IA e incertidumbre creciente en la renta variable

El miedo se acumula en el mercado. Las advertencias proliferan en los mentideros bursátiles, que pese a lo de 'mentideros' no deben menospreciarse en exceso. Cierto que quizá sigan las oportunidades de revalorización, pero el Índice de Miedo y Codicia ahora está en 24,8, señalando 'miedo extremo' entre los inversores. Quizá los españoles estén vacunados, pero lo cierto es que las correlaciones bursátiles entre bolsas siguen existiendo y conviene estar prevenidos.

No es solo una cuestión de mal de altura. El caso es que la mayoría de los analistas aluden a que la apuesta por la inteligencia artificial y el ajuste de cotización de Space X tras su salida a bolsa han puesto pelos como escarpias y pelotillas a la altura de la campanilla, ese pequeño tejido en forma de lágrima que cuelga en el fondo del paladar.

Inversión descontrolada

Ives Bonzon, CIO de Julius Baer, considera que "el ciclo de la IA es un ciclo de innovación intensivo en términos de inversión de capital y funciona de manera fundamentalmente diferente a un ciclo que no requiere tanta inversión. El principal riesgo reside en que el ciclo de inversión en IA se descontrole hasta colapsar por su propio peso. La pregunta clave es cuánto tiempo podrá mantenerse, es decir, si los beneficios económicos se materializarán antes de que las presiones de costes para las empresas que impulsan la IA se vuelvan demasiado intensas. Actualmente, las acciones estadounidenses reflejan cada vez más la creencia en beneficios hipotéticos y a largo plazo relacionados con la IA". Causa especial desasosiego la utilización por parte de Bonzon de la palabra 'hipotéticos', lo que descubre esa desconfianza general. Bonzon y otros analistas aconsejan hoy más que nunca el principio típico de la inversión, que no es otro que la diversificación.

Los proveedores tecnológicos ganan

Un análisis de la situación apunta a que los beneficiarios del gasto en IA son los grandes ganadores inmediatos del actual auge de la inversión de capital. Explica Bonzon que se están invirtiendo enormes cantidades de recursos en infraestructura de IA con la esperanza de rentabilizar estas inversiones antes de que las presiones de costes se vuelvan demasiado intensas. Pero el contexto empresarial de la IA es de alta competencia y altos costes, "lo que supone un serio desafío para su capacidad de generar flujo de caja libre, hasta ahora inigualable. En resumen, el ciclo de inversión en IA ha alcanzado proporciones sin precedentes, pero la confianza en que estas inversiones puedan monetizarse a gran escala dista mucho de estar garantizada", concluye Bonzon.

¿Cambio de régimen?

En los últimos años, la tecnología ha atraído la mayor parte del nuevo capital de los inversores. Muchos sectores no tecnológicos siguen estando relativamente infravalorados, según buena parte de los analistas. Javier Molina, analista de Mercados de eToro, destaca la situación como un posible "cambio de régimen". Opina que la fortaleza de la economía estadounidense dificulta una rápida bajada de tipos, mientras el enorme gasto en inteligencia artificial empieza a reducir la capacidad de las grandes tecnológicas para sostener las recompras de acciones que impulsaron las bolsas durante años. Esto explicaría por qué los índices avanzan con más dificultad y aumenta la rotación hacia otros sectores, según eToro. "A partir de ahora, seleccionar compañías con beneficios sólidos y capacidad real para rentabilizar sus inversiones será más importante que simplemente seguir la tendencia del mercado", opina Molina.

Inestabilidad gana

Laura Torres, directora de inversiones, IMB Capital Quants, mantiene que la combinación de una política monetaria restrictiva y el nerviosismo geopolítico "sugiere que las próximas sesiones seguirán siendo volátiles hasta que se disipe la debilidad estacional de finales de mes. De cara a los próximos días, el mercado estará atento a cualquier señal de estabilización definitiva en Ormuz y a la evolución de las expectativas de inflación. Mi recomendación es mantener una postura cautelosa, esperando que la finalización de este bajón de junio pueda abrir la puerta al tradicional rali de verano". Advertencias y más advertencias, pero los inversores hacen oídos sordos y la máquina sigue adelante.

Fuente: El Periódico