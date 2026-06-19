El modelo cubano

La monarquía comunista de Cuba, una gerontocracia militar, agoniza. En los años cincuenta del pasado siglo, Cuba era una democracia, imperfecta como todas, con una de las economías más prósperas de América Latina. Tenía un PIB superior al de España. En 1952 se produjo el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que echó al último presidente republicano electo, Carlos Prío Socarrás, un declarado anticomunista. Y en 1959, Fidel Castro protagonizó otro golpe de Estado contra Batista, que tuvo el apoyo de mucha gente, incluido el de Carlos Prío, hasta que Castro cayó en brazos de la Unión Soviética.

El problema de Cuba no es que haya sido una dictadura de setenta años. Hay otras en el mundo, como China, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán o Venezuela. En todas se han restringido o eliminado los derechos ciudadanos y se persigue la disidencia, pero hay algunas donde la economía ha logrado funcionar, a pesar de la ausencia de libertad. El problema de Cuba, como fue también el de Venezuela, es que ha sido, y es, una dictadura bananera plagada de incompetentes y cachanchanes que solo dominan la ampulosa y cansina retórica marxista. Un régimen corrupto soportado en un ejército tercermundista que ha arruinado al país de forma irreversible.

La izquierda de países como España sigue aplaudiendo –aún hoy– el éxito de «la revolución cubana» y culpa de la miseria del país «al bloqueo» norteamericano. Algo esencialmente falso. La ceguera que padecieron con la URSS no se curó ni siquiera cuando la caída del Muro de Berlín les enseñó el infierno de cuarenta años de estatalismo. Lo cierto es que Estados Unidos ha mantenido, con diferentes grados de intensidad y en distintos periodos de la historia, un embargo económico sobre la isla. Pero los males de la economía cubana devienen de la aplicación del viejo modelo comunista de producción, que eliminó la economía productiva privada, la posibilidad de riqueza y el incentivo al trabajo. El Estado, en manos de los militares, se convirtió en el dueño de todo y los ciudadanos solo pudieron ser pequeñas piezas de un motor tan averiado como el de la patética flota de ruinas con ruedas que forma el ruinoso parque móvil del país.

A finales de los años noventa, con la caída de la Unión Soviética, de quien dependía absolutamente, Cuba se desplomó. Intentó sobrevivir echándose en manos de China y de Venezuela. Pero la pobreza de todo un país es una carga demasiado pesada cuando no tiene nada que ofrecer. Casi el 90% de la población vive hoy en la miseria, padece cortes de energía, carece de combustibles, no tiene ingresos y se abisma en la quiebra absoluta, económica y social. Y los que pudieron, se fueron.

Pero peor que la pobreza es la miseria moral. El régimen heredado por Díaz Canel mantiene hoy en cárceles inmundas a más de mil doscientas personas, disidentes que se han manifestado en contra del régimen. Músicos, poetas, intelectuales o miembros de movimientos opositores terminan arrojados a una mazmorra insalubre de la que algunos ya no vuelven a salir, como varios de los cubanos que se manifestaron en las protestas del 11 de junio del año pasado, que murieron en prisión a causa de las palizas de la represión policial. Ese es el «modelo» social que aplauden nuestros comunistas caviar.