases pobre y media pudieron acceder en la escala social, hoy lo tienen sumamente difícil, como así lo demuestran diferentes estudios. Basta con mirar las tasas de empleo y paro por niveles estudios terminados y edad que suministra trimestralmente la Encuesta de Población Activa. Pero, la obtención de un título superior, aún siendo una vía efectiva para la movilidad social, ya no tiene el efecto positivo de hace cuatro décadas. Los bajos salarios, la inseguridad en el empleo, las dificultades en la promoción laboral, los costes de la vivienda generan una notable incertidumbre. Así pues, es una tarea de la sociedad liberar de obstáculos y dar rienda suelta al inmenso caudal de iniciativas de las generaciones de jóvenes en Canarias, que existen mucho más que suponen las generaciones instaladas.

Más allá de los problemas de movilidad social, podemos señalar otro ejemplo de desequilibrio: existe un desfase entre los recursos disponibles por el Estado y las oportunidades de la sociedad. Así ha ocurrido con los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR) que han tenido dificultades para trasladarse a la inversión con destino a la economía verde y digital. La tierra no estaba preparada para la lluvia de recursos. Y lo mismo podríamos decir de la baja ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma de Canarias de los programas de inversión o de los Cabildos. Podría pensarse que la burocracia supone una dificultad insalvable para una parte de los inversores y la administración pública, admitamos que algo de esto hay. Pero, no es suficiente. El asunto es tan importante como para merecer atención. Hoy las administraciones tienen recursos para impulsar la innovación y las nuevas generaciones tienen ideas pendientes de explorar. La mayor parte fracasarán, pero lo importante es que algunas, las menos, tendrán éxito.

La mirada a la leyenda desde el ángulo del “rey de Canarias” subraya otras cuestiones: el comerciante llega a las Islas desde lugares remotos, intercambia mercancías, pero además deja conocimientos que mejoran la vida del lugar. Y esta es una forma de superar las limitaciones de las capacidades endógenas. La apertura al exterior ha sido el factor fundamental de la progresión de las Islas, puesto que nos ha permitido acceder a bienes y servicios generados en todo el mundo. De esta forma, las Islas aprovechan la innovación generada en otros lugares a precios bajos a cambio de servicios portuarios y mercancías agrícolas. A cambio ofrece bienes y servicios cuya ventaja se encuentra en la geografía. Un ejemplo de esto son los servicios múltiples derivados de la demanda de los turistas.

Cada lugar trata de encontrar la forma peculiar de inserción en la economía internacional, de acuerdo con las limitaciones y los recursos que gestiona. Otra cuestión diferente es si lo hace de la mejor forma posible y si puede desencadenar procesos de desarrollo permanente, como la carrera de la Reina Roja. Parece sensato pensar que no todo se puede producir en todos los sitios y empeñarse es dilapidar recursos.

La conexión con el exterior es imprescindible para dotar a la población de los bienes y servicios que provocan el bienestar. Un bienestar que se adapta a estándares cada vez superiores, por eso debemos correr cada vez más rápido para estar en el mismo sitio. Dicho de otra forma, la capacidad para sostener con recursos internos la soberanía económica es escasa, debemos entender que nuestra soberanía insular se fundamenta en disponer de las instituciones que permiten la inserción efectiva en la economía internacional.

Así pues, las enseñanzas de la leyenda son tres: el conjunto de normas de gobernanza debe garantizar la movilidad social, así que habrá que poner todo el interés en superar los obstáculos que hoy encuentran los jóvenes; la acción política y el desarrollo social deben ir parejos, de forma que ni los gobiernos ocupen espacios que inhiban la acción de la sociedad, ni la sociedad arrincone la función del gobierno como garante de la igualdad de oportunidades en todos los sentidos; la inserción en la economía internacional de las Islas es fundamental para acceder a los bienes y servicios tecnológicamente desarrollados a precios competitivos, a cambio del desarrollo de mercados en bienes y servicios en los que tenemos ventajas absolutas. Y en todos los casos, debemos hacer mejor lo que ya hacemos bien.