Ignatius Farray, el surrealismo y el Grito Sordo

Este último miércoles de junio, marcado en el mundo (y en concreto en Madrid y pronto en nuestras islas) por la venida del papa norteamericano que no se parece a Trump, y que más bien lo detesta, fui a ver a Ignatius Farray, que interpretaba en la Feria del Libro de Madrid para deleite y alegría de un gentío con el que él interpretó una extraordinaria sesión surrealista.

He visto a Farray, sobre todo, en el Médano, el lugar tranquilo en el que dibuja como en el aire su alegría de vivir y también su ensimismamiento. Lo he visto subir y bajar por las calles silenciosas de este pueblo que parece Manhattan pero que, en el fondo, sigue siendo aquel lugar transparente en el que amanecía el doctor Pepe Toledo para explicar la naturaleza del resplandor de la playa.

En esos paseos Farray, Ignatius Farray, como reza su nomenclatura, es un ciudadano más, un muchacho que va y viene como si fuera un panadero de lujo que va mirando al suelo como si desde esa marca de la calle fuera a sobresalir una canción, o él mismo viniera cantando.

Al principio, cuando lo veía ir y venir, me parecía que Farray provenía de un extravío antiguo del surrealismo que en las islas pusieron en marcha los discípulos isleños de Andrè Breton. Lo cierto es que cuando el surrealismo nació para el mundo fue sobre todo París su cuna, pero muy pronto los canarios de Eduardo Westerdahl, Pedro García Cabrera y Domingo Pérez Minik, fueron los que convirtieron aquella invención también en una ambición isleña.

Así que muchas veces, cuando he visto a Ignatius Farray caminando ensimismado por las escasas callejuelas que tiene el pueblo, sentí que este hombre, de pelo arbitrario, de ojos llenos de sorpresa, y de exquisito buen humor, siempre sentí que algún día sería no solo un caricato capaz de abrumar al mundo sino que tendría que ser el surrealista que las islas dejaron de tener cuando Franco lo rompió todo, en las islas y en la España que sufrió su maldad. Alguna vez tenía que resurgir aquel surrealismo que trajeron al Teide los franceses locos que aquí se encontraron con los locos de Gaceta de Arte.

Nunca vi a Farray explicar en El Médano sus saberes surrealistas, y vine a verlo en la Feria del Libro de Madrid. Lo vi deambulando por una librería de las que ahora se guardan del papa de Roma, rodeado de gente que lo veía caminar como si a Farray lo estuviera esperando el espectáculo propio que andaba rumiando. Como me conoce de la isla, del Médano, y también de los avatares de Madrid, me señaló el sitio en el que iba luego a explicarle a la gente su hermosa manera de romper el equilibrio de la vida para hacer de todo una alegría y también una infinita burla de lo estúpido que es también contemporáneo.

Cuando lo vi actuar, ayudado a veces por espontáneos que parecían organizados por él, aunque era evidente que allí todo era una improvisación absoluta, Ignatius Farray nos regaló una sobresaliente explicación de su arte. Él no es un caricato, ni un seguidor de otros, es él mismo, y en todas partes de aquel cuadrilátero en que convirtió la calle fue un artista mayor, alguien que tenía el propósito de hacer una reflexión a favor de la alegría.

De pronto yo sentí que este hombre (que luego me dejaría como regalo un libro extraordinario, El Grito Sordo) era efectivamente un seguidor inmediato del surrealismo que se asentó en Canarias y que de alguna manera ha permanecido entre nosotros, en los pueblos y en las ciudades, esperando que algún día uno de aquellos surrealistas isleños dejó olvidado en medio de nuestras esperanzas rotas.

Fui muy feliz en todo ese tramo en el que Farray fue mucho más que un cómico. Era realmente un filósofo pidiéndoles a los que estaban a su alrededor que se tomaran en serio su broma: el mundo está hoy marcado por la ley de los malos que simulan que han traído a la tierra una canción nueva, cuando en realidad han traído una canción rota que, al menos Farray, denuncia para que de nuevo gire en torno a nosotros la alegría de crear, de compartir el surrealismo como alternativa al barranco sin fin en el que estamos.

Me dejó Farrais aquel libro, El Grito Sordo, cuya portada explica: «La historia de un tío ensimismado al que le pagan dinero para estar alterado, con la colaboración de Dinah Roblelillo y Rosa Ponce y los dibujos de Aroha Travé». La viñeta que lo acompaña reza así: «Pero, ¿quién es ese puto loco?»… Enfrente del ciudadano gafudo que es Farray sin duda alguna, replica otro que es también Farray asustado por el tiempo quizá, o por su bravura: «¡Ahhhhhggg!»

Esos gritos, estas celebraciones terribles de la vida, que es sin duda la vida de hoy, parecen en la interpretación que hacía Farray ante el público la secuencia de aquel tiempo de teatro y pasión que siguió, en Europa, a la guerra que vivió el mundo cuando ya había sido vencido, también aquí, el surrealismo.

A mi me pareció, cuando vi a este hombre pacífico del Médano que es Farray, este transeúnte bellísimo que se viste como le da la gana, es mucho más que un artista: es el que ha venido a estos lugares de la vida para poner en alerta a los que aun no saben que el surrealismo habita en él y será, como lo fue en tiempos de Westerdahl, de Minik y de García Cabrera los vestigios sabios de un mundo que no se rinde porque se ríe.