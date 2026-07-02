Julio viene calentito

¿Qué es Extremadura?, me preguntas, clavando en mi pupila tu pupila azul. Pues Extremadura, «con el menor porcentaje de población extranjera de España, apenas un 4%, es la región más segura de nuestro país y la que tiene la vivienda más barata». Palabra de Pedro Sánchez, que por unos segundos fue poseído por los demonios de la derecha para relacionar la seguridad con la inmigración. En su favor hay que decir que no puso los ojos en blanco ni se desmayó.

Con tanta presión aumenta la confusión. Grande Marlaska, por ejemplo, ya no sabe si la directora general de la Guardia Civil se reunió con Leire Díez o con el general Prim o nunca se ha reunido con nadie. De hecho, no recuerda si se lo dijo o no se lo dijo. Cada día que pasa, el cambio climático judicial amenaza con derretir los frágiles argumentarios y deteriora la memoria a corto plazo.

Julio –el mes– empieza con dos masas de altas presiones que se dirigen hacia la Moncloa. La abogada de Julio –Martínez–, el que señalan como isobara de Zapatero, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, ha recomendado a su cliente colaborar con el juez Calama, que investiga al líder socialista. Habrá que ver hasta dónde llega ese espíritu de colaboración con la Justicia, pero la publicación del rumor ha disparado los termómetros en Ferraz. Y no es la única. Como éramos pocos, parió la abuela, que diría Santos Cerdán en alguno de sus nuevos libros. Ahora resulta que Leire Díez también podría terminar ‘cantando’ ante el juzgado para demostrar que obedecía órdenes de la misma gente que ahora la desprecia por ensuciar el nombre del partido. El «efecto Aldama» actúa en las capas bajas de la asfixiante atmósfera política del país.

Tradicionalmente, cuando llegaba el estío, los medios bajaban las revoluciones porque la actualidad se apagaba. Antes había que echar mano de las «serpientes de verano», temas que se hinchaban para llevarse a titulares y alimentar la expectación de la audiencia durante el apagón informativo ordinario. Desde la invasión a las cianobacterias a la aparición de algún tiburón desorientado por las costas donde los bañistas se remojaban los carcañales, cualquier asunto se convertía desesperadamente en materia prima informativa.

Pero eso ya pasó a la historia. Entre la iniciativa de dar la ciudadanía española y el derecho a votar en 2027 a más de un millón de descendientes de Viriato, la regularización de otro millón largo de ilegales que tiene cabreados a los italianos y franceses, las citas judiciales de imputados en escándalos de corrupción, las nuevas revelaciones del tráfico de chistorras en el acceso a fondos públicos concedidos por la SEPI y la expectación del Sindicato del Joyeros por saber quién le regaló a Zapatero el millonario ajuar encontrado en la caja fuerte de su despacho, este verano se va a convertir en uno de los más tórridos de nuestra reciente historia.

Los dos bandos que están empeñados en su mutua extinción, dignos herederos de los del pasado siglo, no se darán tregua. Ni siquiera para ponerse las cholas. El intenso bombardeo nos perseguirá hasta las toallas. Naves en llamas a las Puertas de Orión y rayos gamma cruzando la inmensidad del vacío que ocupa el espacio donde tendría que estar el cerebro de este país perdido.