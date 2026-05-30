Canarias: Identidad y futuro

La constitución del Parlamento autonómico, el 30 de mayo de 1983, supuso mucho más que un acto institucional. Representó el reconocimiento político de la singularidad canaria, que no es otra que su condición insular, ultraperiférica, atlántica y territorialmente fragmentada. También abrió una nueva etapa en la que el Archipiélago pudo desarrollar competencias propias en materias esenciales. Es por esa razón por la que el Día de Canarias se ha convertido desde entonces en una celebración de la identidad colectiva. Sin embargo, también invita a reflexionar sobre lo qué significa hoy en un contexto globalizado y profundamente cambiante.

Desde una perspectiva histórica, hemos experimentado una transformación importante en apenas unas décadas. De una economía históricamente marcada por la emigración y las limitaciones estructurales, hemos pasado a convertirnos en una de las principales potencias turísticas de Europa. Ese crecimiento ha generado riqueza, empleo, infraestructuras y modernización, pero también ha propiciado desequilibrios sociales y territoriales que hoy forman parte del debate público centrado en cómo compatibilizar la prosperidad económica con la cohesión social junto a la preservación del territorio.

En términos demográficos, Canarias supera ampliamente los 2,2 millones de habitantes y mantiene un crecimiento poblacional sostenido, especialmente en islas como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. No obstante, este proceso de vitalidad demográfica con poca dispersión genera tensiones sobre las infraestructuras, el mercado inmobiliario y los servicios públicos. Otro aspecto relevante en esta materia es el envejecimiento progresivo de la población donde, aunque se mantiene una estructura demográfica más joven que otras regiones españolas, el aumento de la esperanza de vida y la evolución de la natalidad plantean nuevos desafíos para el sistema sanitario y de atención social.

Analizando la deriva económica, las islas mantienen uno de los ritmos de crecimiento más intensos de España, donde los servicios de mercado, como el turismo, así como el resto de actividades asociadas, continúan siendo el motor y explican buena parte del crecimiento del Producto Interior Bruto, del empleo y de la inversión privada. Sin embargo, también se consolida un debate sobre la sostenibilidad del modelo económico, la distribución de la riqueza generada y la necesidad de diversificar la actividad productiva.

Si tenemos en consideración la distribución sectorial de nuestras actividades productivas, asistimos a una elevada pero necesaria especialización, originada principalmente por la ineludible búsqueda de ventajas competitivas derivadas de la dimensión de nuestra economía. En cifras, la actividad turística representa el 38% del PIB regional y más del 40% del empleo total. Según las últimas cifras disponibles, el impacto económico del sector se sitúa casi en los 23.000 millones de euros anuales y continúa creciendo gracias al aumento del gasto turístico y a la mejora del posicionamiento internacional del destino, donde el gasto medio por visitante se mantiene elevado y el sector hotelero ha incrementado notablemente su rentabilidad mediante la modernización de la planta alojativa y el reposicionamiento hacia segmentos de mayor poder adquisitivo.

Y, como el empleo es consecuencia del crecimiento económico, este ha permitido una mejora significativa del mercado laboral. Canarias ha reducido su desempleo y mantiene una evolución positiva de la afiliación a la Seguridad Social. De hecho, ya hay islas que tienen una tasa de desempleo no solo menor que la media autonómica (11,40%), sino también inferior a la media nacional (10,83%), como es el caso de Tenerife (8,76%), El Hierro (8,88%) y La Palma (9,83%). Por su parte, el resto (La Gomera, con un 10,92%; Lanzarote, con un 12,21%; Fuerteventura, con un 12,66%; y Gran Canaria, con un 14,10%) también ha registrado descensos importantes en su tasa de paro, aunque, dado que esta depende de la población activa y de la capacidad de la economía para absorber sus incrementos, aún queda camino por recorrer. Y todo ello bajo la evolución de las tasas de absentismo que imperan en nuestras relaciones laborales, definidas por la Organización Internacional del Trabajo, que no paran de crecer, situando a Canarias a la cabeza del país.

No obstante, estaríamos falseando el debate si solo hubiera vítores y aplausos. Llegados a este punto, hay que hablar de productividad y salarios. Respecto a estos, los salarios medios siguen situándose entre los más bajos de España. Eso no significa que, por una misma ocupación, se cobre menos en las islas que en el resto del territorio nacional. Lo que ocurre es que en Canarias la proporción de empleos de menor cualificación frente al resto del Estado arrastra a la baja la media. Es aquí donde el debate sobre la productividad ha ganado fuerza porque, aunque la economía regional crece, buena parte de la población percibe que los beneficios del crecimiento no se distribuyen de forma equilibrada, alimentando una creciente preocupación social sobre el modelo económico vigente. De hecho, aunque en materia de pobreza relativa ciertos indicadores han mostrado mejoras recientes, todavía alrededor de un tercio de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad económica o social.

Otro problema, aunque no es exclusivo del Archipiélago, es la vivienda. De hecho, se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales, donde la escasez de oferta frente a una creciente demanda ha provocado un fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. Pero el problema no se centra única y exclusivamente en garantizar un derecho constitucional, sino en algo más simple como es el poder acceder a una vivienda para desarrollar una actividad productiva, debido a que no se aceptan empleos por esta razón y, si se aceptan, buena parte de los ingresos debe destinarse al alquiler o al pago de la cuota hipotecaria correspondiente. Y si eres joven peor aún, haciendo de la emancipación una quimera. Paralelamente, las infraestructuras públicas experimentan una creciente presión que va desde carreteras saturadas y congestión aeroportuaria hasta el condicionamiento sobre los recursos energéticos e hídricos.

Llegados a este punto, ¿cómo superar estos retos? Pues con adaptación a las adversidades. Y eso solo lo proporciona el conocimiento y la gestión porque, a pesar de estas dificultades, Canarias conserva importantes fortalezas estructurales donde nuestra posición geográfica estratégica, la conectividad y un marco fiscal diferenciado continúan siendo factores altamente competitivos. A partir de aquí, el desafío consiste en mantener el dinamismo económico eliminando las desigualdades sociales y territoriales. Podemos continuar creciendo y generando riqueza, pero no se trata de crecer más, sino de lograr que ese crecimiento se traduzca en una mejora tangible y equilibrada de las condiciones de vida de la población residente. Por todo ello, más allá de la festividad, tengamos en cuenta que la identidad canaria contemporánea ya no se define únicamente por la tradición, sino también por la capacidad de afrontar retos complejos, de forma que el autogobierno adquirido en 1983 cobra sentido precisamente en la medida en que permite responder eficazmente a esos desafíos. Así que, asumiendo que debe ser una tarea compartida, preguntémonos si seremos capaces. Yo creo que sí. ¿Y ustedes?