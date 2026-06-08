Segmentos celestes: cómo un espejo en mosaico revolucionó la astronomía

A la izquierda, Guido Horn d’Arturo con el espejo segmentado hexagonal de 1,8m que todavía se encuentra en la Specola de Bolonia. A la derecha, el espejo de 6.5m del Telescopio Espacial James Webb. / El autor, a partir de imágenes del archivo de la Universidad de Bolonia y de la NASA.

Desde lo alto de la torre de la Specola, Bolonia se despliega como un intrincado laberinto de callejuelas que surcan un manto de tejados de terracota. Hacia el suroeste, antes de que la llanura padana se arrugue para convertirse en los montes Apeninos, se alzan imperiosas las Dos Torres del medievo—la esbelta Asinelli y la ladeada Garisenda. Pero mi interés no yace en el horizonte, sino en una sala diez metros bajo mis pies. Allí, sobre una base circular de mármol, descansa un artilugio que cambiaría para siempre la manera en la que escrutamos el cosmos: el primer espejo segmentado que registró el firmamento.

En el primer tercio del siglo XX la astronomía, siempre hambrienta de luz, se embarcaba en una nueva carrera hacia lo colosal, con telescopios que aspiraban a ser más grandes y potentes. Pero esta ambición se dio de bruces, como casi siempre, con la ingeniería del momento: fabricar y pulir espejos con la precisión exigida—con imperfeciones inferiores a una millonésima de centímetro, apenas una fracción de la longitud de onda de la luz visible—era una proeza que la industria de la época apenas podía sostener. El gran peso, la fragilidad y la inercia térmica de los materiales encarecían cada proyecto hasta cifras que merecían, con justicia, el calificativo de astronómicas. El telescopio Hale de 5m del observatorio de Palomar, por ejemplo, comenzó a gestarse en 1928 y no vio su primera luz científica hasta 1950.

Fue en este clima de ambición y frustración donde Guido Horn d'Arturo, director del observatorio astronómico de Bolonia, vislumbró una salida elegante. En 1932 comenzó a dar forma a una idea que subvertía la lógica imperante: en lugar de un espejo monolítico de dimensiones imposibles, ¿por qué no un mosaico de piezas menores, cada una manejable, cada una corregible? Su primer prototipo, culminado en 1935, reunía 80 fragmentos trapezoidales de sección esférica en un conjunto de 1m de diámetro. Cada tesela reposaba sobre tres tornillos que permitían alinearla con sus vecinas—una solución mecánica que, además de corregir las aberraciones ópticas del espejo, abría la posibilidad futura de hacerlo en tiempo real. Sin saberlo, Horn d'Arturo había sentado los cimientos de lo que hoy llamamos óptica activa, esa tecnología silenciosa que en cualquier telescopio moderno reconstituye ligerísimamente la superficie del espejo durante una observación para compensar los efectos del apuntado, la temperatura y el viento.

El proyecto, sin embargo, sería interrumpido por fuerzas muy ajenas a la astronomía. Las leyes raciales de la Italia fascista despojaron a Horn d'Arturo —judío— de la dirección del observatorio y en 1938 lo empujaron al exilio rural. No fue restituido en su cargo hasta el final de la guerra, retomando de inmediato un concepto que no había dejado de evolucionar, en su cabeza, durante esos años de ostracismo.

La mejora central del nuevo prototipo fue la adopción de segmentos hexagonales en lugar de trapezoidales, más sencillos de producir y con menores efectos de difracción en los intersticios. En 1952 el espejo se dio por concluido, con 61 segmentos que proporcionaban un diámetro efectivo de 1,8 metros. Instalado en la sala superior de la Specola, sobre la que me hallo, el instrumento no tardó en evidenciar su potencial: entre ese año y 1957, Horn d'Arturo y su equipo obtuvieron 17 000 placas fotográficas del firmamento boloñés, descubriendo y catalogando numerosas estrellas variables.

Pese a haber demostrado su viabilidad, el telescopio segmentado y la figura de Horn d'Arturo quedaron relegados al oscurantismo asociado a la lejanía de los centros de poder astronómicos. Exceptuando algunos casos fallidos, no fue hasta la década de 1990 que el concepto renació con plena fuerza en los telescopios gemelos Keck de 10m en Hawái. Herederos de aquella idea gestada en Bolonia son, por ejemplo, el Gran Telescopio Canarias de 10,4m y los monumentales LST de 23m que perfilan la nueva silueta del observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. También los futuros megatelescopios, como el ELT de 39m, el TMT de 30m y el GMT de 25m, son deudores de una tecnología que revolucionó la forma en la que hoy concebimos la astronomía.

En 1953, casi proféticamente, Horn d'Arturo escribió que "la imposibilidad de obtener imágenes con mejor definición mientras uno se encuentre sobre la Tierra empuja al astrónomo a colocar el instrumento más allá de la atmósfera. Dado que el gran peso del espejo es uno de los obstáculos, se acaba recurriendo a un espejo segmentado, relativamente ligero". Cualquier aficionado a la astronomía reconocerá en esas palabras la silueta inconfundible del Telescopio Espacial James Webb, que escudriña el cosmos desde el frío espacio exterior con su característica corona de dorados espejos hexagonales. No hubiese estado de más si, en lugar de un administrador, la NASA hubiera elegido honrar la memoria de un visionario. Una ocasión perdida.

Biografía Rubén Sánchez Janssen es un astrofísico lagunero que se licenció y doctoró por la Universidad de La Laguna, con un proyecto de tesis desarrollado en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Tras estancias postdoctorales en el Observatorio Europeo Austral (Chile) y el Instituto de Astrofísica Herzberg (Canadá), pasó casi una década en el Observatorio Real de Edimburgo (Escocia) liderando el desarrollo de nueva instrumentación astronómica para grandes telescopios, como el ELT. Actualmente es el director del Grupo de Telescopios Isaac Newton (ING) en la isla de La Palma.

***Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez