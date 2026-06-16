La fiesta del libro

Desde hace unos años, buena parte del mundo mira hacia el sector editorial español con una mezcla de asombro e incredulidad, refiriéndose a la industria patria como el Milagro español del libro. Y no es para menos: desde 2020, el sector se ha convertido en el gran baluarte de la industria cultural de nuestro país, batiendo cada año récords en número de títulos publicados, ejemplares vendidos y beneficios generados. Un éxito que, además, no se circunscribe únicamente a la edición tradicional en papel, sino que se ha trasladado con la misma fuerza a la publicación digital.

Y si existe una cita imprescindible para comprender la magnitud de este éxito, esa es la Feria del Libro de Madrid. Entre el 29 de mayo y el 14 de junio, el Parque de El Retiro ha acogido su 85ª edición, un encuentro que ha vuelto a congregar a centenares de autores y a una marea de lectores dispuestos a superar los espectaculares datos de 2025, año en el que se sobrepasaron las 700.000 visitas.

Durante 17 días, los paseos de El Retiro se convirtieron en el epicentro de la literatura internacional y nacional, con firmas de la talla de Leonardo Padura, Eduardo Mendoza, Carmen Mola, María Dueñas, David Uclés o Alice Kellen, autores cuyos títulos aparecen en las estanterías de casi todos los hogares. Pero no solo estuvieron ellos, sino que en las 366 casetas se dieron cita creadores de géneros tan diversos como el thriller, la novela histórica, la novela romántica, la novela fantástica, el tan de moda romantasy o la narrativa contemporánea, pero también ensayistas y poetas. Y, como ya viene siendo habitual, también tuvieron una importante presencia aquellas novedades dirigidas a los más jóvenes, quienes representan, sin lugar a dudas, el futuro del sector y de nuestra sociedad.

Pero más allá de los grandes superventas globales, El Retiro volvió a ser el escaparate idóneo para mostrar el buen hacer de un buen puñado de autores canarios (más cada año, por lo que estamos de enhorabuena). Yo mismo, cuando publiqué mi primera novela, hace ya unos ocho años, soñaba con vivir desde dentro una Feria del Libro de Madrid, y en este 2026 he tenido la fortuna de repetir por tercera vez. Pero desde luego, no estuve solo, todo lo contrario. Durante estos 17 frenéticos días firmaron sus obras canarios como Lana Corujo, Pablo Martín Carbajal, Alicia Llarena, Antonio Cabanas, Yauci Manuel Fernández o Víctor Álamo de la Rosa, entre otros tantos. Nombres con sello canario que demuestran que este milagro también se escribe desde este rinconcito atlántico. Y a ellos, ¿también los has leído?