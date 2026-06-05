Contra la Selectividad

Hoy termina en Canarias la terrible Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyos exámenes se han desarrollado desde el pasado martes. La convocatoria extraordinaria comenzará el 30 de junio y finalizará el 2 de julio. Después, los afortunados pasarán su último verano antes de convertirse en universitarios.

Yo recuerdo mi PAU con terror. A mi instituto le correspondía la Universidad Autónoma de Madrid y por el camino, en el tren, iba viendo paisajes campestres, con vacas y todo. Pensé que me gustaban las vacas y que ellas parecían demasiado lejanas al horror que me esperaba en la Facultad de Economía, que era el lugar en el que me tocaba hacer los exámenes. Sentí improcedente la presencia de aquellas vacas en el camino.

El primer examen lo hice sin mayor contratiempo, pero, por la tarde, cuando iba a comenzar el segundo, no encontraba mi DNI. Por suerte, Jorge, un compañero muy elocuente, convenció al señor que nos cogía la documentación: «Venga, déjela pasar, que es de las mejores alumnas de clase». Y tuvo éxito. La cosa es que, cuando llevábamos ya un rato haciendo el examen de Inglés, irrumpió en la sala un profesor de mi instituto que se había encargado de acompañarnos. Y con su habitual delicadeza y recato, empezó a comentar a voces, muy contento, que «se había encontrado el DNI de Marina Casado en la cafetería». Avergonzada, me levanté para recuperar mi documento y darle las gracias. Claro, se me habría caído en la cafetería mientras comía. El profesor se quedó en la puerta y, cuando salía algún alumno, le iba repitiendo su hazaña. Y yo, que era por entonces la clásica alumna tímida a la que le encantaba pasar desapercibida, me encontré de repente en boca de muchos.

El segundo día, estaba tan nerviosa que me caí por las escaleras antes del primer examen. Por suerte, no fue más que el golpe. En el examen de Historia del Arte entró justo el tema que el profesor nos había dicho que probablemente no caería. La actividad consistía en identificar una lámina en la que se podía ver una iglesia. Entonces Jorge –sí, el mismo compañero que me salvó el día antes–, que se sentaba detrás de mí, me chivó que era la iglesia de su pueblo, o de algún lugar cercano a su pueblo. Le pregunté qué pueblo era y, gracias a eso, pude averiguar que se trataba de la iglesia de San Martín de Frómista, en la provincia de Palencia: puro románico.

Al mismo tiempo que el examen de Historia del Arte me dejaron en la mesa el de Matemáticas. Teníamos unas cuatro horas para terminar los dos. Las Matemáticas siempre han sido la asignatura que más he odiado, junto con Educación Física y Física y Química. Aunque ese curso había ido sacando dignos sietes, he de confesar que no estudié demasiado para la PAU. Intenté imitar a Mulan el día en el que se presentaba a la casamentera y me apunté las fórmulas en el brazo, debajo de la manga. Pero nunca me atreví a mirarlas, así que no me sirvió de mucho.

Los resultados no fueron tan terribles: 7 en Lengua, Inglés e Historia del Arte; 9’5 en Geografía, 10 en Filosofía –nadie se esperaba que preguntaran por Platón– y 4 en Matemáticas. Una reclamación me sirvió para que me lo subieran a 4’5. Me bajó la media de Bachillerato, por supuesto, pero pude entrar sin problema en lo que quería.

Sin embargo, hoy no sería capaz de situar casi ningún río en el mapa geográfico de España y sigo teniendo pesadillas con inminentes exámenes de Matemáticas que he olvidado prepararme. Con esto quiero decir que, tras la panzada de estudio para sacar un sobresaliente alto en Geografía, por poner un ejemplo, la información salió de mi cerebro en los meses siguientes, como si alguien hubiese dejado el grifo abierto. ¿Era yo una mala estudiante? En absoluto. ¿Cuatro días de exámenes seguidos reflejaron con justicia todo mi esfuerzo de los últimos dos cursos? Definitivamente no. Porque el agotamiento mental y la presión que generan este tipo de pruebas, planteadas así, no solo repercuten en los estudiantes poco trabajadores, sino, sobre todo, en aquellos perfeccionistas, nerviosos y tendentes a la ansiedad. Para mí fue una especie de tortura medieval. Y si a veces pienso en lo mucho que me gustaría regresar a mi época del instituto, cuando la mayor preocupación era un examen de Matemáticas, el recuerdo de la PAU se cruza en mi pensamiento y concluyo: «mejor, no».

Sé que, en el sistema académico actual, es necesario algún filtro para las matriculaciones en la universidad, pero tal vez podría plantearse otro proceso que no fuera tan destructor a nivel psicológico. Y me dirán: ¿cuál? No lo sé, pero creo que este tipo de exámenes no hacen justicia.