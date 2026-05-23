La inteligencia como utilidad

Qué tanto avance es el avance, si siempre hay gente que se queda atrás. A dónde exactamente estamos avanzando si cada vez nos despojamos aún más de nosotros mismos. Surgen de entre las piedras IAs gratuitas, generativas, que te hacen los textos, que ayudan a investigar, que te dan las respuestas, que te dicen qué es lo más acertado. Y el discurso general en torno a esto ha sido alarmarse por la posibilidad de perder trabajos. Cómo si el trabajo, si nuestra capacidad de producir, es realmente lo único que importase. Y que no se me malinterprete, claro que es importante. Pero en las conversaciones del día a día (esas que se producen con una cerveza en la mano y mitad del grupo usa chatgpt hasta de terapia mientras que la otra mitad preferiría cortarse el brazo), he visto a muy pocas personas preguntarse ¿por qué la IA es gratuita?

Hace unas semanas, el CEO de OpenAI Sam Altman, afirmó durante una conferencia en BlackRock’s U.S. Infrastructure Summit que él visionaba un futuro donde la inteligencia es una utilidad más como el agua o la electricidad. Es decir, que espera a un futuro donde todos los datos que ahora mismo recopila de manera gratuita y sencilla, porque “es una herramienta más y hay que aprender a utilizarla”, servirán de base para hacer de la razón un privilegio reservado para unos pocos.

No estoy diciendo que ahora mismo estemos todos el igualdad de condiciones, porque bien sabemos lo elitista que es el acceso al conocimiento en el mundo en el que vivimos. Pero me hace gracia como de la mano de la “revolución de la información” estamos yendo hacia atrás. El eslogan de que la tecnología hace de la información algo accesible se quedó en eso, en una mentira disfrazada de futuro prometedor.

Ahora necesitamos que haya un equipo específico para supervisar que los que se examinen de la selectividad no estén usando IA en los exámenes. Ahora se viralizan vídeos como el de un chico en una universidad norteamericana que al darle su título mostraba las bases de su tesis redactadas por chatgpt. Y peor aún, ahora todos incluimos a esta herramienta en nuestro ideario para resolver problemas o acatar tareas. La comodidad de delegar nuestras habilidades ha creado una dependencia que ahora deja ver el fin último de estas empresas.

Es por eso que vuelvo al principio: ¿qué es el avance y a dónde estamos yendo? porque lo siento mucho pero la idea de ver mi futuro como un día a día de doomscrolling, donde mis únicos pensamientos sean hambre, baño y sueño, me da miedo. Todos hemos jugado a los Sims y todos hemos disfrutado de controlar sus vidas a través de la pantalla para calmarnos por la idea de no tener control sobre la nuestra. Pero no puedo imaginar una realidad más claustrofóbica que la que comienza con la afirmación de “la inteligencia como una utilidad”.

Una utilidad, además, bajo la supervisión de otro norteamericano con delirios de grandeza que quiere hacer pagar al mundo entero probablemente por sus frustraciones propias. ¿No nos extraña que todos sigan un patrón? ¿de verdad es tan difícil darnos cuenta de qué hemos estado aquí antes y no somos tan brillantes como para no chocarnos con la misma piedra?