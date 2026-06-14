Las épocas oscuras y la perla que siempre regresa

Cada generación cree vivir tiempos excepcionales. Quizá porque, en cierto modo, todas lo hacen.

Cuando observamos la historia con perspectiva, descubrimos que el progreso humano nunca ha sido una línea recta. La humanidad ha avanzado a través de ciclos de luz y oscuridad, de construcción y derrumbe, de esperanza y miedo.

Hubo épocas en las que ciudades enteras desaparecieron bajo el peso de las invasiones. Otras en las que la peste arrasó continentes y segó la vida de millones de personas. Hubo guerras que convirtieron Europa en un inmenso campo de ruinas y regímenes totalitarios que intentaron sofocar la libertad y la dignidad humanas. El siglo XX, considerado por muchos el siglo del progreso, fue también el siglo de Auschwitz, Hiroshima y los gulags. Sin embargo, la historia guarda una enseñanza extraordinaria: ninguna de aquellas noches fue eterna.

Tras la caída de los imperios surgieron nuevas civilizaciones. Tras las pandemias florecieron el conocimiento y las artes. Tras las guerras llegaron décadas de prosperidad, cooperación y desarrollo. Una y otra vez, cuando todo parecía perdido, la humanidad encontró la forma de levantarse.

¿Por qué?

La respuesta no está únicamente en la economía, ni en la política, ni en la tecnología.

La economía es una herramienta formidable para generar prosperidad. La política es una herramienta imprescindible para organizar la convivencia. Los movimientos sociales son herramientas poderosas para impulsar cambios y corregir injusticias. Pero siguen siendo herramientas. Su valor depende del propósito al que sirven.

Cuando la economía olvida a las personas, termina convirtiéndose en una mera acumulación de cifras. Cuando la política olvida a las personas, degenera en confrontación estéril. Cuando los movimientos sociales olvidan a las personas, corren el riesgo de sustituir la búsqueda del bien común por la imposición de identidades o intereses particulares.

La historia demuestra que los grandes avances no nacen de las estructuras por sí solas. Nacen cuando esas estructuras se ponen al servicio de la dignidad humana. Por eso resultan tan sugerentes dos mensajes aparentemente distintos que han coincidido estos días.

Por un lado, la llamada del Papa León XIV a los jóvenes: «Cambien la historia y no sean indiferentes». Por otro, una frase que circula en las redes: «Si te hundes hasta el fondo, no regreses sin la perla». La primera interpela a la sociedad. La segunda interpela al individuo. Pero ambas contienen la misma verdad.

Las épocas oscuras no se superan únicamente con recursos, leyes o instituciones. Se superan cuando las personas deciden no ser indiferentes y transforman la adversidad en aprendizaje, compromiso y propósito. Porque toda crisis plantea una pregunta incómoda: ¿qué vamos a hacer con ella? Podemos limitarnos a sobrevivir o podemos regresar con la perla.

La perla del conocimiento tras el error. La perla de la fortaleza tras la derrota. La perla de la solidaridad tras el sufrimiento. La perla de una visión más amplia después de atravesar la incertidumbre.

Las sociedades que progresan son aquellas que convierten sus heridas en sabiduría colectiva.

Hoy vivimos tiempos complejos. La polarización aumenta. La confianza en las instituciones se debilita. Las transformaciones tecnológicas generan incertidumbre. Los conflictos internacionales vuelven a ocupar los titulares. Y muchos ciudadanos sienten que el futuro ya no ofrece las certezas de otras épocas.

Pero la historia invita a la serenidad. No estamos ante la primera época difícil de la humanidad. Tampoco será la última. Lo decisivo no será la magnitud de los desafíos, sino la calidad de nuestra respuesta.

Si mantenemos a las personas en el centro de nuestras decisiones económicas, sociales y políticas, si rechazamos la indiferencia y si somos capaces de encontrar la perla escondida en medio de las dificultades, entonces esta etapa será recordada no como una época oscura, sino como el momento en que decidimos volver a avanzar. Porque la mayor evidencia que nos ofrece la historia es que, incluso en los periodos más sombríos, siempre han existido hombres y mujeres capaces de encender una luz. Y gracias a ellos, la humanidad nunca ha dejado de resurgir.