El zorro es un animal listo, avispado e ingenioso. Muchos políticos poseen esos mismos atributos, propios de un zp.

Los expresidentes de España (salvo renuncia) disponen de una pensión económica vitalicia, de unos ochenta mil euros anuales. Además, se les asigna chófer, seguridad y un despacho; que se añade. Todo ello a cargo del contribuyente. Cualquiera, la gran mayoría, quisiera para sí justo lo mismo llegado el momento de la jubilación.

Pero la ambición, que no tiene límites, impulsa a querer más. Piensan como un zp desbocado. Y sucumben.

Nuestro particular ZP, siempre con modales exquisitos, encumbró la presidencia de España. Las ovejas, entonces más ingenuas que ahora, nos creímos salvadas de la miseria y del abandono; porque el mejor socialista tenía poco y daba mucho. Él daría magnífico ejemplo. Ahora se ve.

El líder de la manada, sobre la loma Moncloa, observaba.

Pronto advirtió que, en su entorno de privilegios, otros de los suyos, con menos altura gubernativa, aumentaban sus patrimonios exponencialmente. Él, superjefazo nominal, no sería menos. De la noche a la mañana pasó de ser ZP a ser un zp (zorro plateado). Se creyó muy astuto, de ahí lo de “zorro”. Y ansió quedarse de platica (como dirían los venezolanos) hasta las cejas.

El tiempo bajó la densidad capilar de su testa y el color tornó a plata. En este caso, no acompasado a la sabiduría que se presume acumulada con la edad.

Empezó a meter para la saca como si no hubiera un mañana. Tanto es así que otro zorro, menor, amante de chistorras (lo normal) pero que no hacía ascos a las lechugas (alguna de vez en cuando), el zKoldo, ya dijo que ZP tenía para vivir más de 5000 generaciones como la suya (las de zK).

Un zp piensa en su familia, para hacerla grande… y rica. En cuanto a ser libre, habrá que estar a la sentencia judicial cuando se falle; dentro de unos cuantos años. Entonces la cabeza… ¿será aún más plateada o se le habrá caído el pelo?

En el pasado, siempre se esforzó por mantener a sus hijas alejadas de los medios de comunicación. Quería protegerlas. Por entonces, aprendimos que “gótico” es más que un estilo arquitectónico del Renacimiento, que se caracterizaba por la predilección del negro en el “outfit” de toda ocasión. El tiempo las encumbró a una primera plana que bien ellas hubieran pagado para no figurar. Pero están… porque recibieron (presuntamente).

Nuestras Islas Afortunadas tienen particular protagonismo. Nuestro ZP, amante de Lanzarote, con sus paseos por la Mar-eta; acabador del terrorismo casero; un senador por esa isla con contactos con la cúpula gubernativa venezolana; un policía, conocedor de los entresijos de las maletas de Delcy, ahora es cúpula en Canarias. Y como no olvidar a nuestro actual ministro y expresidente Torres… que sigue con la mascarilla puesta, cinco años después de la pandemia. Será en intento fallido para que el hedor no trascienda. Demasiado tarde.