Campaña electoral perpetua

No hay alivio alguno, los políticos en este país son mayoritariamente impertinentes, más bien cansinos. Estamos en una eterna campaña electoral, donde sólo ellos se divierten como niños en un patio de colegio infantil. Se celebraron las elecciones andaluzas y no dejan tregua para digerir todo lo que se ha prometido o votado. Es imposible descansar del insoportable tedio político basado en promesas absurdas, debates vacíos y candidatos sonriendo, como si estuvieran haciendo una campaña publicitaria de una marca dentífrica o colutorio para enjuagarse la boca, que en la mayoría de los casos es mejor que la tengan cerrada. Ahora comenzamos, una vez más, con la puesta en escena de la próxima campaña electoral que se celebrará el próximo año. ¡No nos queda nada que soportar! porque en España las elecciones no terminan nunca, simplemente cambian de ámbito territorial, eslóganes y colorido partidista.

Algunos ciudadanos ingenuos han llegado a pensar que, tras votar en Andalucia, los políticos se dedicarían a gobernar o hacer oposición que llaman constructiva, de eso nada, seguimos en la misma dinámica, no saben hacer otra cosa. Regir y administrar la cosa pública exige, en primer lugar, responsabilidad institucional, después, seriedad, acompañada de esfuerzo, preparación y constancia, lo que presupone trabajar con ahínco, lo cual es muy extraño en ese ámbito.

Acabamos de cerrar unas urnas y ya están calentando motores los expertos en empezar a crear el “relato”, esa palabra tan elegante para disfrazar una verdadera ficción, porque las promesas son el aperitivo, siempre iguales. Ahora llegan las falacias de alta competición, de categoría olímpica, como anunciar la bajada de impuestos, mejorar la sanidad, construir viviendas o crear empleo. Tan repetidas que son desvaídas. Ya pertenecen, automáticamente a nuestro rechazo mental. A partir de ahora todo se hace más sofisticado. Se afirma que se va mejor que nunca, aunque sólo sea para los políticos, ya que desconocen la objetividad que padecen los ciudadanos cotidianamente, porque viven en una burbuja virtual, por lo menos eso les puede servir de disculpa en su desacertada apreciación de la realidad

La campaña permanente, además tiene un encanto especial porque convierte cualquier acto cotidiano en propaganda supina. Inaugurar una obra, por pequeña e insignificante que sea, ya parece lo más significativo del mundo global. La foto de un político cortando una cinta es la mejor prueba grafica de la tontería llevada a la magnificencia, que siempre va acompañada por la frase de turno, a saber, “hoy damos un paso decisivo hacia el futuro”. Por supuesto, ahora empieza también la temporada alta de las promesas imposibles y ahí alcanzamos niveles de realismo mágico. Habrá viviendas para todos, el tren del sur, el fin de las listas de espera sanitarias y demás zarandajas que se les ocurran. Todo ello sin subir impuestos, bastaría más.

Lo fascinante es que todos tenemos conocimiento de que nos están mintiendo. Ellos saben que lo sabemos. Les da lo mismo, porque en su egolatría pierden la noción de la dignidad. Los gobernantes a lo suyo, que precisamente no es lo nuestro, es decir, lo público, lo de los ciudadanos. La oposición, mientras tanto, actúa como si nunca hubiera gobernado. Tanta irresponsabilidad asumen unos como otros y además ahora empiezan las entrevistas, los sondeos, las filtraciones o las estrategias de comunicación. Sobre todo, las guerras intestinas dentro de todos los partidos políticos, buscando un puesto de salida en la próxima lista electoral, porque se juegan mucho, es decir, tener un salario durante cuatro años o pasar directamente a la falta absoluta de ingreso económico alguno.

Escondan la esfera emocional y prepárense para escuchar durante meses que todo es histórico, decisivo e imprescindible y recuerden, cuando un político diga que no está en campaña, es que ya se enfundó el mono o modo electoral, porque siempre hay que revertir lo que dicen para acertar.