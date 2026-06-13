El sur olvidado (1)

Canarias nos ofrece entre sus rasgos la dificultad para ejercer su cultura con humanidad. Que podemos ver en la salutación de nuestro presidente en el ‘Feliz Día de Canarias 2026’, cuando revela nuestra identidad soportada en la piedra, la fibra vegetal, el alisio y el océano. Que no es muy distinto de la letra del ‘Himno de Canarias’, donde lo más humano ‘es la sombra del almendro’, mientras somos volcán, salitre y lava. A quienes somos de islas, se nos hace difícil ver el mundo ajeno a la realidad que construimos. Que canta Pedro García Cabrera, ‘el hombre canario se enclaustra o se lanza a buscar nuevos horizontes’, o Domingo López Torres en ‘El lino de los sueños’ (1915), donde ‘el mar es lontananza y límite, el horizonte de los deseos’.

Recordamos a Canarias como Islas Afortunadas, ‘el Jardín de las Hespérides’, restos que fueron de la ‘Atlántida’, nostalgia de un pasado legendario. El mito de San Borondón es la carencia de un mundo mejor, el carácter esquivo de una isla inaccesible, cuya imagen se vuelve más real cuanto mayor el deseo de encontrarla. Huérfanos de patria confluimos todas las culturas atlánticas, como refleja la saudade portuguesa, la morriña gallega, la morna caboverdiana, la magua canaria.

Otra dificultad está en la valoración de sus paisajes culturales, con los que nos acercamos a la obra, ya extensa de Alberto Luengo. Que nos enseña con las ‘salinas canarias’ (El Jardín de la Sal- 2024), los ‘charcos’ (Charcos de Marea de Canarias- 2018), los dragos (Morfologya del Drago. Morfotypos y Geometrya- 2020), y ahora en su obra múltiple Tosca y Jable que despliega en varios tomos, entre ellos ‘Las Represas de la Tosca del Sur de Tenerife 2021 - 2024’, de posterior edición.

Nos descubre los Paisajes Secretos del Sur de Tenerife (2021-2025), dando cuerpo a estos espacios, localizados en el ámbito de la ‘Tosca y el Jable’ en nuestro ‘Sur Olvidado’, entre Güímar y Adeje. Se suma esta iniciativa a la del conjunto de los ‘paisajes culturales’ de las islas, las salinas, los charcos de litoral, los dragos, las viñas (singularmente las de la Geria de Lanzarote), ahora los barrancos secretos del sur de Tenerife, las represas del tomate, los bancales del jable. Conforman imágenes que fomentan visitas turísticas, de máximo interés en Tenerife (Paisaje Lunar, Arco de Arico, Charcos), incluso sobre sus propios espacios naturales.

El autor lleva en su obra el dibujo a una escala superior. Donde dibujar ayuda a escribir y escribir a dibujar. Y aquí entramos en un asunto educativo de actualidad. Que se manifiesta en las prohibiciones de los nuevos medios en las aulas (móviles - tabletas - ordenadores), que han roto el vínculo humano entre el cerebro y su mano. Al ejercitarlos adquirimos conocimiento, para desarrollar e integrar las 4 habilidades del lenguaje: escribir, hablar, leer y entender. Que vemos en conflicto, trasladado de los colegios a las universidades. Nuestra evolución, hace más de 2 millones de años, desarrolló habilidades para la caza, el fuego y la alimentación, la industria, el habla, las formas de reproducción y familia, las primeras religiones animistas. Mano-cerebro evolucionaron el neocórtex de homo.

En Tosca y Jable el método de construcción del dibujo nos lleva más allá, ‘forma estática, carácter dinámico y percepción intuitiva’. Que ilustra más de 200 láminas a color dibujadas en DIN A3, más elementos singulares erosionados (el paisaje del tiempo) y nos adelanta las 7 represas más importantes. En una compleja técnica de trazos, lápices de color, donde utiliza 12 tipos de gruesos de bolígrafos PILOT, gomas de borrar y luego fija para estabilizar el dibujo. Identifica hasta 43 unidades de paisaje, que describe, clasifica y valora.

Otro elemento del método, clásico y no advertido, el peripatético de Aristóteles (335 a.C.)’. Lo ha venido ejerciendo en las salidas semanales al campo, integrando grupos de hasta 13 personas, con un amplio conocimiento de disciplinas, ambientales, paisajísticas, históricas, culturales etnográficas, fotográficas, turísticas. El método peripatético hace que el caminar facilite el diálogo. El cuerpo en movimiento despierta el alma. No hay jerarquía, todos son profesor y alumno. El debate es abierto y la exploración múltiple. Como señala el autor, «para aprehender hay que salir al campo». Genera una base sólida para la valoración y protección legal de estos singulares espacios, que promueve la ‘aristotélica’ experiencia de nuestros profesores. Ahora toca situar nuestros paisajes para humanizar ‘al hombre olvidado del Sur’.