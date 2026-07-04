Se celebró en La Laguna el Foro Internacional ‘Economías pequeñas ideas grandes’ organizado por Antonio Salazar, el editor de la revista mensual La Gaveta Económica, ya por su número 125. Se preguntaba al Foro por cómo compiten las economías pequeñas en un mundo global. Y respondieron, entre otros, Andrés Rundu (1963), embajador de Estonia en Madrid. Independientes desde 1991, se incorporó en mayo 2004 a la UE y a la OTAN, con el grupo de 10 países del Este, mensaje para Rusia, en Schengen en 2008 y en el euro en 2011. Con 45.228 kilómetros cuadrados y 1,36 millones de habitantes, tiene un PIB per cápita de unos 30.000 euros, con España en 34.200, media UE 41.600 y Canarias 26.500. Rápida evolución geopolítica, donde «todos los partidos políticos firmaron los cambios» y su base económica está sostenida en «acuerdos público-privados». Permitió un rápido desarrollo, con el sector informático en la base. Confianza, integridad y cooperación educativa, ofrecen una elevada seguridad jurídica. Las relaciones con la administración, entre privados, la sanidad se resuelve vía informática. La ventanilla única es real, no un relato. Alta protección de datos, consecuencia de los ataques informáticos de Rusia, con la IA en desarrollo y sus modelos de ciudad como smart cities (ciudades inteligentes).

Enlazo la actuación de Gustavo Marrero (1973), catedrático de Análisis Económico de la ULL, desde 2018, que nos habló de Productividad, Desigualdad e Incentivos, y de Miguel León Ledesma (1973), hoy en la Universidad de Exeter, con Distorsiones y Retos del REF actual. Para Gustavo Marrero, productividad y desigualdad se retroalimentan. Sin productividad hay menos crecimiento y prosperidad compartida. La productividad a largo es determinante. Canarias desde el año 2000 mantiene la misma productividad/hora, sin la cual no se avanza. Afecta a factores estructurales, trabajadores, empresas, instituciones y políticas. Obligan a cambios de capital, I+D+i, infraestructuras y tecnologías. Un cambio de reglas que permitan escalar, exportar e innovar. Estamos en un espacio de desigualdades de renta, riqueza y oportunidades, donde el 10 % de la población tiene el 61,5 % de la riqueza y el 50% solo el 4%, con el 40% de la clase media con el restante 34,5%. Gobiernos e instituciones tienen que apostar por mecanismos e incentivos apropiados.

Se centró Miguel de León (1973) en una crítica del REF, valorando su productividad, incentivos y políticas económicas que ofrece. Critica las distorsiones del actual REF, en cuanto a sus factores, sectores, calendario, entradas y tamaño empresarial. Hoy se centra en primar el capital acumulado, sin consideración de su productividad, conocimiento, empleo de calidad. Por lo que no verifica si crea nuevas capacidades, clave para poder mejorar la productividad/hora, donde sitúa el objetivo. El REF debiera primar capacidades con permanencia, innovación, formación, aprendizaje, retorno. No se trata de más sectores, sino de más capacidades. Atraer talento creando un entorno social, con formación continua y que se integre. Un REF catalizador para el empleo, la educación, la innovación, competencia e infraestructuras. Apostó también por un IVA reducido en lugar del IGIC, como institución que ofrece una mejor integración en España y en la UE.

Dejo para el final a Federico Steinberg (1977), catedrático de economía en el Real Instituto Elcano, de la UAM y en Georgetown (Washington D.C.). Con Canarias en la Economía Global, analizó el desorden económico de la geopolítica, donde Trump ha realizado una «opa hostil» a la economía. Considerada como arma, que utiliza para romper las expectativas del contrincante. Opina que tanto el brexit como la guerra de Ucrania son pésimas soluciones. Defiende más comercio y menos aranceles. Ante el colapso del orden internacional, sin derecho público, sin OMC, con una recesión democrática global, en la rivalidad EEUU-China, Trump actúa de acelerador por encima de la ley y con el apoyo del 30% de su población, que está en el MAGA. Los sectores privados, la prensa y universidades no alineadas sufren su doctrina del agravio. Cambio climático, demografía e IA son los retos globales de hoy. La UE empobrecida luego de 2008 dejó atrás el imperialismo y el nacionalismo. Debe unificar defensa y deuda en conjunto. Cierro con el dicho canario de «pasos cortos, vista larga y mucha mala leche», análogo al del Foro, con la singularidad final de la desconfianza hacia empresas e instituciones del canario en su entorno.