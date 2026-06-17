Una cacicada

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una comparecencia en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra en el Senado. / José Luis Roca / EPC

Se puede concluir que Puigdemont es un gafe. Dos de los negociadores que le envió Sánchez a Waterloo -Santos Cerdán y Zapatero- han terminado envueltos en escándalos de corrupción. Y la vicepresidenta que también fue a hacerle una genuflexión, Yolanda Díaz, yace en la cuneta de Sumar, abandonada como una mascota en las vacaciones de verano.

El gafe, o sea, el presidente catalán en el exilio, ha ordenado a Junts, su grupo político en el Congreso, presentar una enmienda a una moción del PP para debatir y votar la convocatoria de elecciones. Es una memez política, porque el Congreso no convoca elecciones, aunque puede tumbar al Gobierno a través de una moción de censura. Pero habría resultado muy divertido ver a la mayoría de los diputados electos votando a favor de una convocatoria electoral y a un Gobierno que se pasaría esa votación por ese lugar donde la espalda pierde su honesto nombre.

Sin embargo, no lo veremos. En la época de Franco estaba la censura, en democracia la Mesa del Congreso. La cacicada de ayer fue vetar la propuesta de Junts, entendiendo que como la asamblea legislativa no tiene competencias para convocar elecciones lo mejor era impedir que se discutiera entre los diputados por el bien de la salud mental de los españoles y, sobre todo, para salvar del ridículo político al soldado Sánchez, que ya es plenamente consciente de la enorme cantidad de gente que viere verle salir de Moncloa con los pies por delante.

De elecciones, ni hablar del peluquín. Pero el doloroso sarpullido que comparten la izquierda y los independentistas de derechas que apoyan al Gobierno es saber que cada día que pasa engorda la ultraderecha. Que la lenta incineración del Sanchismo es una larga agonía terminal; un viaje a ninguna parte.

En cualquier otro momento y en cualquier otro país, se habría presentado ya una moción de censura. España es diferente. Nadie quiere salir en la foto, al lado de Vox, como el factor desencadenante de una crisis de Gobierno. Prefieren esperar a, como diría el Papa, el «ocaso natural» de Sánchez, para que caiga por su propio peso. Debe ser por eso que se está quedando en los huesos para ponerlo difícil.

Quienes intentan flotar entre la cochambre de este naufragio colectivo se aferran al salvavidas de una presunción de inocencia que despreciaron cuando eran otros los que se ahogaban sin remedio. Si por tres trajes no pagados lincharon al presidente valenciano, Camps, no sé de qué sensible parte habrían colgado al antipático Aznar de encontrarle más de un millón en joyas en una caja fuerte. Seguramente estaría exiliado a perpetuidad, como el rey emérito, en algún desierto lejano. Algunos se consuelan con que esto demuestra que la democracia funciona. También el veneno, para las cucarachas, pero es mucho mejor la limpieza.

El esperpento de los representantes del pueblo votando a favor de que haya elecciones no se verá. El debate ha sido vetado para proteger los restos humeantes de la imagen del presidente Sánchez. Pero no pasa nada. Se puede gobernar sin el Parlamento. Y sin presupuestos. Se puede gobernar contra la mayoría del pueblo. Incluso se puede gobernar cuando ya no existe gobierno. Porque en realidad gobernar solo es sobrevivir un día más.