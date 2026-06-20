Canarias ante un vecindario que cambia

La geopolítica se ha vuelto errática y condiciona la vida de millones de europeos, entre ellos, por supuesto, los canarios. Por muy alejados que creamos estar de las disputas y peleas mundiales. Los conflictos se multiplican mientras las grandes potencias reordenan alianzas, intereses y esferas de influencia. Canarias ya no puede verse solo como un territorio ultraperiférico de la UE. Su condición de frontera estratégica gana peso en un mundo inestable.

La muerte de un destacado dirigente del Frente Polisario en un ataque de Marruecos es un nuevo capítulo de un conflicto cercano a las Islas enquistado desde hace décadas. Ahora parece adentrarse en una nueva fase marcada por la superioridad tecnológica de Rabat y el endurecimiento del contexto internacional.

La modernización militar marroquí, impulsada por la cooperación con Israel y respaldada por la alianza con EE. UU., altera el equilibrio regional. El empleo de drones de última generación, sistemas de vigilancia permanente y armamento de precisión otorga a Rabat una capacidad operativa desconocida hasta hace poco.

El Archipiélago queda incluido en el radio de influencia de unas capacidades militares que evolucionan con rapidez, mientras España apenas ha adaptado su planteamiento estratégico sobre Canarias ni ha reforzado los instrumentos de seguridad y disuasión.

Marruecos ha sabido interpretar el nuevo escenario internacional, presentándose como socio imprescindible para la estabilidad del sur de Europa, la gestión migratoria y la lucha contra el terrorismo. Esa percepción le ha otorgado enorme influencia en las capitales occidentales, incluso cuando persisten cuestiones pendientes relacionadas con el derecho internacional y con el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

El respaldo del Gobierno de España al plan marroquí de autonomía supuso un giro histórico respecto a la posición mantenida durante décadas. Una decisión que aún genera debate y que resulta especialmente sensible en Canarias, donde la causa saharaui mantiene profundas raíces sociales, institucionales y humanas. Décadas de cooperación, acogida de menores, relaciones culturales y vínculos familiares han convertido la cuestión saharaui en una realidad muy cercana para la sociedad canaria.

El entorno estratégico de Canarias experimenta una transformación acelerada. El norte de África se convierte en un espacio donde convergen intereses europeos, estadounidenses, israelíes, rusos, chinos y de nuevas potencias regionales. La competencia geopolítica se intensifica en el área de influencia del Archipiélago. Un espacio en el que Canarias nunca ha llegado a desplegar su potencial político, económico y científico.

En un mundo como el actual, sorprende que Canarias siga ocupando un papel secundario en las estrategias nacionales y europeas en el Atlántico medio y África occidental. Su estabilidad institucional, seguridad jurídica, excelencia científica, infraestructuras sanitarias, capacidad logística, experiencia en cooperación internacional y posición geográfica privilegiada entre tres continentes son capacidades conocidas. Casi todo ese capital continúa infrautilizado.

Parece que España y la Unión Europea ven a Canarias como ultraperiferia de cochambre y mendicante. Ahí queda la experiencia de la crisis del hantavirus. Ninguna de sus destrezas ha sido incorporada a una estrategia de Estado. El Archipiélago debería entenderse como plataforma de conocimiento, diplomacia, investigación y cooperación con la fachada atlántica africana. Se trata de potenciar aquello en lo que las Islas son idóneas. La estabilidad democrática, la buena gobernanza, la transferencia de conocimiento, la cooperación sanitaria, la investigación oceánica, la gestión ambiental o la innovación portuaria constituyen herramientas de influencia más duraderas que cualquier demostración de fuerza.

Cuando proliferan las tensiones, esos valores adquieren mayor importancia. Europa necesita proyectar estabilidad. Canarias dispone de condiciones para contribuir a ese objetivo. No solo como frontera, sino como puente. La seguridad del siglo XXI también se construye con cooperación económica, ciencia, educación y desarrollo compartido. Ignorarlo supone desperdiciar uno de los principales activos de España en el Atlántico.

Marruecos seguirá reforzando su posición internacional, impulsado por sus nuevas alianzas y una estrategia exterior coherente a sus intereses. Europa debe aceptar esa realidad, pero sin renunciar a defender el derecho internacional, la estabilidad regional y los principios que sustentan su acción internacional. En esa tarea, Canarias tendría que convertirse en una de las principales herramientas de España y la UE.