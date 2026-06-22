La moral socialista y su referente

Ofensiva y contraofensiva; así está la planificación de la política actual en el ámbito de las decisiones, unas se camuflan en lo recóndito del desprecio hacia el otro, y otras se exteriorizan en los ataques dialécticos donde la mayoría de los partidos políticos que componen el espectro parlamentario pretenden sin grandes recursos operativos doblegar al gobierno.

Cuestión difícil porque se está mejor al socaire y disfrutando de las prebendas que facilita el privilegio del mando y no en una batalla aún indefinida, donde el poder no las tiene todas consigo.

El discurso socialista despliega como referente que está por encima de los que hablan y no pueden con el intento de doblegar al gobierno, porque su moral de años es más que suficiente para seguir sacando pecho, y pase lo que pase, esto le hace estar en una supremacía, muchas veces falsaria, desde la que mira con desprecio al contrario.

La moral socialista persigue, en teoría, unos principios basados en el altruismo, la igualdad, cooperación y la justicia social, oponiéndose al individualismo posesivo, aunque se diga por su referente moral Rodríguez Zapatero que «ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho».

Principio como valor que se ha quedado en agua de borrajas ante los casos de corrupción, lo que es inherente a la condición humana, y que en estos momentos da la sensación de que esta moral camina dando trompicones, hasta asustada, defendiéndose a toda costa, saltando encima de los valores morales, donde decir la verdad incomoda y el quiebro de la ética de los principios se verifica sin ningún tipo de reparo y dando vergüenza ajena.

Y ya que aterrizamos en el campo de la Ética, y recordando al filósofo e historiador David Hume, «el deber ser no se sigue lógicamente del ser». Y la moral se basta hasta estar por encima de la ley, dado que se podrá hacer algo justo aplicando la ley, pero si no fuera así, ante conductas forzadas está la moral, considerada como normas de orden superior. Que jamás se podrá eludir.

Donde aparecen los valores, donde lo válido es lo que está de acuerdo con las normas y no estar manejando ficciones, como si las políticas de cada cual se encaramen sobre las del otro. Lo que de esa manera se contribuye a fabricar con fuerza el nihilismo, como si las cegueras de los discursos desviados de la realidad hicieran que esta se abra camino hacia el abismo en momentos en que no hay discriminación, ni mejores, ni peores, ni necesarios, ni inservibles.

El pelotón formado por el empecinamiento, el creerse superior y dar la espalda a la realidad, junto a los que empujan de manera dialéctica y con conocimiento de acontecimientos más o menos contrastados , si no aparece la moral, por encima de las normas y del ansia de poder, el cataclismo pudiera estar a la vuelta de la esquina .

Resucitando demonios del pasado, dando la sensación de que se padece un periodo de decadencia donde la moral se ausenta, los principios se tambalean, con lo cual seguiremos en la política de la sospecha, donde se da valor a cualquier cuestión que ha hecho que los empecinamientos, si no se corrigen, terminarán por descomponer la socialdemocracia europea, hoy con apenas tres mandatarios de esa ideología, la danesa Mette Frederiken, el maltés Robert Abela y Pedro Sánchez.

Los que tienen que convencerse de sus errores, porque la anti-Europa nace en la Europa de una socialdemocracia decadente, donde la extinción de sus valores y, sobre todo, su componente moral, está cuestionado, al menos en nuestro entorno, con personajes que fueron aceptados y reverenciados como su «faro moral».