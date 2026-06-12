He visto al papa muchas veces sin estar con él

12 de junio. Día histórico como acontecimiento social y, para los creyentes, como acontecimiento religioso. Jamás imaginé la intensidad y lo que iba a acompañar aquel titular que anunciaba la visita a Tenerife y que, por momentos, parecía más una quiniela de la Bonoloto. Con miedo a que se quedara en una quimera, por más que ‘fuentes vaticanas’ lo confirmaran.

La palabra papa es la más repetida estos días en los titulares, pero desde que comenzamos ‘a dar la murga’ con la visita he visto al papa en los protagonistas de tantas historias que nos ha permitido hilvanar este tiempo, con el desconsuelo de cuantas se han quedado atrás porque al final se ha transformado en el huracán León.

Ha sido un tiempo que ha permitido encontrar y hablar con gente que, de no ser por la relevancia del acontecimiento, en la vida habría imaginado... desde el redactor jefe de Vida Nueva, aquel periodista tinerfeño que hizo prácticas en EL DÍA hace ya años, hasta miembros de la curia española y vaticana que en el tú a tú han mostrado cercanía... desde el presidente de la Conferencia Episcopal hasta el maestro de ceremonias del pontífice. O al mismísimo Pablo Cebrián, un lagunero practicante que se reivindica más allá de los oropeles de los focos y los micrófonos que se ha ganado con su carrera profesional en el mundo del espectáculo.

Pero, con mucho, lo mejor: encontrar a gente que trabaja para que todo esté a punto sin la ambición de sacarse la foto con el papa. Desde Pedro López, cabeza de los voluntarios, hasta cientos de personas que, aunque algunas relevantes en la vida social, solo han pretendido estar al servicio, empujando un carrito con personas con movilidad reducida o sirviendo en la caseta dando información.

Ha sido un tiempo de romper prejuicios hasta con el obispo. Siendo todos hijos de nuestros padres y nuestras madres, compartir puntos de encuentro.

El mismo Zenaido Hernández... que no se resiste al penúltimo acto de servicio por y para la Iglesia cuando podría estar de júbilo en casa y, sin embargo, sigue animando, acompañando, formando...

En Salamanca, el encuentro entre rejas de clausura; en Madrid, compartiendo con gente muy grande a la que la vida un día le hizo una trastada y ahora está en el banquillo para salir a la calle con Lázaro.

Familias implicadas e ilusionadas, como Mauro Fariña, su madre, su hermana... arreglando partituras, componiendo, dirigiendo para lograr la mejor sinfonía de una visita histórica.

¡Qué intensas estas seis horas del papa en Tenerife! ¡Cuánto trajín! Que han permitido aflorar no solo cánticos de ayer como «¡esta es la juventud del papa!», que hoy peina canas, sino, lo mejor, reavivar sentimientos.

Alguien muy cercano me tradujo esta experiencia desde una «experiencia religiosa»: «Es como un sacramento. El papa es un signo visible de algo invisible. Nos bautizamos con agua como signo de que entramos a ser familia de Dios. Y así, con todos los sacramentos».

Me doy por satisfecho aunque todo esto sirva, al menos, de efecto placebo... O al menos acerca el recuerdo de los usos y costumbres de los abuelos...Vamos a darnos el gusto, la oportunidad.