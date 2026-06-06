Últimamente no sé sobre qué hablar. No es que no pasen cosas, bien sabemos todos que llevamos viviendo eventos históricos desde 2020 y solo hay que abrir el móvil para encontrar material sobre el que opinar. Es más bien una cuestión de resguardo: pasan muchas cosas, sí, pero no me siento en posición ni disposición de opinar sobre ninguna de ellas. No por altanería, ni por creer que voy dos pasos más allá que el resto, si no porque realmente he aprendido a valorar el silencio en momentos en los que no tengo nada que decir.

No tengo nada que aportar al discurso de si Bad Bunny es buen o mal cantante, me parece irrelevante la discusión: hace música, la gente conecta con ella, fin del debate. Tampoco tengo mucho que opinar sobre qué tipo de personas sube a ‘la casita’. Me parece que personas canónicas formando parte de una estrategia de marketing y autopublicidad excluyente de minorías y disidencias, es tan reseñable como encontrar un tenedor en el poyo de la cocina.

Viene el Papa y todo el mundo habla del Papa, o quizás no todo el mundo, quizás a la gente realmente no le importe y nos hagan querer pensar todo lo contrario, porque en esa época estamos, en la época de que nos metan el conservadurismo hasta con calzador y nosotros demos las gracias. Pero tampoco tengo mucho más que decir sobre eso: el señor viene, se colapsará la ciudad, no habrá señal en la calle, habrá miles de memes de su paseo por Santa Cruz en el papamóvil, la gente seguirá enfadada porque no tienen para fin de mes pero que sí haya dinero para que él venga, y después se irá, nos olvidaremos de que vino y podremos continuar con nuestras vidas de ni siquiera enterarnos qué funciones tiene un Papa.

La política es un desastre y sobre eso sí hay que estar informado, sobre eso sí hay que tener una opinión, pero me remito al mismo comentario sobre ‘la casita’ de Bad Bunny: que me digan que un político está siendo investigado por organización criminal y tráfico de influencias, es como que me cuenten con impresión que hay leche en la nevera. O que no la hay, no bebo leche.

Es por esto que me encuentro en la tesitura de no saber muy bien qué decir, o sobre qué opinar, o qué es relevante hoy en día para mi generación, o la de mis padres, o la de mis abuelos. E insisto, quizás esté bien no tener nada que decir. No porque no piense, o porque realmente no opine nada, sino porque estamos tan bombardeados a diario de tanta gente haciendo la pantomima de saber de lo que está hablando (cuando en realidad solo sigue un guión hecho a medida por la inteligencia artificial) que siento que es necesario resguardarse en el silencio unos segundos, recargar pilas y dejar el día a día vocal y articulado para cuando realmente tengamos algo que decir.

El silencio frente a las cosas no deja de ser reflejo del privilegio de no tener que afrontarlas de primera mano, pero la contaminación del discurso con argumentos mal construídos, visiones patéticas y el brainrot propio de la desinformación alimentada por el algoritmo, hacen un flaco favor a la esperanza de, algún día, volver a encontrar un respeto por la opinión.