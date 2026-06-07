¡Alzad la mirada, porque se van en avión!

Ríanse de lo de los cinco panes y dos peces que se multiplicaron para dar de comer a miles de personas. Olviden lo del agua que se convirtió en vino para los invitados de una boda en Canaán. El milagro más portentoso del que hayamos tenido testimonio va a ser que Pedro Sánchez, en carne mortal, va a pisar el muelle de Arguineguín.

Ese muelle que el ministro del Interior, Grande Marlaska, nunca supo pronunciar. Ese recinto donde se amontonaron, hace seis años, más de dos mil migrantes, hacinados en unas instalaciones en las que apenas cabían cuatrocientos. Ese vértice de la vergüenza que las islas Canarias tuvieron que afrontar ante el absoluto abandono y desinterés de unos políticos que solo vienen cuando hay cámaras de televisión internacionales. O de vacaciones.

Esta vez no es un volcán haciendo erupción. Ni un virus mortal que llama la atención de medio planeta. Es el papa León XIV y los cientos de medios de comunicación de todo el mundo acreditados para cubrir su visita a estas islas europeas, tan lejanas de Europa y tan cercanas a Marruecos. Y en cuanto se enciendan los focos, se producirá el milagro. El descenso del Falcon.

Al actual Gobierno no es que le persiga la actualidad; es que le respira en el cogote. Una catarata de casos judiciales ha sepultado cualquier posibilidad de levantar cabeza. Por eso, con la ansiedad de un yonqui con abstinencia, se lanzan como lobos ante una noticia positiva. Eso fue lo que llevó a Moncloa a pedir ardorosamente que un barco con pasajeros contagiados por una cepa andina del hantavirus se dirigiera a Canarias: con el mismo ardor que una que yo me sé exigió que no se lo metieran en el muelle de Las Palmas de Gran Canaria. Y por eso desembarcaron en el virreinato de las islas tres ministros plenipotenciarios que apartaron a codazos a los indígenas para dar ruedas de prensa ante periódicos, radios y televisiones de todo el planeta. Era una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla.

Robert Prevost, que es el nombre del actual papa de antes de ser alistado, viene a Canarias para poner el foco sobre el problema de la migración. Es el jefe de un pequeño Estado de cuarenta y cuatro hectáreas, donde viven poco menos de mil personas. Y donde no se reciben migrantes, a menos que lleven sotana. Los seis o siete millones de personas que entran cada año solo van de visita pagada.

Pero León XIV gobierna, desde ese pequeño Estado, un reino espiritual mucho mayor. Uno con más de dos mil millones de súbditos, llamados creyentes. Es el líder de la mayor comunidad religiosa del planeta, que considera a los seres humanos potenciales migrantes hacia otra vida mejor que no es esta. Y que no está en Suiza, sino en una especie de más allá celestial al que se llega en una patera con forma de confesionario y diez remos tallados en la piedra del Sinaí.

Tal vez por todas esas cosas y alguna más, el buen pastor León XIV viene a predicar a su rebaño un mensaje de solidaridad y de humanidad con los más desposeídos. Esos que, como España blindó el Estrecho y el Mediterráneo, se tienen que lanzar hacia Canarias, a través de una ruta mortal de desierto y océano, en la esperanza de encontrar una vida mejor. Aunque miles de ellos acaban siendo huesos sobre la ardiente arena o cuerpos que yacen en el fondo del Atlántico.

Prevost viene a Canarias el 12 de junio. Casualmente, el día en el que la Unión Europea, a través del Pacto de Migración y Asilo, establece la entrada en vigor de un nuevo sistema de condiciones de acceso a su territorio. Toda persona que llegue ilegalmente a un país de la Unión pasará siete días retenida, en una «ficción de no entrada» –no se considerará legalmente dentro del país– mientras se realiza un cribado que implicará la toma de datos biométricos. Si se trata de un solicitante de asilo, se le tendrá que responder en un máximo de doce semanas, en las que tendrá que estar en un centro de retención fronterizo, sin poder entrar en el territorio nacional. Y entre otras medidas, se acelerarán las órdenes de retorno para quienes no sean aceptados. España votó a favor de ese nuevo sistema. Pero a pesar de ello, no ha realizado ninguna inversión en nuevas instalaciones y medios humanos en Canarias.

Creo que es bueno que el líder de los católicos nos ponga en el mapa. Que haga algo que otros, con mayor obligación, no hicieron. Pero lamento decirles que el papa vendrá, dirá cosas muy hermosas y solidarias y se mandará a mudar. El espíritu se irá en Airbus. Y la materia en Falcon. Los que deben resolver el problema nos volverán a olvidar. Cuando se recoja la carpa y el circo se vaya, aquí nos quedaremos solos los de siempre, con ese suave olor que deja atrás el excremento de los elefantes. Y los leones.