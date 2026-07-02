Una sensación de vacío

Quieres atrapar la realidad para sacar alguna que otra consecuencia del caos instituido, y la sensación es que uno o es muy torpe y apenas llega a aproximarse o que ante tanto barullo es muy difícil poner en solfa un pensamiento crítico.

Con esta herramienta del pensamiento crítico, como bien recuerda el filósofo español y persa de nacimiento Areeh Arjomandi, algo nos podríamos acercar para desandar los socorridos bulos, las innumerables conspiraciones gestadas por la fontanería oxidada donde prevalecen las cloacas de organizaciones por donde circula el negocio fácil y el contubernio desleal sumamente peligroso.

Este método, que necesita algo de perseverancia, se inventó en Grecia hace más de dos milenios y consiste en someter opiniones y afirmaciones incluidas las nuestras a múltiples exámenes de refutación.

Es inútil detenernos en las primeras etapas de la observación ya que si fuera así la confusión y el error no nos abandonaría dejándonos prácticamente en blanco.

Tendremos que llegar hasta los linderos de la filosofía de Karl Popper para tras confrontaciones y usar la mentira como una falsa verdad de los elementos a analizar, la justificación más segura de una creencia, de una realidad, reside en los fracasos de nuestros intentos de refutarla. Solo se considera verdadero aquello que se puede falsar.

Se sabe que el análisis de las cuestiones requiere su tiempo, sus malos humores, pero sin dedicarle el tiempo debido seguiremos en el camino de las charlas de café y de las trifulcas tabernarias, y al borde del vacío intelectual más profundo.

Además, si incidimos en el escenario de lo público que es donde la conspiración, la mentira y la falsedad toma presencia, en ese tumultuoso escenario sería necesario no poner oídos donde se repiten las habladurías unipersonales. Sobre todo, en los parlamentos donde el galimatías, los malos modos y tonos se agudizan, intentan camuflarse falsedades por verdades llegándose a la confusión de las mismas palabras que ni se entienden ni se oyen.

Cayéndose en el vacío donde la escandalera se propaga en las mesas de debate y no se refleja luz alguna en una jauría de frases escritas, entrecortadas que a veces se amplifica por el salíveo que produce el alegato estéril y el cabreo al no sentirse escuchado. Que seguramente poco importa al que se pretende convencer.

Encontrándonos a partir de ese momento en la perversión de la democracia, donde el estado puro sería la cordialidad de grupo, las confidencias intimas, la proximidad al mando, donde la manipulación se ejerce por la seducción, por la atracción del líder carismático que abre los recintos a los ávidos de poder.

Y ante todo este fragor seudo-político, aparecen los arquetipos ajenos a la critica programática que habitan las academias, los debates intelectuales que apenas despiertan curiosidad alguna por los sufridores del sistema cargados de interrogantes conduciéndose por cantos de sirenas simplones y ramplones.

Y es que no encuentran los mitos como en su momento fueron Prometeo, Fausto o Sisifo, hoy es Narciso el que nos llega desde el Capitolio de EEUU, como marco cultural que pretende universalizarse, « soy el mejor», «soy el jefe, el que más sabe de todo».

Los poderosos se verán cada vez más estupendos reflejados en las aguas del río, mientras los que remueven sus aguas en el afán de establecer metas, estas serán las que les fije el jefe omnímodo . De resto la sensación es de un vacío, más que agobiante.