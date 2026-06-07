La aparente paradoja del empleo y el paro

Canarias ha tenido un crecimiento notable de los ocupados desde 1955, fecha en la que tenemos constancia estadística. En 2002, se había duplicado el número de ocupados y, en 2025, se multiplicó por tres. La información reciente es aún más espectacular: desde el final de la pandemia hay 286,8 mil ocupados más. En este contexto, la tasa de paro ha caído rápidamente desde la crisis del Covid. Y, sin embargo, sigue siendo muy alta, alejada del pleno empleo, aunque sólo a 0,5% por encima de la de España en conjunto.

Hay múltiples causas. Algunas se relacionan con la demanda, otras con la oferta de trabajo. No hay que olvidar que el análisis de la economía del trabajo debe focalizarse desde las dos partes del mercado.

¿Por qué crece la demanda de trabajo? La primera y fundamental causa es la actividad económica. La razón es que la demanda de trabajo que hacen las empresas, las instituciones públicas y las organizaciones sin fines de lucro ha tenido un constante crecimiento por dos cuestiones significativas: la ocupación por cada punto porcentual del valor añadido es cada vez más alta en las fases de expansión del ciclo de la economía; especialmente potente ha sido el crecimiento de la ocupación desde 2021, tanto es así que, por cada punto de crecimiento del VAB, la ocupación lo hace en 0,85.

Una especial característica del crecimiento económico y la demanda de trabajo desde los años ochenta es la extensión hacia municipios de las Islas que habían permanecido durante siglos con menor nivel relativo de desarrollo.

La segunda es que la especialización de la economía en actividades intensivas en trabajo ha fortalecido su demanda, al tiempo que el stock de capital por unidad de producto es débil.

En los últimos años, el número de vacantes ha crecido desde la pandemia, este es el tercer dato relevante, lo que coincide con las fases de expansión y de crecimiento de la demanda de trabajo. Indica la fortaleza de la demanda de trabajo.

La cuarta es el coste salarial. Ha crecido moderadamente y ha impulsado el uso del trabajo en relación con el capital. Es coherente con la especialización en actividades económicas intensivas en trabajo. De ahí la diferencia entre los costes laborales con las comunidades autónomas, excepto Extremadura.

Una última característica que determina la demanda de trabajo es la dimensión de las empresas. Impulsa la intensidad en el uso del trabajo, pero también tareas versátiles.

Por el lado de la oferta de trabajo, hay múltiples causas que fundamentan la aparente paradoja de la creación de empleo y paro. Señalemos las más importantes. Primera, la oferta de trabajo ha crecido sustancialmente en todas las fases del ciclo de la economía desde 1955. Especialmente, en la última fase expansiva post pandemia.

El crecimiento de la población activa se ha producido en parte como consecuencia de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, no sólo en cantidad, también en tasa de actividad. Sigue siendo inferior a la de los hombres, pero existe una notable convergencia.

Como es bien conocido, el aumento de los flujos de población en edad laboral desde el exterior de Canarias ha sido considerable. También en este caso debe tenerse en cuenta que la tasa de actividad es superior a la de los nativos.

El crecimiento de la población que llega a los 16 años ha sido en el pasado una importante fuente de crecimiento de la oferta de trabajo. Cohortes de jóvenes se insertaron, o lo pretendieron, en el mercado de trabajo. Pero debe saberse que desde hace años estas cohortes son más reducidas.

La población ha adquirido un nivel de estudios terminados cada vez más alto. Es una constante que la relación entre el nivel de estudios terminados y la tasa de actividad es siempre positiva: cuanto mayor es el nivel de estudios más alta es la tasa de actividad.

Estas dos fuerzas, la demanda y la oferta de trabajo, han permanecido desequilibradas desde principios de los años setenta del siglo pasado. El desequilibrio de cantidades del que hablamos es la tasa de paro; desde entonces, más alta que la media de toda España y alejada del pleno empleo.

La tasa de paro ha seguido la senda de los ciclos de la economía a corto plazo: rápidos y explosivos crecimientos en períodos de moderadas variaciones del PIB, y caídas en fases de expansión de la misma intensidad. La crisis del 2008 rompió todas las expectativas, llevando la tasa de paro por encima del 30%, algo realmente dramático. En la actualidad, la tasa de paro cae respondiendo al importante crecimiento de la ocupación, pero aún permanece por encima del pleno empleo y la media de España.

Hay algunas características que son interesantes. La tasa de paro de las mujeres sigue siendo superior a la de los hombres, pero las diferencias se han acortado. Las tasas de paro de los jóvenes son mucho mayores que las de los adultos. Los niveles de estudios terminados señalan que hay una relación inversa con las tasas de paro. Y hay diferencias según la nacionalidad: los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea tienen las tasas de paro más altas y los extranjeros de la Unión Europea (no españoles) las más bajas.

Ahora bien, la Encuesta de Población Activa utiliza una definición de parados, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que implica tres condiciones simultáneas: no haber trabajado en la semana de referencia, buscar activamente empleo, y estar disponible para trabajar. Pero, los microdatos de la encuesta ofrecen la posibilidad de recoger casos que implican una disconformidad con la situación laboral: ocupados que desean ofrecer más horas de trabajo, pero no encuentran empleo; y personas inactivas que no buscan empleo porque están convencidas de que no lo encontrarán, son los llamados “desanimados”. En los Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publica seis tasas oficiales de desempleo, denominadas U1 hasta U6, que recogen diversas situaciones de insatisfacción. No es el caso de la Unión Europea que sólo publica una.

Siguiendo la senda de la U6 de Estados Unidos, podemos sumar a la tasa de paro los ocupados que desean trabajar más horas, pero no lo consiguen, y los desanimados. Entonces las tasas de paro estarían en el nivel del 17,11%, en el I Trimestre de 2026 y habrían caído desde el 34,5% desde el mismo trimestre de 2021. Lo que muestra más claramente el alto nivel de desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo.

Las tensiones son pues un componente de la economía de las Islas desde hace muchos años, desde principios de los años setenta del siglo pasado. Son características permanentes de la economía, que afectan tanto a la demanda como a la oferta de trabajo. Durante años, las políticas laborales han cambiado. En las últimas décadas del siglo XX, se puso de moda decir que la alta tasa de paro se debía a la inflexibilidad del mercado de trabajo. No había discurso ni debate en el que no saliera a relucir la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, como si se tratara del bálsamo de Fierabrás. La realidad ha mostrado cuan falso era el debate.

Los recursos destinados a la formación han sido muy importantes. Y necesarios, sin duda. Pero, enfocar las políticas de empleo en la oferta de trabajo, es ver sólo la mitad del problema. La apuesta actual por la formación continua ofrece un hilo de esperanza.

Queda mucho camino por recorrer: se trata de situar la tasa de paro lo más cerca posible del pleno empleo, estabilizarla en las fases de moderado crecimiento, igualar las tasas de paro de hombres y mujeres, seguir elevando las titulaciones de la población, potenciar el empleo de los insatisfechos con las horas de trabajo, animar a los desanimados, potenciar la formación continua, y tantas otras tareas. Y todo esto, con crecimiento de la economía respetuoso con el medio ambiente, salarios reales más altos y mejores empleos. El que tenga la receta, que la diga.