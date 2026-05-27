Los monstruos interiores

Existe una tendencia profundamente humana a buscar el origen del mal siempre en el exterior. Culpar a otros, señalar estructuras, ideologías, gobiernos, familias, épocas o circunstancias resulta infinitamente más sencillo que enfrentarse a la posibilidad de que una parte del conflicto habite dentro de nosotros mismos. El ser humano parece haber desarrollado una habilidad extraordinaria para detectar la oscuridad ajena y una resistencia igualmente notable para reconocer la propia. Tal vez porque mirar hacia afuera tranquiliza, mientras que mirar hacia adentro desestabiliza.

Vivimos en una época especialmente inclinada a la acusación permanente, todo parece reducirse a la necesidad de encontrar responsables visibles sobre los que descargar la frustración colectiva. Las redes sociales, los discursos políticos e incluso muchas conversaciones cotidianas han convertido la indignación en una forma de identidad moral. Cada individuo parece sentirse obligado a demostrar constantemente su inocencia ética mediante la denuncia pública de las faltas ajenas, pero pocas veces esa energía se dirige hacia un examen verdadero de la propia conciencia.

Resulta curioso observar cómo el ser humano suele imaginar el mal como algo externo, casi ajeno a su naturaleza, como si la crueldad, la soberbia, la mentira o el egoísmo pertenecieran siempre a los demás. Nos cuesta aceptar que los mismos impulsos que condenamos pueden existir, en distintas proporciones, dentro de nosotros; preferimos pensar que nuestras contradicciones son excepciones justificables mientras que las del otro constituyen defectos morales irrefutables. Esa diferencia de criterio revela hasta qué punto el juicio humano está condicionado por la necesidad de preservar una imagen soportable de sí mismo.

Quizá por eso la introspección auténtica sea una de las tareas más difíciles que existen, debido a que mirarse con honestidad exige atravesar capas de autoengaño cuidadosamente construidas durante años. No basta con reconocerse imperfecto de manera superficial o retórica; eso puede convertirse incluso en otra forma de vanidad. El verdadero examen interior obliga a contemplar aquello que incomoda, esto es, la envidia disfrazada de justicia, el resentimiento oculto bajo discursos nobles, la necesidad de aprobación escondida tras ciertas convicciones aparentemente altruistas. Hay pensamientos que el ser humano apenas se atreve a confesarse a sí mismo.

A menudo hablamos de monstruos como si fueran entidades extraordinarias, lejanas y fácilmente identificables, pero quizá los monstruos más peligrosos no poseen rostros deformes ni aparecen en los márgenes de la sociedad. Tal vez surjan precisamente en la normalidad cotidiana, en pequeñas renuncias morales repetidas durante años, en la costumbre de justificar constantemente los propios errores mientras se condenan con dureza los ajenos. El mal rara vez comienza con grandes atrocidades, suele empezar con pequeñas cegueras aceptadas silenciosamente.

La historia ofrece innumerables ejemplos de ello, muchos de los episodios más oscuros de la humanidad no fueron ejecutados únicamente por individuos excepcionalmente perversos, sino también por personas corrientes incapaces de cuestionarse a sí mismas. El fanatismo nace con frecuencia de una certeza excesiva sobre la propia virtud. Quien se considera moralmente impecable deja de vigilar sus propios impulsos y termina convencido de que cualquier acto resulta legítimo si se realiza en nombre de una causa supuestamente justa.

Ahora bien, reconocer la existencia de esa oscuridad interior no debería conducir al pesimismo absoluto, al contrario, quizá constituya el inicio de una forma más madura de conciencia; solo quien admite sus propias sombras puede aspirar verdaderamente a dominarlas. La lucidez no nace de imaginarse puro, sino de comprender hasta qué punto uno podría equivocarse bajo determinadas circunstancias. Existe una humildad profundamente humana en aceptar que nadie está completamente libre de contradicciones, impulsos destructivos o miserias morales.

Mirar hacia adentro no significa despreciar las injusticias externas ni ignorar los problemas reales del mundo. Existen abusos, desigualdades y violencias que deben señalarse y combatirse, pero hay una diferencia importante entre luchar contra aquello que consideramos injusto y convertir la culpa ajena en refugio para evitar nuestra propia responsabilidad interior. Muchas personas pasan la vida denunciando la corrupción del mundo mientras nunca se detienen a examinar las pequeñas corrupciones de su propio carácter.

Tal vez una sociedad obsesionada únicamente con señalar culpables termine produciendo individuos incapaces de conocerse a sí mismos. Y un ser humano que no se comprende difícilmente puede actuar con verdadera libertad. Porque quien ignora sus propias heridas acaba proyectándolas sobre los demás; quien no reconoce sus miedos termina gobernado por ellos; quien jamás se enfrenta a sus monstruos interiores corre el riesgo de convertirse lentamente en aquello mismo que condena.

Hay algo profundamente incómodo en aceptar que el enemigo no siempre está fuera, resulta mucho más reconfortante dividir el mundo entre inocentes y culpables absolutos, entre víctimas puras y verdugos evidentes, no obstante, la realidad humana rara vez posee una simplicidad tan tranquilizadora. Dentro de casi toda conciencia conviven impulsos nobles y miserables, generosidad y egoísmo, compasión y violencia contenida. Negar esa complejidad no nos vuelve mejores, únicamente nos vuelve menos conscientes.

A lo mejor la verdadera madurez moral comienza precisamente cuando desaparece la necesidad constante de sentirse moralmente superior, cuando uno deja de buscar enemigos en todas partes y empieza a preguntarse qué partes de sí mismo contribuyen también al desorden del mundo. El ser humano no transforma verdaderamente la realidad únicamente señalando la oscuridad ajena, empieza a transformarla cuando tiene el valor de enfrentarse a la propia.

Tal vez sea ahí, en ese silencio incómodo de la introspección, donde comienza la forma más difícil y más necesaria de honestidad. Quizá sea precisamente en esa lucha silenciosa, lejos del ruido de las acusaciones y de la necesidad constante de señalar culpables, donde el ser humano descubre algo esencial sobre sí mismo. Porque solo quien se atreve a descender a sus propias profundidades puede aspirar a comprender verdaderamente la condición humana y únicamente desde esa comprensión nacen la lucidez, la unión, la compasión, la integridad y el amor capaces de reconciliar al individuo consigo mismo y con el mundo que habita.