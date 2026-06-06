La serenidad es una forma de poder

Me gusta decir que cuando nos perdemos, debemos de ser más nosotros: ante la duda, más tú. Si te sientes amenazado, criticada o cuestionado, más tú. Solemos buscar formas nuevas, y eso solo nos hace perdernos más; para finalmente, dejarnos de reconocer, y cada vez alejarnos más de nuestro centro. Un ejemplo práctico en política lo tenemos en nuestro país ¿Qué hace nuestro presidente para mantenerse ante las críticas? Ser más Sánchez…

Buscamos, buscamos y buscamos. Miramos hacia fuera de nosotros constantemente, pendientes de los resultados y objetivos de otros, analizando la estrategia del competidor; y así, lo único que hacemos es fomentar la pérdida de visión de nuestro objetivo. El análisis es necesario, pero de una manera dinámica; las demás personas no pueden marcarnos nuestra hoja de ruta, ni siquiera desviarnos de ella. Ni la ciudadanía puede tener ese poder; porque curiosamente, la ciudadanía lo pretende, y a la vez te penaliza la incoherencia, incertidumbre o cambio sobre lo trazado. Por ello, la comunicación política es un factor que requiere de una dinámica constante, y de feedback periódico y didáctico para entender si te han entendido; y si no fuera así, ajustar tu discurso.

La política está convulsa, y pareciera que un acto de coherencia y lealtad a la ciudadanía podría estar dirigido no tanto a la convocatoria anticipada de elecciones generales, sino a la necesidad de aunar criterios de apoyos dentro de un Partido Socialista que internamente ‘puede estar haciendo agua’; especialmente de cara al preparatorio de las elecciones municipales, así como a su vínculo emocional con esos candidatos y candidatas que tienen que cruzar el duro camino y desafío de la próxima elección. Debería de confrontar el actual candidato su valor político dentro del partido al que representa… por eso de la coherencia. El marketing político repetitivo no tiene ni sustancia, ni impacto, aunque sabemos que ha funcionado y que puede volver a funcionar.

La libertad debería de empezar desde el cambio de visión de la actual ‘mini endogamia partidista’, para luego legislar y acudir a las elecciones legitimado. Se hace casi imposible desarrollar el valor de una candidatura en campaña no legitimada; lo hemos comprobado en nuestras últimas elecciones andaluzas. Que todo presidente, candidato o gestor público debe de tener un plan b; si eso no existe, su opción se hace muy limitada; porque se aferrará al poder como si fuera un bien propio, psicológicamente esa esencia aflora porque es humana. Esa erótica que primero te erotiza, te capta y te sumerge en el fuego del poder… Y, además, no eres ni consciente de que te quema.

La ciudadanía tiene una asignatura pendiente; disociar a la persona del candidato, de la ideología… No todo vale, no todo candidato es bueno porque pertenezca a tu corriente… Es más, debes de defender tu corriente por encima de ‘marcas políticas no válidas’, no legitimadas. Esa disociación reduciría la polarización; se trata de equilibrar lo que pienso, con lo que siento y hacen mis gestores preferidos o elegidos.

De ahí, ese discurso abierto, que provoca cierta disonancia e incomodidad, sobre el procedimiento de aplicar listas abiertas o no. Si existieran listas abiertas, que posibilitaran la elección de una candidatura, la realidad sería bien distinta, sería así:

-Un acto real de democracia y apertura.

-Se terminarían las familias poderosas dentro de los partidos políticos.

-Un nivel de exigencia en evaluación del desempeño de tus votantes sobre la gestión política (como ejemplo, EE.UU.).

-Reducido posicionamiento personal en las decisiones.

-Fomento de la participación, desarrollo, y formación constante de las candidaturas - competitividad real.

-Reducida tentativa de uso de la atracción personal para el logro.

-Valor real de gestión dentro y fuera del Partido Político.

-Minimizar el poder exclusivo de los asesores en materia de selección o propuesta de candidaturas.

-Permitiría la entrada en los círculos políticos de la especialización y entrenamiento profesional de las candidaturas.

-Se reduciría la intervención de los cargos endogámicos, casi de forma unilateral, en la decisión cuasi profesional en la configuración de las Listas.

-Fomentaría una evaluación del desempeño real para la continuidad o no de la persona.

-Aumentaría la participación ciudadana; transformando la evaluación de la gestión en un plano mucho más real.

Me gusta volver a recordar las letras de esas canciones maravillosas, esas que nos salvan a veces…; así nos lo dice Antoñito Molina en Me prometo:

Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie; Que me apague y que me olvide, y que la vida me la pare; Me prometo estar conmigo, y pasar noches en vela… Me puse frente a mi miedo y le dije «ahí os quedáis». n