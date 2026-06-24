«Ustedes solo se autoescuchan»

Las preguntas al presidente del Gobierno -retrasadas hasta la mañana de ayer porque Fernando Clavijo estaba regresando de su viaje oficial a Sudamérica- pasaron sin pena ni gloria, es decir, más or menos, como ocurre siempre. La primera o última pregunta suele corresponder al portavoz del grupo parlamentario socialista, mayoritario en la Cámara, Sebastián Franquis, que desde el principio de la legislatura eligió un modelo de intervención que no ha variado. El señor Franquis no se detiene en ningún error o torpeza del Ejecutivo, sino que describe su funcionamiento como una suma de inutilidades, gandulerías e insensateces que provoca algo muy parecido a una versión subtropical del apocalipsis. Pero el dirigente socialista formuló ayer su habitual truculencia a través de una pregunta interesante. ¿Cómo se explica la convivencia del crecimiento económico, la creación de empresas e incluso el aumento del empleo con el irresistible ascenso de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social? El mismo Franquis acertó con la respuesta: es el modelo económico. Por supuesto, insistió en que el Gobierno de CC y PP carga con la principal responsabilidad. Al cronista le deprime esto.

No se puede ordeñar leche de una piedra ni se puede esperar grandes salarios, un crecimiento armónico y la disminución drástica de la pobreza y la desigualdad de un modelo de desarrollo económico basado en el turismo y los servicios. Dicho modelo fue exitoso para sacar a Canarias de un atraso secular, de la falta de conectividad interior y exterior, de unos servicios sociales inexistentes, pero hace tiempo ha demostrado sus límites y el horizonte de las maravillas del turismo se ha oscurecido por las externalidades negativas de un sistema que desfallece de éxito. Sin embargo, el PSOE no ha tocado el modelo cuando ha estado en el poder autonómico, sino lo ha festejado, hasta el punto que cuesta hablar durante el mandato de Ángel Víctor Torres de una política económica. Programas y acciones sociales y asistenciales, sí. Estrategia de transformación económica, ninguna. Si debiera existir una política de Estado en Canarias es precisamente un consenso sólido sobre un núcleo de políticas públicas -empresariales, fiscales, educativas, científicas, urbanísticas- que comprometan a todas las Administraciones en un proceso de diversificación modernizadora de la economía canaria, un proceso que además debería permear las relaciones y estratagemas con Madrid y Bruselas para intentar salir de este laberinto de pobreza y mediocridad en un plazo de veinte o treinta años. Si no es así no lo lograremos jamás. El nuevo REF está diseñado como instrumento para estimular esa estrategia de diversificación, cuya articulación en políticas y programas debería ser metabolizada y defendida conjuntamente por los tres grandes partidos canarios (CC, PSOE y PP) como ocurre con el REF mismo.

Al presidente Clavijo, en todo caso, no le conmovieron demasiado los lamentos de Franquis sobre la desigualdad. Las medidas del ‘decreto Canarias’ representan para una amplia mayoría de la Cámara el escudo político y normativo para mejorar la cohesión social de Canarias en esta coyuntura agónica, polarizada y despresupuestada. Pero Sánchez y su Gobierno no muestran el más modesto interés para sacarlo adelante. A Pedro Sánchez lo único que le interesa sacar adelante es a Pedro Sánchez. El Senado -controlado por el PP por mayoría absoluta- apoyó la tramitación y aprobación inmediata del proyecto de decreto, y ahí, en la Cámara Alta, el PSOE se abstuvo. «Permítame mi escepticismo sobre su preocupación por la desigualdad y la pobreza en nuestras Islas», respondió el presidente a Franquis con cierto hartazgo. Por algún extraño motivo algunos diputados socialistas sonreían. De hecho el segundo día del pleno transcurrió en un alboroto gallináceo superior incluso a lo normal, y la mayor parte del incesante cacareo provenía de los escaños socialistas. La algarabía llegó al punto de irritar a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, que normalmente se cuida muy mucho de entrar en conflicto con grupos y diputados. Pero es que a pesar de sus reiteradas llamadas al orden los socialistas no dejaban de charlotear, y así la señora Pérez acabó: «Ya me estoy cansado de esto. Yo no puedo escuchar nada porque ustedes no escuchan a nadie. ¿Me escuchan, señorías? Ustedes no escuchan. Ustedes solo se autoescuchan [sic]. Están ustedes muy nerviosos». Ni aun así se callaron del todo.

A esta oposición -como a todas las oposiciones- le va mejor cuando denuncia y critica argumentalmente problemas y errores concretos. Tal vez el mayor disgusto que se ha llevado el Gobierno en este periodo de sesiones ha sido la intervención de Miguel Ángel Pérez del Pino, que en la interpelación a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, desveló que un tercio de la producción de plasma en las Islas acaba en la basura por errores en la gestión del almacenamiento en las cámaras frigoríficas. El diputado socialista advirtió -ya lo había hecho antes- que un 65% de los hemoderivados que se emplean se importan desde el exterior. Por eso es tan indignante que un tercio del plasma de las donaciones de miles de canarios se pudra. Y a todo esto debe sumarse que las donaciones no han dejado de descender desde 2023. Monzón no dejaba de sonreír, pero sus pequeñas prestidigitaciones en la tribuna de oradores no sirvieron para nada. Cabe esperar que el Servicio Canario de Salud reaccione y corrija errores e insuficiencias técnicas, organizativas y logísticas en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, que no deja de cubrirse de gloria desde enero de 2025.

Por lo demás, no demasiadas cosas. Por supuesto, el pleno se animó algo con la proposición no de ley presentada por Vox para introducir la toletada de la prioridad nacional en el debate público canario. Todos los grupos (especialmente la izquierda) espera en los plenos las proposiciones no de ley de los voxistas para denostar a los ultras y exhibir heroísmo democrático. Es como un postre confortador. Nicasio Galván soltó sus tonterías habituales en su insobornable empeño de producir vergüenza ajena. Para empezar Galván afeó a Fernando Clavijo que se refiriera a Canarias como un país. El portavoz ultra es incapaz de diferenciar conceptualmente entre territorio, país, nación y Estado, y ni falta que le hace a su fanatismo insignificante. Hasta don Antonio Cánovas del Castillo hablaba de «País Vasco», pero qué sabría ese rojazo. Galván fue convenientemente criticado por todos y Nira Fierro (por supuesto) llegó a afirmar que emplearía hasta su último aliento para detener a la ultraderecha, y su grupo la aplaudió atronadoramente. Qué tranquilidad.