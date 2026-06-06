Cinco corrupciones en España

Los últimos casos de corrupción en España trasladan nuestra crisis al marco global, con la UE en primer plano. Su medida la realiza la ONG alemana Transparencia Internacional, mediante el Índice de Percepción de la Corrupción de base 100, cuyos diez primeros puestos ocupan Dinamarca, Finlandia, Singapur, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Estonia y Australia. España en el puesto 49 de los 182, con 55 puntos y en descenso, con media UE en 62. Y los grandes EEUU en 64, China en 43 y Rusia en 18. En la cola Venezuela, Nicaragua, Haití, Corea del Norte, Afganistán y Somalia. La corrupción es el abuso de poder para beneficio privativo y contra el bien común.

De manera que estamos ante una degradación política, con nuestra democracia agónica, contra la Constitución sin presupuesto, ni marco económico en la UE. Corrupción que se expresa en cinco formas que se complementan y nos permiten valorar sus consecuencias. La primera es ‘la familia’, que se había en España dejado al margen y que hoy contaminan nuestros hombres ‘Z’, ‘Zánchez Z1’ y ‘Zapatero Z2’. Nepotismo de ‘Z1’, y en los juzgados sus casos ‘hermanísimo’ y Begoña, cuando creen que su progresismo está por encima de la ley y exhiben impunidad. Peor la exposición de ‘Z 2’, dejando a sus hijas Alba (32) y Laura (31) con What The Fav SL, cobrando comisiones sin soporte de servicios. Y dramático con su mujer Sonsoles Espinosa, enredada en las joyas de su herencia y liquidando 500.000 euros de hipoteca de su vivienda, con fondos desconocidos.

La segunda corrupción es la de ‘el partido’. Primados en la transición y convertidos en tribus sin rendición de cuentas, donde quien hace las listas elige sin mérito y con obediencia. Vimos a ‘Z1’ en el cambio de urnas de las primarias, en la campaña del Peugeot negro financiada por su suegro Sabiniano Gómez (1941-2018), con los ingresos negros de la prostitución. En la campaña de la Internacional Socialista, financiada por Delcy con el petróleo venezolano, que hasta el PRI mexicano denunció. Con ‘Z2’ embajador del Grupo de Puebla, bolivarismo podemita de ‘mi príncipe’. Sombras en la financiación ilegal de los partidos, ‘caso financiación PSOE’, donde aparecen las cuentas B, no auditables, pagando gastos inconfesables. Se centran en los dos últimos secretarios de organización Ábalos y Cerdán, actuando en nombre del ‘one-Z1’.

Saltamos a la tercera corrupción, ‘la empresa’. Que nos ofrece los casos ‘Transportes’, ‘Mascarillas’, ‘Plus Ultra’, ‘Hidrocarburos’. En todas ellas el bien común es el de la tribu. Un drama en la UE liberalizada con mercado único, con escasos campeones nacionales, pero no europeos compitiendo en escala. Hacia abajo con un mercado segmentado en 17, rompiendo la competencia, protegido con más normas y burocracias que la UE no quiere ver, ajena a sus valores fundacionales y a sus informes Draghi y Letti. Capitalismo de amiguetes.

La cuarta corrupción es de ‘la nación’, gobernada por la alianza de todos los antiespañoles. El PSOE que ha perdido los cuatro referentes de su logo, Junts, PNV ERC, Bildu, Comuns, Sumar, Podemos, IU, Más Madrid, BNG. La huida hacia delante es plurinacional con un estado confederal imposible. Esconde una parasitaria relación con la nación única, que la degrada financiera y competencialmente, con pensiones deficitarias que pagamos todos. Para el marketing piden su gestión. Han vaciado la nación, con los casos –fiscal general, los indultos, el Código Penal y la ley de Amnistía-. Y con el blanqueo de ETA de los hombres ‘Z’, cuando la banda estaba desarticulada, quedamos huérfanos en la batalla de las ideas, asumiendo el muro, sus desigualdades y su anticonstitucional memoria democrática, que la ETA reescribió.

Y la quinta corrupción es la de ‘la verdad, la razón y el lenguaje’ del ‘caso Cloacas’. Junto con la financiación ilegal del partido, abrirán su imputación penal como persona jurídica. En los cinco días de reflexión de ‘Z1’, además de acabar con la disidencia interna, elevó la apuesta al mando de Santos Cerdán y Leire Díaz, ‘caso fontanera’. Financiado ilegalmente por el partido para impedir la investigación de sus corrupciones. El Estado contra sí mismo. Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva (¿qué aciertos semánticos?) para ir contra los jueces, periodistas, cuerpos de seguridad, sostener ocupaciones de empresas y romper la separación de poderes. Es la distopía orweliana de la neolengua, con postureos, polarización, posverdad, oximorón, equidistancia, resiliencia, cancelación, lawfare y woke. Corrupciones encadenadas.