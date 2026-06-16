La autonomía de Primero Canarias

Sigo sin entender muy bien lo que algunos asumen como una obviedad. Por ejemplo, esa suposición, presentada como un dato geológico, según la cual Primero Canarias es en realidad un plato cocinado por Coalición sin otro objetivo que ser devorado por Fernando Clavijo. Es comprensible que muchos nacionalistas de Nueva Canarias quieran verlo así, necesiten inexcusablemente verlo así. Tal vez es demasiado pronto para cualquier otra actitud. La dirección que encabezaba Román Rodríguez no reconoce absolutamente ninguna responsabilidad en la implosión, ni siquiera en la actitud ensoberbecida que facilitó finalmente la ruptura de relaciones. Porque conviene recordar que Nueva Canarias jamás fue el partido de todas las fuerzas y plataformas municipales grancanarias. Nueva Canarias fue el socio principal de tales plataformas y fuerzas durante más de veinte años en las elecciones municipales, insulares y autonómicas. Nueva Canarias era el eje de una suerte de federación de partidos locales, una sociedad política de auxilios mutuos bajo unos principios básicos y un programa común. Lo razonable es que, agotado el tiempo de Rodríguez, el liderazgo no se transfiriera a alguien de su equipo más cercano -aunque se tratara de un dirigente tan válido como Luis Campos -- sino a uno de los alcaldes. La estructura de NC ofrecía síntomas diáfanos de fatiga de materiales y no me parece demasiado aventurado suponer que la pérdida del poder autonómico --no se cumplieron los ocho o doce años triunfales que había profetizado locamente Román Rodríguez en el Parlamento - precipitó el fin de ese proyecto en común que era NC y que no terminó por cuajar sólidamente en otras islas, y ya no se conseguirá. Muchos lo celebran, otros muestran un escepticismo desdeñoso, a mi juicio se trata de una pérdida lamentable. Hasta que todas las fuerzas nacionalistas y regionalistas del país no lleguen a acuerdos político-electorales en Canarias y sobre todo para las Cortes el nacionalismo arrastrará frustraciones, insuficiencias, debilidades que a estas alturas no se debería permitir. Por ejemplo las próximas elecciones generales serán las más importantes desde 1977: cambios en la relación de fuerzas entre la socialdemocracia izquierdizada y deformada por sus socios independentistas y la derecha ultraderechizada por Vox, cambios societarios e ideológicos y cambios en la relación entre el centro y la periferia. No se escucha ni el susurro de un grillo al respecto desde el PSOE y el PP en Canarias. Y ese mutismo no puede provocar asombro. Pero este debería ser el momento que estimulase el diálogo, propiciara entendimientos y formalizara acuerdos.

Fernando Clavijo y sus compañeros lo han entendido así, sin duda, pero nos han faltado pistas y evidencias sobre el proceso de configuración de Primero Canarias que no es -cabe insistir - una malvada hijuela de CC en Gran Canaria. Es un proyecto político que no se concibe a sí mismo (solo) como una puerta para llegar a poltronas gubernamentales y no debe descartarse que algunos dirigentes coalicioneros no lo entiendan y se confundan. Para explicarlo en términos comparativos, Primero Canarias terminará pareciéndose menos a la Agrupación Herreña Independiente que a la Agrupación Socialista Gomera. Sin duda se llegará a un acuerdo entre Coalición y Primero Canarias para las elecciones de 2027, particularmente, en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo Insular y la lista al Parlamento por la circunscripción de Gran Canaria. Pero uno sospecha que Óscar Hermández, Teodoro Sosa y Samuel Henríquez (junto a los demás dirigentes) defenderán sin complejos ni ataduras la autonomía cabal de su flamante organización. Marcharán junto a Coalición Canaria, pero no integrados y menos aún disueltos en Coalición. Y si el invento se asienta y prospera en los próximos años tenderán a casimirisarse, más o menos deliberadamente, para poder elegir entre izquierda o derecha, entre dentro o fuera, entre arriba o debajo, entre todo tuyo y salta pallá. Por supuesto que no es nada personal. Solo son gobiernos y elecciones.