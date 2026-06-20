Tres siglos de historia compartida en el natalicio de Artigas: Canarias, Uruguay y el mundo que viene

El pasado viernes conmemoramos en Uruguay el natalicio de José Gervasio Artigas (1764-1850), Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres, prócer fundacional de la nación uruguaya y una de las figuras más luminosas del pensamiento emancipador iberoamericano. Es una fecha que, leída con los ojos de quien conoce la historia profunda del Atlántico, interpela directamente a Canarias. Porque Artigas, nieto al fin de una sencilla emigrante de La Laguna de Tenerife, no es solo patrimonio de Uruguay. Es, también, parte de nuestra memoria colectiva como pueblo.

La historia que une a Canarias con la orilla oriental del Río de la Plata se remonta a los albores del siglo XVIII. Estando aún sin colonizar la Banda Oriental, Felipe V, ante la pujanza de la expansión portuguesa desde el Brasil hacia el Río de la Plata, instó reiteradamente al Gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala, para que atendiese a su poblamiento y fortificación. A instancias del Consejo de Indias, el Gobernador de Canarias, marqués de Valdehermoso, estableció que cincuenta familias isleñas se embarcasen con destino al Sur del continente americano. Así, en agosto de 1726, se hizo a la mar desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife el navío Nuestra Señora de la Encina, con las primeras veinte familias a bordo, para llegar el 19 de noviembre a lo que habría de ser la ciudad de Montevideo. Un segundo despacho, demorado tres años por las contingencias de la guerra, trasladó otras treinta familias a bordo del San Martín, que arribó tras muchas vicisitudes en marzo de 1729.

Entre aquellos primeros pobladores llegó María Rodríguez Camejo, natural de La Laguna de Tenerife, que casó con Felipe Pascual Aznar, natural de Zaragoza. Fueron los abuelos maternos de José Gervasio Artigas. En esa mujer, enérgica, emprendedora, pionera del nuevo mundo rioplatense, late ya algo del carácter que habría de forjar a su ilustre nieto: la firmeza de quien no vende su patrimonio al bajo precio de la necesidad, la generosidad de quien pide clemencia para los vencidos, la visión de quien sueña con la soberanía de los pueblos libres. La sangre lagunera que corría por sus venas no fue un accidente de la historia, sino su fundamento más hondo.

El legado político de Artigas trasciende con creces las fronteras del tiempo y del territorio. Su pensamiento, claramente inspirado en las ideas de la Ilustración, persiguió con consecuencia la defensa de los derechos de los «más infelices». Desde su inequívoco posicionamiento republicano y democrático, soñó con la consecución de la «soberanía particular de los pueblos», organizada sobre los principios del federalismo. Derrotó a las fuerzas españolas en la memorable Batalla de Las Piedras en abril de 1811, organizó la Liga de los Pueblos Libres en 1814 y al año siguiente liberó Montevideo del control centralista de Buenos Aires. Derrotado finalmente por los portugueses en Tacuarembó en 1820, marchó al exilio en Paraguay, donde permaneció hasta su muerte en 1850. Puso su entera al servicio de un ideal, que hoy sigue vivo y es un claro referente en toda Iberoamérica.

Este 2026 Canarias y Uruguay celebran juntos el tricentenario de la fundación canaria de Montevideo. Trescientos años de historia compartida que no son un mero dato arqueológico, sino un activo vivo y palpitante. Una relación que se ha expresado a lo largo de los siglos en oleadas migratorias, intercambios culturales, vínculos familiares y afinidades de carácter que quienes han frecuentado ambas orillas del Atlántico reconocen de inmediato. La Fundación Canaria de Montevideo trabaja hoy para que ese legado no sea solo memoria, sino también programa de futuro.

Y el futuro, precisamente, llega ahora con una fuerza inusitada. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya capital política y financiera es precisamente Montevideo, abre un horizonte de oportunidades sin precedentes para Canarias. Un mercado de más de 700 millones de personas, unidos por un marco jurídico y comercial común, en el que nuestras islas ocupan una posición estratégica y privilegiada: puerta atlántica de Europa y puente natural entre dos mundos que han decidido entenderse. Los sectores agroalimentario, logístico, tecnológico, turístico y de servicios avanzados tienen ante sí un escenario de proyección exterior que no se ha dado en ningún momento anterior de nuestra historia reciente.

Canarias solo tendrá futuro si logra superar su estricta territorialidad, asumiendo que su marco natural no es solo la extensión de las ocho islas, sino todos aquellos ámbitos en los que las islas se proyectan. El tricentenario de Montevideo es, en este sentido, mucho más que una efeméride. Es una oportunidad para que el Gobierno y las instituciones de Canarias retomen con decisión el debate sobre cómo incardinar el Archipiélago en el concierto internacional, decidiendo cómo promover su proyección exterior y cómo mejor defender sus legítimos intereses allí donde se encuentren.

Hoy, en el natalicio del prócer cuya abuela salió de La Laguna para fundar un mundo nuevo al otro lado del océano, cabe recordar que los canarios hemos cruzado el Atlántico durante siglos no como fugitivos de la necesidad, sino como sembradores de civilización. La simiente que partió en el Nuestra Señora de la Encina en 1726 dio un Montevideo, una república y un héroe continental. Trescientos años después, la historia nos ofrece otra travesía. Sería imperdonable no emprenderla.