Los límites morales del poder

En esta nuestra España, que probablemente sea el país más polarizado de Occidente, el hecho de que la inmensa mayoría de los españoles haya recibido al papa León XIV, con satisfacción, atención, respeto, júbilo e incluso algunos con devoción, es una buena y esperanzadora noticia para nuestra actual y, sobre todo, futura convivencia.

Es bueno y hasta recomendable que ningún partido haya intentado apropiarse políticamente de lo que ha dicho y hecho el papa. Entre otras razones, porque el Santo Padre no ha venido a España a exponer ningún programa político, sino a mostrarnos con sus palabras un mensaje diáfano cuya espiritualidad e influencia moral y religiosa van más allá de la intencionalidad política de quienes lo escuchan.

Su mensaje habla de valores e intenta destacar, por encima de todo, al ser humano como imagen de Dios. Su mensaje ha demostrado al mundo, y especialmente a los españoles, que la Iglesia como institución existe y tiene algo que decirle a la persona y no solo al creyente. Que sus palabras persiguen y van encaminadas a resaltar el bien común y a ensalzar al ser humano como referente universal.

De hecho, el papa no solo ha hablado como líder de la Iglesia Católica, sino que con sus sabias, justas y ponderadas palabras, con su humilde y sólida presencia y con sus cercanos gestos de amor fraternal ha agitado moral y socialmente la adormecida sensibilidad de una mayoría de españoles necesitada de una sacudida espiritual.

El Santo Padre en sus numerosos discursos ha hecho hincapié -aludiendo especialmente a la Escuela de Salamanca- en que el poder, sea cual sea este, ha de tener un límite moral. ¿Por qué el papa habla de la Escuela de Salamanca ante las Cortes Generales? Pues, probablemente, porque quiso destacar ante sus señorías que hubo una época -siglos XVI y XVII- en que el pensamiento español iluminó el mundo. Y lo hizo a través de un movimiento de renovación intelectual y teológico que sentó las bases de los derechos humanos, la filosofía, la política, la economía de mercado y el derecho internacional.

Fue en aquella época cuando Francisco de Vitoria junto con otros dominicos y jesuitas cuestionaron la legitimidad de la propia conquista de América sin haber establecido antes unos límites morales ante el propio poder del conquistador. Y la respuesta fue que no. Debido a ello, fue España el primer imperio que se cuestionó los límites morales de su propio poder y entendió que los pueblos conquistados poseían los mismos derechos y obligaciones que los propios españoles. Y que este reconocimiento lo haga un papa cuyo origen es americano -nacido en Chicago y con ciudadanía peruana-, es de vital importancia para los españoles.

También dejó claro que los límites morales del poder no solo afectan a la política sino al propio lenguaje, a la conducta inadecuada con el adversario político, que no enemigo, al comportamiento de los que más tienen con los más necesitados, ante los migrantes, y sobre todo ante los más vulnerables: desde los no nacidos -nascituros-, hasta los ancianos y enfermos…

La escuela del humanismo cristiano es previa a la aparición de las ideologías políticas tal y como las conocemos hoy -izquierdas y derechas-; es más, el progresismo y el conservadurismo nacen del sustrato católico. Es un hecho que hoy en día perduran las democracias en aquellos territorios donde en su origen se asentó un fundamento cristiano.

El Santo Padre ha insistido en que la dignidad humana debe situarse en el centro de todas las iniciativas legislativas y, por consiguiente, las distintas políticas que se desarrollen solo serán legítimas cuando respeten y tengan en cuenta su valor y dicha dignidad.