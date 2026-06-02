El Gran Hotel Taoro resurge de sus cenizas

Cuando el Cabildo de Tenerife decidió apostar por la reapertura de uno de los símbolos hoteleros por excelencia de la isla, el Gran Hotel Taoro –cuya gestión corre a cargo de la cadena hotelera My Way Hotels & Resorts, que, junto con el hotel Mencey gestionado por la cadena Iberostar forma parte del patrimonio histórico de titularidad pública más importante y relevante de toda Canarias–, su vicepresidente Lope Afonso aseguró que dicho proyecto «serviría como una oportunidad para revitalizar la economía local, fomentar la inversión en Tenerife y fortalecer la identidad cultural del Puerto de la Cruz».

Eran demasiados años de injusto abandono. No olvidemos que el Gran Hotel Taoro, inaugurado el 22 de diciembre de 1890, se convirtió en el primer hotel de lujo de España y pionero de un turismo de salud y bienestar. De hecho, la mayoría de los turistas que recibía –alemanes y británicos– buscaban un clima benigno que les ayudara con sus respectivas dolencias crónicas, principalmente relacionadas con enfermedades respiratorias o reumáticas.

Aunque también eran muchos los que buscaban paz y tranquilidad para sus agitadas existencias; así lo buscaron también grandes escritores, artistas, científicos e intelectuales de la época, que encontraban en el hotel un refugio para el equilibrio emocional y psicológico. En efecto, el Gran Hotel Taoro se convirtió en un destino para las élites europeas: en 1900 alojó a los duques de Kent y en 1906 al rey Alfonso XIII, y durante unos meses –a principios de 1927– a la célebre escritora británica Agatha Christie, quien se refugió en el hotel junto a su hija y una secretaria, no solo escapando de un posible bloqueo creativo, sino huyendo de una profunda crisis emocional. Dicha estancia le sirvió para terminar de escribir su novela: El misterio del tren azul. También redactó dos relatos que más tarde conformarían El enigmático señor Quin.

Por fin, en 2019 se adjudicó el proyecto a la empresa Tropical Turística Canaria y, tras una inversión alrededor a los 50 millones de euros –15 millones aportados por el Cabildo–, logró reabrir sus puertas hace solo unos meses, el 13 de marzo de 2026, casi cincuenta años después de permanecer en la degradación y el olvido. Pero todo el mundo reconoce que la espera ha valido la pena, pues el resultado es un hotel moderno donde un lujo con personalidad convive no solo con una arquitectura y elegancia históricas –un diseño ecléctico de estilo neoclásico-masónico del francés Adolphe Coquet–, sino con las nuevas tecnologías al servicio de la ecología y la sostenibilidad.

Su director general, el portuense Gustavo Escobar –que llega de dirigir el Hotel Botánico– lo acredita como profundo conocedor del destino y del sector turístico, ha declarado que «el hotel pretende ser un lugar de encuentro abierto a la sociedad en general y a la local en particular».

El hotel ha servido recientemente para acoger parte del VIII Encuentro de los Mares promovido por el Cabildo de Tenerife. En dicho encuentro gastronómico liderado por dos grandes chefs, Ricardo Sanz y Erlantz Gorostiza, giró en torno a un único elemento: el mar y la apuesta por los productos de kilómetro cero, que implica no solo utilizar productos frescos y de calidad, sino apoyar la sostenibilidad, la tradición y el comercio local tinerfeño.