¿Y si tu madre cumple años en Halloween?

Los diputados socialistas del Parlamento de Canarias -debe ocurrir lo mismo en otras asambleas autonómicas- ya llegan llorados desde casa. Recuerdo los días en los que metieron a Santos Cerdán en la cárcel, por ejemplo: caras pálidas, cuchicheos, incesantes consultas al móvil, reuniones en las cafeterías próximas que se cerraban como tulipanes al atardecer cuando pasaba alguien cerca. Actualmente no es así. Los diputados isleños llegan un poco encogidos, como la gente que acaba de atravesar un chaparrón y no ha tenido tiempo de secarse del todo, y como mucho puede apreciarse cierto ambiente circunspecto en el grupo, salvo, por supuesto, por parte de la presidenta, Nira Fierro, que sigue divirtiéndose mucho con un Gobierno al que caricaturiza continuamente, pero al que no le hace ni un rasguño, ni en el Tik Tok que ama, ni en la vida real que rehúye. Por supuesto que la crisis sistémica en la que se encuentran el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la dirección federal el PSOE no significa que debe abandonar su función crítica como oposición parlamentaria, pero un poco menos de jactancia o jolgorio en las intervenciones. Especialmente porque el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres fue la administración autonómica más sensible a la seducción empresarial de Víctor de Alma y sus amigos con Koldo García en funciones de mediador bajo las instrucciones madrileñas de José Luis Ábalos. Sería de agradecer igualmente, por parte del Partido Popular, que no se aproveche cualquier pregunta para citar a José Luis Rodríguez Zapatero y su colección de joyas y sonrisas de Julia Roberts o viceversa. Porque también atañe a lo razonable que el PP recuerde la realidad convulsa del PSOE y sus efectos en el sistema político, pero sin olvidar que estamos -siempre resignada o pacientemente, salvo cuando ocupas un escaño- en el Parlamento de Canarias, y no en el Senado, por ejemplo.

Como ayer por la mañana el presidente Fernando Clavijo regresaba de su visita a Argentina y Uruguay, la sesión de control del pleno comenzó, precisamente, con la ritual pregunta de Fierro al vicepresidente y consejero de Economía Manuel Domíngez, que a estas alturas no interesan, francamente, ni a sus respectivas familias. Fierro le preguntó a Domínguez -redoble de tambores- si es importante que Canarias cumpla con sus «mandatos legales». Al tomar la palabra explicó que se refería a la Ley Canaria de Educación de 2014, según la cual El Gobierno autónomo debe emplear un 5% del PIB regional a la educación pública. «¿Usted cree que hablar de este objetivo es una perreta, como afirma el presidente del Gobierno?». Es muy aburrido recordarlo, pero Clavijo no tachó como perreta el objetivo -establecido legalmente- sino el discurso del PSOE sobre el mismo, ligeramente falsario. Por no hablar de otros argumentos, en tres años, entre 2022 y 2025, el PIB canario pasó de 49.021 millones de euros a 58.145 millones de euros. Hablamos de PIB, no de recaudación fiscal, que no se porta como un correlato especular del Producto Interior Bruto. Para cumplir el «mandato legal» el Gobierno canario debería elevar de golpe, en una anualidad, los presupuestos educativos varios cientos de millones de euros. Ni la recaudación, ni los presupuestos, ni la capacidad de gasto o la gestión administrativa funciona con la magia potagia con la que fantasea Nira Fierro, cuyas habilidades gestoras son ampliamente desconocidas. El Gobierno de Torres tampoco consiguió ese 5%. Más vale un 4,5% bien administrado que un 4,8 que deja después escuelas infantiles sin acabar o desprovistas de profesorado.

José Bermúdez sufrió una cruel decepción cuando Pablo Rodríguez, el consejero de Transporte, le comunicó que Óscar Puente no ha adaptado el programa Verano Joven a Canarias. Sin duda lamentable, pero si no has cumplido veinte años y para mover las nalgas necesitas a Puente o a Rodríguez tu vida, muy previsiblemente, será muy triste. Tamara Raya también le preguntó al consejero de Obras Públicas cuando se pondrá en marcha finalmente la rehabilitación de la playa de San Marcos, acusando al Gobierno de no asumir sus responsabilidades al respecto cuando solo a la administración autonómica le compete el proyecto. Raya siempre habla con una gravedad terminante, como si le hubiera sentado mal una tapa de pulpo o algo por el estilo. Al menos ayer no cruzó los brazos escuchando la respuesta al consejero, que es su pose intimidatoria favorita, e insistió mucho en que se había leído el expediente de la playa de San Marcos, como si fuera extraordinario que un diputado se leyera el expediente administrativo sobre el que pregunta.

También debió responder varias preguntas la consejera de Hacienda, Matilde Asian, como la formulada por el diputado socialista Hernández Cerezo, preocupado por la amenaza del retorno del llamado «impuesto al sol» que se le ocurrió a José Manuel Soria en sus años triunfales como ministro de Industria y Energía, una estúpida tasa llamada, casi poéticamente, «cargo por peaje de respaldo», que castigaba el autoconsumo eléctrico y beneficiaba a las grandes empresas del sector. El autoconsumo fotovoltaico casi se paralizó durante varios años. Hernández Cerezo no quedó demasiado satisfecho con la intervención de Asian, que fue historiográfica y tecniquera más que otra cosa. La señora Asian es demócrata y liberal a carta cabal, pero sin duda recuerda el consejo que Franco le dio en una ocasión a un director general que le preguntó la mejor manera para prosperar. «Haga como yo, no se meta en política», le respondió el dictador. Pues eso: la consejera de Hacienda jamás se mete en política. Su reino es la burocracia celestial. En la China imperial hubiera manejado el cotarro. A veces, algunas veces, uno nace a destiempo. También la diputada de Nueva Canarias, Esther González, le preguntó a Asian sobre un plan de ajuste para reducir el gasto computable en 445 millones para este año «por incumplimiento de la regla de gasto en 2024», y se quedó estupefacta cuando la titular de Hacienda le explicó brevemente que tal plan no existía.

Por supuesto, Elena Máñez se fajó con la consejera de Asuntos Sociales, Candelaria Delgado, porque a su juicio no respecta a los cabildos en la negociación de un protocolo para las emergencias sociosanitarias, y Miguel Ángel Pérez del Pino hizo lo propio con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que defendió su «plan de choque sanitario» en el Hospital Universitario de Canarias y el diputado socialista parecía serenamente desesperado. En cada debate ambos interlocutores parece distanciarse en análisis y cifras hasta rozar el delirio. Si existe una urgencia imperiosa en la gestión púbica en canarias consiste en consensuar la reforma del sistema sanitario en general, y de la atención primaria y hospitalaria en general, sin competiciones partidistas.

El consejero más aplaudido, de nuevo, fue el responsable de Educación, Poli Suárez, que defendió los valores de la diversidad en la escuela canaria frente al cerrilismo intolerante de Vox, cuya portavoz, Paula Jover, calificó a una de sus bestias negras, «la ideología de género», como «una inmundicia que se extiende por todo el sistema escolar». Como ejemplo de la degradación moral que comporta, Jover aseguró que muchos preferían en las aulas celebrar Halloween antes que el Día de la Madre. En vez de preguntarle a la diputada que podría hacerse si tu madre cumple años en Haloween, Suárez aseguró que mientras él fuera consejero de Educación la diversidad no daría un paso atrás en las escuelas canarias. Le aplaudió largamente todo el mundo. En su escaño, Jover sonreía con un infinito desprecio en los labios.