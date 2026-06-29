Redes sin crispación

El reciente nombramiento de Luis Ayala como presidente de Cáritas Española ha sido recibido, en algunos ámbitos, no tanto desde la lógica propia de la Iglesia y de su acción caritativa, sino desde el reflejo casi automático de la política partidista. Algunos han querido leer su elección como una vinculación de Cáritas con el llamado «sanchismo», como si toda persona con trayectoria pública, académica o social tuviera que quedar necesariamente encerrada en una etiqueta ideológica. Es un síntoma de nuestro tiempo: antes de preguntar quién es alguien, qué ha hecho, qué puede aportar o desde dónde sirve, buscamos rápidamente en qué casilla colocarlo.

La polarización ha empobrecido mucho nuestra mirada. Nos ha acostumbrado a sospechar de todo vínculo, de toda colaboración, de toda conversación que no nazca dentro del propio grupo. Hemos llegado a pensar que hablar con alguien es pertenecerle, que colaborar en un ámbito es quedar atrapado por él, que reconocer el valor de una persona equivale a asumir todas sus posibles conexiones. Así se estrecha la vida pública, se debilita la confianza y se vuelve casi imposible construir espacios compartidos. Y, sin embargo, una sociedad madura necesita precisamente lo contrario: personas capaces de tender puentes sin perder su identidad.

Cáritas no pertenece a ningún partido. Tampoco puede convertirse en instrumento de ningún poder político, económico o mediático. Su raíz es otra: nace de la Iglesia, de la fe en Jesucristo y de la convicción de que la caridad no es una actividad opcional, sino una dimensión constitutiva de la vida cristiana. Cáritas es la diaconía organizada de la caridad, el servicio humilde y concreto a quienes sufren. Por eso su misión no se mide por la cercanía o distancia respecto de unas siglas, sino por su fidelidad al Evangelio, a la dignidad humana y a los últimos.

En este sentido, resulta preocupante que incluso el mundo de la acción social sea interpretado desde categorías de enfrentamiento. Si una persona conoce las políticas públicas, se la sospecha de partidismo. Si estudia la pobreza, se la acusa de ideología. Si defiende derechos sociales, se la sitúa automáticamente en una trinchera. Pero la pobreza, la exclusión, la soledad, la migración, la vivienda o la precariedad no son patrimonio de una izquierda o de una derecha. Son heridas humanas. Y ante las heridas humanas, la primera respuesta cristiana no debería ser preguntar de qué partido viene quien ayuda, sino si su servicio es verdadero, limpio y orientado al bien común.

Además, conviene recordar algo elemental: crear redes no es rendirse ante nadie. Dialogar no es claudicar. Colaborar no es confundirse. En una sociedad plural, la Iglesia está llamada a conversar con todos sin dejar de ser ella misma. Cáritas, precisamente por su presencia cotidiana junto a los más vulnerables, sabe que ninguna institución puede afrontar sola los grandes desafíos sociales. Hace falta relación con administraciones, entidades civiles, universidades, comunidades parroquiales, empresas, voluntarios, profesionales y familias. Esa capacidad de tejer vínculos no es una amenaza para la identidad; puede ser, más bien, una expresión madura de ella.

Nos cuesta reconocerlo porque vivimos demasiado acostumbrados a la crispación: parece que solo se puede ser fiel a una causa si se habla contra alguien. Pero la caridad cristiana puede denunciar sin despreciar, reclamar derechos sin romper la comunión y señalar heridas sin convertirse en arma arrojadiza. Quizá el nombramiento de Luis Ayala sea una ocasión para preguntarnos si aún sabemos reconocer trayectorias y servicios sin reducirlos todo a bandos. Cáritas está llamada a servir, escuchar y crear redes sin crispación: donde otros ven etiquetas, la caridad cristiana debe seguir viendo rostros.