Volver a mirarnos

Estamos viviendo tiempos convulsos, como ha sido una tónica general a lo largo de la historia humana, tampoco hay que escandalizarse ni volver a nostalgias que no llevan a nada y menos a futuros que no sabemos cómo serán. Tampoco a esos refranes sobre lo anterior, como el de «cualquier tiempo pasado fue mejor», o sobre el porvenir, recordando «el que adelante no mira atrás se queda». Cada época se caracteriza por alguna característica que imprime carácter, algunos lo llaman moda, a todo lo que sucede o se cree. Polarizar es textualmente orientar en dos direcciones contrapuestas. Aquí es donde nos encontramos actualmente, en el frentismo absoluto en todo y por cualquier circunstancia. Una sociedad con esta característica no es simplemente el rechazo de opiniones diversas, es más bien un entorno donde las diferencias se convierten en trincheras, donde el desacuerdo deja de ser enriquecedor para transformarse en combate permanente. La polarización, cuando invade todos los ámbitos, como el político, social, mediático, cultural e incluso, tristemente, el familiar, erosiona los cimientos de la convivencia y dificulta la construcción de un proyecto mínimo común, tan necesario en las colectividades humanas.

Se empobrece el debate público, en España lo estamos viendo diariamente. Cuando las posiciones se vuelven extremistas e irreconciliables, desaparece el espacio para el consenso, la reflexión y el análisis sereno. Las ideas, que pueden ser buenas o malas, dejan de evaluarse por su contenido y pasan a juzgarse por quién las emite, imponiéndose la trágica lógica del conmigo o contra mí. Esto no solo limita la calidad de las decisiones, sino que favorece la proliferación de discursos populistas que se alimentan de la confrontación. El centro ha desaparecido como lugar de encuentro. El gris no existe, solo el blanco y el negro, sin dejar espacios a los demás colores de la paleta. En el justo medio está la virtud, que no olvidemos que es la disposición de cualquier persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Ya lo decía hace tantos siglos el filósofo Aristóteles y todavía hay personas que desconocen este razonamiento vital.

En esta atmósfera enrarecida, donde no se escucha ni se mira a los ojos del que piensa o actúa diferente, se debilitan las instituciones, porque cuando la desconfianza se convierte en norma, cualquier decisión es interpretada como una maniobra interesada del otro bando, socavando la legitimidad de los organismos públicos, donde no se aceptan reglas generales, sino el puro subjetivismo sin admitir límites ni contrapesos. En lo estrictamente social se rompen los lazos de cohesión. Las relaciones personales se enfrían, congelándose la armonía, porque prevalece la tensión ideológica sobre planteamientos racionales, y lo que antes eran diferencias asumibles se convierten en motivos de ruptura. La empatía se debilita convirtiéndose en algo extraño al acontecer ordinario, porque el otro ya no es percibido como alguien con quien se puede dialogar, sino como un adversario al que hay que vencer y, si se puede, machacar –en canario queda mejor decir escachar–. Esta deshumanización del contrario lleva consigo efectos peligrosos, abriendo la puerta a actitudes intolerantes y excluyentes. Polos opuestos, guerras abiertas, desacuerdos constantes, consiguen lo contrario a la serenidad beneficiosa.

La información se convierte en su antónimo, a saber, desinformación, que también podría ampliarse a incomunicación. Generalizando, sin visos de equivocación, por la experiencia vivida, que los ciudadanos consumen, leen o escuchan únicamente aquellos contenidos que refuerzan sus propias creencias, creando reales burbujas fanáticas. Este fenómeno, exacerbado por las redes sociales, donde el vergonzoso y cobarde anonimato anda por sus fueros creando contenidos mentirosos, insultos descalificables o ideas fantasiosas, dificulta el acceso a una visión completa y objetiva de la realidad. La verdad se fragmenta y se convierte en algo relativo, donde cada grupo construye su propio relato, por cierto, palabra en boga que viene a significar el conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho, narración o cuento; y, para encuadrar su verdadera significación de lo que venimos comentando, sería la reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un partido político determinado. De esta manera los hechos pierden importancia frente a las emociones y los prejuicios.

El resumen queda reflejado en una sociedad más débil, fragmentada, peleada e incapaz de afrontar sus desafíos, y menos con posibilidades de solucionar sus problemas. La disparidad de opiniones es una riqueza en sí misma, pero solo cuando se articula desde el respeto, la escucha y, sobre todo, la capacidad de asumir, cuando es oportuno, lo que el otro propone buenamente. Las utopías no solo están para discurrir, sino para hacerlas realidad, aboguemos por una sociedad del encuentro.