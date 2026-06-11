Santa Cruz de Tenerife y el valor de la acogida

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita / Alberto Paredes - Europa Press

La visita de Su Santidad León XIV a Santa Cruz de Tenerife es, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente, por lo que representa desde el punto de vista institucional, histórico y espiritual, pero también por lo que simboliza para nuestra ciudad y para Canarias.

Por primera vez un pontífice pisa esta tierra atlántica, y eso convierte este encuentro en un hito que trasciende lo religioso para pasar a instalarse en el corazón mismo de nuestro relato colectivo.

Santa Cruz ha sido siempre una ciudad acostumbrada a recibir, a mezclar culturas, a convivir con quienes llegan desde lejos y que entiende como ninguna el valor de la acogida, porque forma parte de nuestra propia identidad, forjada a través de los siglos.

Una ciudad que, desde su propia fundación, ha estado ligada al símbolo de la Cruz y a los valores cristianos que la inspiran, pero que, por su condición de puerto y puerta del Atlántico, ha sabido también construir una convivencia liberal, abierta y tolerante con quienes profesan otras religiones, otros credos o viven la fe desde posiciones distintas. Por eso, la presencia del Papa León XIV tiene para nosotros un significado especialmente profundo.

A esta ciudad, primera capital del Archipiélago y cinco veces centenaria, llega, además del jefe de la Iglesia Católica, una de las voces morales más influyentes del planeta, y lo hace en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, por las guerras, por la polarización y por una crisis migratoria que interpela directamente a Canarias.

No podemos olvidar que este acontecimiento tiene una carga simbólica muy concreta, ya que nace como continuidad del deseo expresado por el papa Francisco de viajar a Canarias para conocer de cerca la realidad que vive nuestra tierra.

Francisco supo escuchar y entender a nuestro presidente, Fernando Clavijo, y comprendió que el Atlántico ya no era esperanza, sino que se había convertido en frontera, en ruta de sufrimiento y en escenario de tragedias humanas.

Y quiso venir, mirar a los ojos a quienes llegan exhaustos a nuestras costas, escuchar a quienes trabajan cada día en la atención humanitaria.

Quiso comprender una realidad que, desde aquí, llevamos años intentando explicar al Estado y al resto de Europa: que Canarias no puede contemplarse solo como un destino turístico o como una región alejada, sino que debe ser entendida, también, como uno de los principales puntos de llegada migratoria.

La muerte de Francisco truncó aquel viaje, pero la llegada de León XIV da continuidad a esa voluntad, y, con ello, honra tanto la memoria de su antecesor como el compromiso de la Iglesia con quienes más sufren.

Nuestra historia está llena de partidas y llegadas. Durante generaciones, miles de canarios tuvieron que marcharse buscando oportunidades al otro lado del océano, a Venezuela, Cuba y otros muchos lugares de América que forman parte de la memoria sentimental de innumerables familias. Sabemos lo que significa abandonar la tierra propia por necesidad y, por ello, entendemos mejor que nadie el drama de quienes hoy arriesgan su vida en el mar buscando un futuro.

Eso no significa ignorar la complejidad del fenómeno migratorio ni los enormes retos que plantea para un territorio como el nuestro.

Canarias necesita respuestas coordinadas, recursos suficientes y una política migratoria española y europea mucho más justa y solidaria; una política que comprenda que nuestras islas no pueden asumir en solitario esta realidad ni convertirse en la cárcel de Europa, en la antesala de la libertad para miles de personas.

Y, precisamente por eso, resulta tan importante que el papa venga a nuestra tierra, porque ayuda a colocar esta realidad en el centro de la conversación internacional desde una perspectiva humana, ética y vinculada a la dignidad.

Santa Cruz de Tenerife recibirá al Santo Padre con la hospitalidad que siempre nos ha caracterizado y sabiendo que no es casualidad, sino causalidad, que una ciudad atlántica como la nuestra sea escenario de una visita de estas características.

Nuestra capital es fruto de muchos acentos, muchas procedencias y muchas historias distintas que terminaron encontrándose aquí, y estoy seguro de que ofrecerá la mejor imagen de sí misma: la de una ciudad moderna, abierta, preparada, acogedora y consciente de su papel histórico; capaz de organizar grandes acontecimientos, pero también de descender al detalle, de entender la dimensión humana de lo que sucede a su alrededor.

Esta visita dejará, sin duda, imágenes que permanecerán en nuestra memoria colectiva y, también, la emoción de muchas personas creyentes que jamás imaginaron poder ver a un papa en sus calles.

Pero, incluso para quienes viven la fe desde la distancia o desde otras convicciones, este encuentro posee la enorme relevancia cívica y simbólica de unir a generaciones enteras en un recuerdo común.

Debemos vivir este acontecimiento con responsabilidad, con serenidad y también con la altura institucional que merece, porque el mundo mirará hacia nosotros. Y nosotros tendremos la oportunidad de mostrar no solo nuestra enorme capacidad organizativa, sino también nuestros valores como sociedad. Valores como la solidaridad, el respeto y la dignidad humana, de los que siempre hemos hecho gala.

Esa es la gran trascendencia de este viaje que culmina en nuestro Puerto, la de recordarnos que, incluso en tiempos de ruido y confrontación, siguen existiendo espacios como este para el diálogo, la reflexión compartida y la confianza en el futuro.

Bienvenido, Santo Padre. Santa Cruz le recibe con el afecto sincero de un pueblo acostumbrado a abrirse a los demás desde la generosidad y la integración. Desde la acogida.