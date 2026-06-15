Concretar para hacer

Estamos rodeados de la artificialidad, donde casi todo aparece envuelto en un papel engañoso, propiciado quizás, por una sociedad que asume todo lo que le dan sin análisis previo, critica constructiva o ponderación alguna. Como vale todo, el subjetivismo, es decir, lo personal o individual, supera cualquier barrera de la verdad empírica, llegando también a una desconfianza absoluta ante las certezas sobre cualquier asunto. Hay una dispersión manifiesta que impide una concentración oportuna facilitadora de soluciones precisas.

Los políticos han sido los verdaderos creadores de esta tendencia ruinosa para la sociedad, ya que los problemas se enquistan por la falta de ejecución propia y de soluciones precisas a tiempo y puntuales. Su actividad es una pura composición de fantasías que se desinflan con el devenir de los acontecimientos. Nada se arregla, al contrario, lo normal es que se pudra. Promesas que se repiten con el mayor desparpajo sin cumplimiento alguno. Puestas en escena propias de tramoyas teatrales. Discursos vacuos sin contenidos a posteriori. Es la virtualidad en su máxima praxis.

La dispersión es la característica errónea que lleva al fracaso de cualquier esfuerzo que, unido a la incapacidad de actuar con un enfoque concreto, produce una falta de concentración, tan necesaria para asumir con seriedad y responsabilidad los retos a los que hay que hacer frente. La pérdida ejecutiva es producida como consecuencia de las interminables promesas vacías, reuniones inservibles, discursos grandilocuentes y un constante eludir de la acción. Este fenómeno, lejos de resolver nuestras dificultades, las perpetúa y agrava. Por lo tanto, hay que buscar arreglos eficaces, como es el delimitar los asuntos, definir los temas con precisión y centrarse en soluciones viables, reales y posibles.

Es imperiosa la necesidad de poner nombre y forma a cada problema. En un entorno super interconectado, es tentador mezclar temas, incluyendo causas cruzadas o posponer decisiones, que dicen que habrían que ponderarse, bajo la excusa de que la existencia de múltiples variables impide la toma de decisiones exactas. Delimitar, permite que cada asunto se analice en su propia magnitud, sin dispersión, lo que facilita identificar las causas reales y por tanto, generar propuestas eficaces.

Tenemos que adelantar y eso significa acabar definitivamente con las reuniones sin un objetivo claro, las comisiones interminables y las declaraciones grandilocuentes, tan agradecidas por los responsables públicos, que al fin al cabo son un refugio para no tomar decisiones ni sencillas y menos complicadas. Se necesitan planes concretos, cronogramas medibles y la asignación de recursos específicos suficientes y operativos.

Delimitar ya es elaborar. Cada paso debe ser revisado, evaluado o reajustado si es preciso. Los problemas, cuando se enfrentan con especificidad, encuentran soluciones, perdiendo su peligro intimidante. Se convierten en retos acotados, a los que se les pueden asignar responsables y tiempos. Así, la acción no se diluye en la inercia discursiva, sino que se convierte en el motor del cambio.

El desafío de la gestión actual no es solo prometer o hablar, que penosamente se hace mucho, sino acotar, analizar y actuar. Solo a través de un encuadramiento riguroso de los asuntos, un análisis real de las soluciones y un compromiso real con la ejecución, lograremos que las promesas se transformen en hechos y que las palabras sean el principio de la ejecución material.

Definir claramente los asuntos es el primer paso para avanzar de verdad. La claridad obliga a priorizar, a fijar objetivos concretos, especificándolos soberanamente. La divagación constante solo genera confusión, que muchas veces es buscada para huir de la asunción de las responsabilidades y retrasa decisiones necesarias. En cambio, cuando cada tema está bien delimitado, es más fácil actuar, medir resultados y corregir errores. Hablar menos y concebir más permite transformar las ideas en hechos exactos. Porque al final, lo que importa no es lo que se dice, sino lo que realmente se hace.