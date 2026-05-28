Manual de resistencia, y sus fases

Pedro Sánchez se dirige a los trabajadores del PSOE en la madrileña calle Ferraz, acompañado por la gerentede la formación progresista: la rondeña Ana Fuentes / PSOE / LMA_EXTERNAS

Ha vuelto a la actualidad el libro que en 2019 presentó Pedro Sánchez, escrito con la colaboración de una militante de la extinguida UPyD, Irene Lozano, en el que relata las vicisitudes políticas desde que ascendió a la Secretaría del PSOE en 2014 donde ha puesto en el rodaje de la evidencia que las páginas que se escribieron pudieran ampliarse en estos momentos.

Pero sin abandonar la perplejidad donde manifiesta que el motivo principal de la moción de censura que tumbó a Rajoy era convocar elecciones pero que al día siguiente se vio obligado a rechazar «resistiéndose a sí mismo». Y más adelante se empeñó en decir que no pactaría con partidos que pudieran quitarle el sueño y no tendría en su gobierno a políticos cuyas acciones le complicaran la vida. Pero al final optó por hacerse «resistencia a sí mismo» dando un viraje en redondo a sus decisiones.

A lo largo de su trayectoria como presidente del Gobierno no ha dejado de estar sometido a la flagelación política de soportar acciones no predeterminadas con personas de su máxima confianza que no tuvo otra alternativa que cesarlas sin contemplación alguna, alejándolos del espacio de una mutua complicidad, haciendo de tripas corazón, «resistiéndose» nuevamente a sí mismo .

Y ahora se enfrenta al talismán, a su guía y referente de su acción política, volviendo a remozar su Manual de resistencia para capear el temporal que puede hacer de su organización una tabla rasa. Sacudiendo a su partido que no sale de la perplejidad, y no es que su Manual de resistencia se parezca al de nuestro recordado profesor Javier Muguerza, donde si no es la política, al menos la filosofía analítica se mantuviera como herramienta de pensamiento donde pudiera tener cabida la esperanza.

Por lo que se hace difícil entender el empecinamiento en cuestiones que comprometen que lleva a uno a pensar que quizás no quiere saber en este momentos nada sobre sí mismo. Como si todo le sobrepasara, como si dejara de existir la realidad actual o las elucubraciones que pueden traducirse en una nueva realidad que le hiciera tambalear como personaje central e imprescindible, prolongándose al resto, que dependen de imprevistas consecuencias.

Teme, tal vez, las consecuencias de enfrentarse a sí mismo dentro de sus acostumbrados soliloquios y replantearse la totalidad de su tabla de valores, hasta entonces mantenida en un equilibrio relativamente estable, que se reemplaza a pesar de la resistencia al comprobar que las modificaciones adoptadas podrán conducirle al temor de saber que ha ido actuando como si pudiera dislocar el sentimiento emocional hoy en precario y no poder sustituirlo por un temido y angustioso desequilibrio, remedando a John Dunn en La agonía del pensamiento político occidental. «No te detengas a medio camino , ni camines nunca hacia atrás. No hay camino detrás de ti».