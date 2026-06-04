El muelle al que Pedro Sánchez llega tarde

Hay lugares que la política evita cuando duelen y visita cuando sirven para posar. Arguineguín es uno de ellos. El papa León XIV viene a Canarias y todos quieren estar en la foto. Todos quieren acercarse al muelle de Arguineguín, contemplar el Atlántico como si acabaran de descubrir su tragedia, estrechar manos, pronunciar palabras de humanidad y posar en ese escenario que durante meses fue incómodo, sucio e insoportable para la conciencia política de este país.

Pero la huella del muelle de la vergüenza no se borra. Es imposible olvidar los días en los que allí no había solemnidad, ni comitivas, ni sillas perfectamente ordenadas. Había una carpa. Había frío de madrugada, calor de día, cuerpos exhaustos, mantas, llantos, personas hacinadas y voluntarios haciendo lo que podían mientras las administraciones discutían competencias. Había miles de seres humanos convertidos en un problema.

Pedro Sánchez no vino cuando Arguineguín olía a miedo, cansancio y abandono. No vino cuando en el muelle se acumulaban personas sin respuestas, ni cuando Canarias pedía ayuda, ni cuando la crisis exigía presencia política y no distancia institucional. Pero ahora sí hay hueco en la agenda. El escenario es el mismo, solo que esta vez estará bajo el foco de medios de todo el mundo y su imagen, junto al papa León XIV, llegará a millones de hogares. El problema es que aparecer ahora no borra la ausencia de entonces. Al contrario: la hace más visible.

También estará en el muelle Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán. La misma que durante años ha tratado la presencia migrante como una carga para su municipio, como un problema a retirar de la vista, como una mancha sobre la postal turística. La misma que en noviembre de 2020 fletó tres guaguas para sacar de su localidad a 200 migrantes que el Ministerio del Interior había dejado en libertad, sin un mínimo control o ayuda. Los envió a la Delegación del Gobierno en Canarias, donde recibieron ayuda, comida y abrigo... pero gracias a los vecinos de zona.

Canarias ha estado demasiado sola demasiadas veces. Sola cuando llegaban cayucos de madrugada, algunos de ellos con decenas de niños sin su familia. Sola cuando se improvisaban espacios indignos. Sola cuando los ministerios se pasaban la pelota y Europa convertía el Atlántico en una frontera conveniente. Quienes no faltaron fueron otros: Cruz Roja, Salvamento Marítimo, las oenegés, los sanitarios, los vecinos, los intérpretes o los periodistas que contaron lo que muchos preferían no mirar. Ellos sí merecen que el papa les dé la mano. Ellos no esperaron a que hubiera una solemne ceremonia para aparecer.

Arguineguín va a ser altar por un día y conviene recordar que sobre ese cemento hubo vergüenza, racismo, miedo... Pero también hubo humanidad. Que nadie confunda el homenaje con la reparación y que no se use la ceremonia para tapar la vergüenza. Porque el Atlántico sigue trayendo vidas rotas.