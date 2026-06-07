Hay muchas maneras de ser canario

Artistas canarios rumbo al festival Canarias tiene el flow; Aperitivo Folias. / La Provincia

Se puede ser canario desde una empresa familiar que lleva generaciones creando empleo. Desde una pequeña iniciativa que acaba de abrir sus puertas. Desde una industria que exporta al mundo. Desde un comercio, una explotación agrícola, un despacho profesional o una empresa tecnológica.

Porque ser canario no es solo vivir en unas islas; es llevar una forma de estar en el mundo.

Una forma de afrontar la dificultad sin resignarse. De convertir la distancia en oportunidad. De construir futuro incluso cuando las circunstancias no son las más favorables.

Canarias ha salido adelante muchas veces. Y siempre lo ha hecho porque nunca dejó de creer en sí misma.

Y si hoy nuestra tierra tiene futuro es porque miles de empresarios, autónomos y trabajadores se levantan cada mañana para asumir riesgos, invertir, innovar y crear valor. Valor económico, sí. Pero también valor social.

Porque detrás de cada empresa hay empleo. Detrás de cada empleo hay una familia. Y detrás de cada familia hay una comunidad que progresa.

Por eso, cuando una empresa crece, Canarias crece. Cuando una empresa exporta, Canarias avanza. Cuando una empresa invierte, Canarias gana confianza. Y cuando un empresario decide apostar por esta tierra, está haciendo mucho más que desarrollar un proyecto económico: está contribuyendo a construir país.

Lo mejor de Canarias no está únicamente en sus paisajes, en su clima o en su posición estratégica. Lo mejor de Canarias está en su gente. En el talento de nuestros jóvenes. En la experiencia de quienes llevan décadas emprendiendo. En la capacidad colectiva para innovar, colaborar y competir.

Ser canario es saber de dónde vienes sin poner límites a dónde puedes llegar. Ese debe ser también el espíritu de nuestras empresas. Defender nuestras raíces, pero mirar al futuro. Preservar nuestra identidad, pero competir en un mundo global. Mantener nuestros valores, pero atrevernos a transformar lo que sea necesario transformar.

Porque la prosperidad no se hereda. Se construye. Y la responsabilidad de construirla nos corresponde a todos.

Sigamos creando valor. Sigamos generando oportunidades.

Sigamos demostrando que Canarias puede aspirar a todo aquello que esté dispuesta a trabajar para conseguir.