Sánchez en Arguineguín

No se indignen tanto por que el presidente Pedro Sánchez haya decidido acompañar al papa León XIV en su visita al muelle de Arguineguín la próxima semana. Para indignarse es imprescindible recordar lo que ocurrió en Arguineguín cuando gobernaba esa ágora de humanistas que presidía –es un decir– Ángel Víctor Torres. Y eso no lo recuerda nadie. La política también consiste en gestionar bien el olvido y el sanchismo ejecuta esta destreza maravillosamente. Cualquier despiste lo reconstruye como distopía. Una maravilla reciente entre tantas: la invocación de la ministra de Sanidad de acoger en el puerto industrial de Granadilla a los posibles contagiados por el hantavirus del crucero MV Hondius. ¿Cómo negarse a auxiliarlos? ¿Cómo renunciar a la solidaridad? En agosto de 2019 fue muy distinto. El Gobierno de Sánchez se negó en redondo a rescatar y ofrecer asilo al Open Arms, con 150 migrantes a bordo en aguas al oeste de Italia, algunos de los mismos, padeciendo graves problemas de salud. Con el buque Aquarius resultó posible un año antes: al Gobierno nuevecito de Sánchez le venía bien la foto. Nadie recuerda esta evidencia: el compromiso humanitario y la solidaridad ilimitada de Sánchez y sus cuates se atienen invariablemente a la oportunidad, son deudores de la conveniencia propagandística del Ejecutivo. Así que por supuesto: en el muelle de Arguineguín estará Sánchez y –no cabe dudarlo– Ángel Víctor Torres y aún Anselmo Pestana, el peor delegado con que ha castigado a las islas el Gobierno central.

Así que Sánchez olvida y pretende hacer olvidar el pasado, pero también se desocupa del futuro. El papa estará en Canarias cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, votado por la derecha liberal y la socialdemocracia en la Unión Europa. Pese a su retórica buenista supone un endurecimiento en las condiciones de acceso a los países pertenecientes a la confederación europea, un nuevo blindaje normativo de las fronteras, un emponzoñamiento reglamentario para la obtención de asilo político. El sanchismo ha corrido para regular jurídicamente la situación de varios cientos de miles de migrantes llegados en la última década. El proceso se desarrolla caóticamente. Sin embargo no está previsto (¡todavía!) el inicio de los cambios normativos, organizativos y operativos que comporta el Pacto Europeo de Migración. Aplicar el PEM significa modificar el sistema de gestión migratoria y las reglas de protección internacionales para los inmigrantes y para los que solicitan asilo político en toda la Unión y en España. Esta desidia gubernamental solo puede calificarse de asombrosa. Pero para Canarias, la frontera sur del territorio europeo, es además muy alarmante. El PEM acelera y abrevia los trámites para admitir o expulsar al migrante, establece controles biomédicos obligatorios, asegura asesoramiento judicial obligatorio, fija estándares en el espacio y los servicios que deben prestarse a los solicitantes. Canarias no cuenta con los recursos suficientes para implementar y cumplir estos objetivos de obligado cumplimiento. Y Andalucía, probablemente, tampoco.

Ayer se reunieron en Madrid representantes de los gobiernos de Canarias y del País Vasco para hablar sobre la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y manifestar su estupefacción ante el silencio pachorrudo de Madrid. El Gobierno central no se ha dirigido para nada a las administraciones autonómicas. Se ha pedido con urgencia la convocatoria de una Mesa Sectorial y la respuesta, de nuevo, ha sido un mutismo asombroso. Se las trae al pairo. Pero no solo brilla aquí la indiferencia irresponsable. También cabe apreciar un movimiento retráctil para no entrar a negociar medios y recursos económicos, tecnológicos y administrativos con las comunidades más afectadas y, singularmente, con Canarias. Ya se sabe: para el sanchismo, a punto de cumplir ocho años en el poder, son otras las negociaciones prioritarias: las que permiten su supervivencia política tres meses más, tres semanas más, al menos tres días y, al tercero, resucitar.