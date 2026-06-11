Evitar el tango

Curiosamente la fuerza política que más se felicita por los resultados de las encuestas electorales más recientes es el PSOE. Casi se antoja un enigma semejante esfuerzo de fingimiento. «El PSOE sigue siendo la opción de la mayoría de los canarios». Una pueril mentira. El PSOE obtendría entre 22 y 23 diputados en un Parlamento de setenta escaños. La lectura correcta es que las fuerzas de derecha y centroderecha suman 34 escaños frente a los partidos de centroizquierda (los socialistas y la capitidisminuida NC) que como máximo suman 25. Con los tres escaños de la Agrupación Socialista Gomera y el escaño de AHI Fernando Clavijo y Manuel Domínguez tendrían una cómoda mayoría absoluta en la Cámara para gobernar. Y aún sería necesario añadir un matiz. En la encuesta de Sigma 2 no se considera la alianza electoral entre CC y Primero Canarias, que casi con toda seguridad obtendría un diputado más por la circunscripción de Gran Canaria. En ese caso los coalicioneros se quedarían a un tiro de piedra de los socialistas. También destaca la resistencia del Partido Popular frente a la subida de Vox, que podría alcanzar los ocho diputados, pero que más probablemente cosecharía siete.

Bajo su ridícula verborrea triunfalista el PSOE se ha quedado solo. No se hunde en los sondeos porque fagocita restos electorales de lo que fueron sus compañeros gubernamentales. Una parte sustancial de las papeletas de la debilitada NC y del casi fantasmal Podemos huyen –un cálculo resignado más que una apuesta emocionante– hacia el PSOE. Con 22 diputados a Ángel Víctor Torres y sus compañeros les urgirían otros catorce escaños nada menos que para disfrutar de una opción de gobierno. Una facción relevante de los dirigentes y cuadros socialistas –en su mayoría grancanarios– preferirían incluso bajar a los 20 diputados para pactar con Coalición Canaria porque eso significaría la única estrategia para regresar al poder autonómico. Torres se prejubilaría como senador autonómico, tal vez fuera Sebastián Franquis el siguiente vicepresidente del Gobierno y comenzaría un proceso de reformas y cambios en el seno del PSOE de Canarias que culminarían en el XVI Congreso Regional, en 2028. Cabe intuir que el socialista tinerfeño con más poder político, territorial y presupuestario –el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez– no vería con espanto ese proceso de cambios a partir de un gobierno autonómico CC/PSOE, que a su vez prolongaría y reforzaría su propio pacto municipal con Coalición. Pero apostar por un gobierno con Coalición Canaria –que perfectamente podrían apoyar ASG y AHI– también respondería a una coyuntura particularmente difícil para los socialistas isleños en los próximos meses y años.

Todas las encuestas electorales, sin excepción, señalan que la izquierda dejará de gobernar en el ayuntamiento de Las Palmas y en el Cabildo de Gran Canaria y se estrellará de nuevo contra el bloque CC y PP en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los comicios de 2027. Con escasísimas excepciones el PSOE se quedará en la oposición en las principales corporaciones locales del archipiélago. En esas circunstancias el valor como refugio del Gobierno autonómico aumenta extraordinariamente. Máxime si finalmente las elecciones generales no se convocan hasta finales de junio y, como es más probable, el PSOE las pierde. Un panorama casi angustioso que comienzan a columbrar los más experimentados en la dirección del partido, mientras otros (y otras) se dedican a ponerse camisetas y pins como gestos políticos casi revolucionarios e insisten en sus peroratas a describir a Coalición Canaria no como lo que siempre ha sido –un nacionalismo moderado, constitucionalista y nada ajeno al Estado de bienestar– sino como una suerte de prolongación de Vox. Hace unas horas lo espetó una diputada de NC y otras lo ha proclamado alguna diputada socialista: CC lleva a Vox. Pero son diputadas como esa las que llevarán al PSOE a una catástrofe de tango: a agonizar solo, fané y descangallado.