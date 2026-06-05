Cuando ocurrían hechos históricos

El 11 de septiembre de 2001 yo estaba en casa de mis padres, viendo la tele, cuando dos aviones, uno detrás de otro, impactaron contra las Torres Gemelas. El inicio de la última guerra de Irak me sorprendió en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Sevilla. Y el 11 de marzo de 2004 me enteré de los atentados de Madrid cuando subía al coche de la autoescuela a las ocho de la mañana y todavía se pensaba que la responsable era ETA. Hay acontecimientos históricos que hemos percibido como tales en el momento exacto en el que se producían; a otros, en cambio, se les ha atribuido esa condición con posterioridad. Los historiadores han interpretado los hechos y han establecido el relato de los hitos que perdurarían. No sé si alguien pensó que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, desencadenaría la Primera Guerra Mundial, pero, en cambio, el 9 de noviembre de 1989, cuando el muro de Berlín cayó, no hubo dudas sobre que aquella fecha cambiaría el mundo y daría paso a una nueva era.

Recordamos de forma diferente los acontecimientos cuando somos jóvenes que cuando nos hacemos mayores. En la primera etapa todo es nuevo; con los años es más difícil que algo no nos suene, que no nos parezca repetido. Tampoco incide de la misma forma en nuestra memoria un hecho que nunca ha ocurrido que otro que ya cuenta con algunos precedentes. La novedad, ya sea una cuestión biográfica o histórica, es determinante. Hoy todos esos condicionantes siguen presentes, pero tengo la sensación de que estamos perdiendo perspectiva histórica. Es muy posible que sucedan más eventos relevantes, porque todo está más interconectado que nunca y resulta más fácil que algo que pasa a miles de kilómetros tenga impacto en nuestro día a día. Pero también es probable que esa sobreabundancia y la velocidad a la que se suceden los hechos nos hagan menos sensibles a ellos. Casi todo parece haber ocurrido ya.

A veces, sin embargo, la realidad nos sorprende y sucede algo que no imaginábamos. Recuerdo perfectamente qué estaba haciendo la mañana de aquel viernes en el que Pedro Sánchez anunció que al día siguiente se iba a decretar el estado de alarma por la pandemia de covid 19, y sé que para muchos jóvenes de la generación Z ese acontecimiento se clavó en su memoria como lo hizo el 23F en la de los boomers. No somos inmunes a los hechos que transforman nuestras vidas y nunca lo vamos a ser. Pero ahora ocurren tantos que nos cuesta mucho más intuir cuáles acabarán convertidos en un capítulo de los manuales de historia, cuáles serán un epígrafe y cuáles, simplemente, se olvidarán.

Durante mucho tiempo la mejor forma de ordenar el mundo fue leer periódicos. Cada cabecera organizaba la actualidad de la forma que consideraba más oportuna. Y ese orden duraba, al menos, 24 horas. Hoy, la mayoría de los diarios acumula muchos más lectores en internet que en papel y el contenido se ha multiplicado y mejorado. A cambio, las ediciones digitales tienen un tiempo de duración indeterminado: no sabemos cuánto durará el mundo. Los titulares que abren la web mutan constantemente. Siempre hay noticias de última hora. Al acabar el día, desconocemos cuántas portadas ha tenido el diario y cuántas veces lo hemos consultado. Ni siquiera si la portada digital tiene fin. El contenido parece no acabar nunca.

Hoy leo más periódicos que cuando iba a la universidad y, sin embargo, me cuesta mucho más tener una idea clara de lo que ocurre. El mundo se ha vuelto más complejo y no es tan sencillo como intuye alguien de 20 años, pero es que además no estoy segura de que contar con más información en cualquier momento del día haya ampliado mi capacidad de contextualizar la realidad en la que vivo.

Esta dificultad para entender el mundo podría ser una anécdota si solo hablase de mí. Sin embargo, ahonda en algo más profundo: la desconexión consciente que buena parte de la ciudadanía mantiene con respecto a la actualidad informativa. El agotamiento que experimentamos proviene de la acumulación de tareas y obligaciones, pero también de nuestra incapacidad de atender al incesante flujo de acontecimientos que reclaman nuestra atención. Sentimos que no llegamos a todo y acabamos siendo incapaces de decidir qué causas merecen nuestro tiempo y nuestra energía.

Yo tampoco sé si esta transformación en nuestra forma de interactuar con el mundo encontrará espacio en los libros de historia, pero me atrevo a pensar que sí está teniendo -y tendrá- consecuencias en nuestra capacidad de empatizar y de actuar como muro de contención frente a determinadas políticas. Estamos conectados las 24 horas del día, pero eso no nos hace más sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos cavado un foso a nuestros pies. Y cuanta más distancia ponemos entre nosotros y el mundo, más ajenos nos resulta lo que ocurre fuera de nosotros mismos.