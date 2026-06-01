¿Guerras justas?

La reciente encíclica ‘Magnifica Humanitas’ de León XIV no es únicamente un documento sobre inteligencia artificial. Es, sobre todo, una profunda reflexión sobre el ser humano en una época donde el poder tecnológico amenaza con superar la conciencia moral. Y uno de los temas más duros y actuales del texto es precisamente la guerra. No la guerra entendida según las viejas imágenes del pasado, sino la guerra tecnológica, digital y deshumanizada que comienza a perfilarse ante nosotros.‬

Durante siglos, la tradición cristiana desarrolló la llamada doctrina de la ‘guerra justa’, intentando limitar moralmente el uso de la fuerza mediante criterios muy estrictos: causa justa, defensa legítima, proporcionalidad y protección de los inocentes. La encíclica no elimina formalmente esa doctrina, pero sí deja entrever una convicción inquietante: el nivel de destrucción y deshumanización alcanzado por la tecnología contemporánea hace cada vez más difícil justificar moralmente cualquier conflicto armado.‬

León XIV denuncia especialmente la «normalización de la guerra». Y quizá esa sea una de las expresiones más importantes del documento. La guerra ya no aparece únicamente como tragedia humana, sino muchas veces como espectáculo mediático, cálculo geopolítico o estrategia digital observada a distancia desde una pantalla. Nos acostumbramos a las imágenes de destrucción con una rapidez estremecedora. La muerte se convierte en estadística y el sufrimiento humano pierde rostro. Tal vez el mayor peligro de nuestro tiempo no sea sólo la violencia, sino la pérdida de sensibilidad ante ella.‬

En este contexto, la encíclica dedica una atención muy particular a las armas autónomas y a la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar. El problema ya no consiste únicamente en fabricar armas más potentes, sino en la posibilidad de automatizar decisiones letales. Cuando un algoritmo participa en la selección de objetivos o en el uso de la fuerza, aparece una pregunta profundamente inquietante: ¿quién asume realmente la responsabilidad moral de la muerte? La tecnología puede aumentar la distancia física respecto al combate, pero también puede aumentar peligrosamente la distancia moral respecto a las víctimas.‬

La encíclica percibe que la guerra contemporánea corre el riesgo de convertirse en una actividad cada vez más impersonal. Y ahí aparece una intuición decisiva: cuanto más aumenta el poder técnico de destrucción, más urgente resulta fortalecer la conciencia ética. Porque el progreso tecnológico no garantiza progreso humano. Podemos desarrollar máquinas extraordinariamente sofisticadas y, al mismo tiempo, empobrecernos moralmente como civilización. Tener más poder no significa necesariamente tener más sabiduría.‬

Frente a esta lógica del dominio, León XIV recupera una expresión clásica de la tradición cristiana: «la civilización del amor». Puede sonar ingenua en un mundo marcado por conflictos, intereses económicos y tensiones geopolíticas, pero precisamente ahí reside su fuerza. La paz no puede construirse únicamente sobre el equilibrio del miedo ni sobre la amenaza permanente. La encíclica insiste en la necesidad del diálogo, de la diplomacia, de la justicia y de la defensa radical de la dignidad humana. Y recuerda algo esencial: ninguna tecnología podrá sustituir jamás la responsabilidad moral de la conciencia humana.‬

Quizá por eso Magnifica Humanitas resulta tan actual. Porque nos obliga a hacernos preguntas incómodas en medio del entusiasmo tecnológico contemporáneo. ¿Estamos construyendo un mundo más humano o simplemente un mundo más eficiente? ¿La inteligencia artificial servirá para proteger la vida o para perfeccionar la destrucción? Y, sobre todo, ¿seremos capaces de conservar la compasión, la verdad y la conciencia moral en una época donde la guerra corre el riesgo de perder incluso el rostro humano del enemigo?