San Cristóbal de La Laguna, ciudad de paz y de acogida

A San Cristóbal de La Laguna le corresponde el inmenso honor de ser la última etapa de este extraordinario viaje apostólico del papa León XIV a España, en el que visita Canarias por primera vez en la historia. La presencia de Su Santidad en nuestra tierra culmina el deseo manifestado en su día por el papa Francisco, tan sensible y comprometido con la situación de los miles de migrantes que llegaban -y continúan llegando- a nuestras islas a través de la peligrosa vía marítima.

Tuve la oportunidad de trasladarle personalmente esta realidad al papa Francisco el 13 de abril 2024, durante la audiencia privada que concedió en el Vaticano a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, cuando, como alcalde de San Cristóbal de La Laguna, me correspondía ostentar la presidencia del Grupo. Mi voz se unió a la de otras tantas voces del Archipiélago que invitaron al papa Francisco a visitar Canarias. Por desgracia, su fallecimiento impidió aquel viaje tan añorado, pero el testigo lo ha sabido recoger con firmeza León XIV, quien hoy, con su presencia entre nosotros, no solo ratifica el compromiso y solidaridad con las personas que migran, sino que reconoce el trabajo de acogida que la sociedad isleña lleva afrontando durante años.

«La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas (…) una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración», ha expresado León XIV ante el Congreso de los Diputados. Sus palabras dan la razón a quienes defendimos desde el primer momento unas condiciones dignas y humanitarias con las personas que se juegan la vida para llegar a nuestras costas. En los momentos más difíciles, los centros de acogida de nuestro municipio, ubicados en Las Canteras y Las Raíces, llegaron a concentrar a más de 7.500 seres humanos llegados a Canarias. Puedo decir con orgullo que la sociedad lagunera estuvo a la altura de las circunstancias y que los profesionales y especialistas en materia de integración llevaron a cabo un trabajo de atención impagable. Esa labor, que aún hoy continúa, es la que reconoce el papa con su presencia entre nosotros.

Pero la migración no solo llega en patera, y La Laguna en los últimos años ha sabido ser también tierra de acogida para miles de personas latinoamericanas que migran a nuestra tierra en busca de un futuro mejor. Ese ha sido el distintivo que ha caracterizado a esta ciudad desde su fundación hace más de 525 años, construyéndose como una sociedad abierta, integradora y multicultural.

Como alcalde no puedo expresar sino mi gratitud al papa León XIV por esta visita que nos ratifica en nuestra idea de que otro concepto de comunidad es posible. San Cristóbal de La Laguna puede ser un ejemplo global de integración. Ya lo fue en su origen, al servir como modelo para las ciudades coloniales de las Américas y convertirse en puente para el intercambio de culturas y de pensamiento. Ese fue precisamente uno de los valores universales excepcionales que la Unesco reconoció para inscribir a nuestra ciudad en la Lista del Patrimonio Mundial.

El otro valor universal fue su condición de primera ciudad colonial española no fortificada, una ciudad de paz, abierta al diálogo y al encuentro. Y ese es el otro gran mensaje que el papa León XIV nos deja en su visita a España: la defensa de la paz construida sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza; la paz como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral.

Deseo que la presencia del papa en San Cristóbal de La Laguna no quede solo como una fecha en los anales de la historia, sino un verdadero estímulo para seguir construyendo una sociedad en la que el centro sea la dignidad del ser humano.