En defensa de Europa

Europa se encuentra atrapada cuando no es capaz de identificarse con su historia, valores e intereses. No corrige las deslealtades internas que atentan a sus principios, necesarios a sus posiciones comunes, en inmigración, defensa, diplomacia, economía, industria, energía, tierras raras, finanzas, Inteligencia artificial, Agenda 2030. No se puede gobernar la UE con la unanimidad de los 27. Con la complejidad de una Eurocámara de 720 miembros, de 9 grupos políticos, la única institución que eligen sus ciudadanos. Una Comisión de 27 comisarios uno por país, y el Consejo, que representa a las naciones, quienes marcan las líneas políticas y estrategias, a través de sus primeros ministros y/o jefes de estado.

Difícil equilibrio de fuerzas en acción, que vemos en el deterioro generado por España, con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El Tribunal de Cuentas español identificó al cierre del presupuesto 2024 2.400 millones de euros, anticipando pago de pensiones y en 2025 hay 8.500 millones, prefinanciando subida de pensiones, ingreso mínimo vital y aportaciones a correos, o sea, 10.900 millones. Ingeniería fiscal que a su consolidación obliga a devolver estos fondos al MRR, mecanismo que España en sus presupuestos 2023 había comprometido con la UE no realizar. Su obligada reversión se complica al carecer de presupuestos, contra nuestra Constitución y contra el Tratado de la UE, caso único en Europa. Más aún con la Eurocámara denunciando su ilegalidad. Mientras la Comisión sostiene su «legalidad con reversión», su presidenta Ursula Von der Leyen desnortada y el Consejo que no está. Grave rotura de la confianza, cuando los socios precisan elevar el presupuesto UE y emitir deuda conjunta, como proponen los Informes Draghi y Letti.

En la Eurocámara denuncian Andreas Schawb (Friburg1973) del PPE, presidente de la Comisión de Control Parlamentario, Daniel Freund (Aquisgrán 1984) de los Verdes alemanes, Johan Van Overtweld (Bélgica 1955), del ERC de Meloni, presidente de la Comisión del Presupuesto, Manfred Weber (Baviera 1972), presidente del grupo PPE. Y en las naciones «los frugales» de Alemania, Países Bajos y Austria, así como el PP español. En el Bundestag de Berlín, Alice Weidel (Renania del Norte 1979) de la AfD derecha alemana, denuncia que «los impuestos alemanes no pueden financiar la mala gestión socialista en España», postura que comparte el Canciller del CDU Friedrich Merz (Renania del Norte 1955), mientras recorta su gasto en 40.000 millones al año para costear deuda y defensa. La «legalidad con reversión» la defiende desde la Comisión Raffaele Fitto (Italia 1969), del Grupo de ECR de Giorgia Meloni, con España en una situación imposible. Su gestión del MRR ofrece una «imagen deplorable», nos dicen desde la UE, cuando del fondo de 163.000 millones renunciamos a 60.000, con las rigideces de nuestro presupuesto y su transparencia que no existen. A cierre 2025 España ha ejecutado 45.000 millones, e Italia más del doble, 105.000.

Europa es necesaria. Como la defiende Eva Potcheva (Bulgaria 1979), doctora en Derecho Constitucional, exeurodiputada de Ciudadanos, hoy en el PPE. Cinco condiciones de «europeísmo selectivo». Primero, garantizar la seguridad económica, restringiendo la dependencia de China y EEUU, cuando la geopolítica no permite separar la economía de la defensa. Segundo, potenciar la competitividad de la industria europea, incapaz de desarrollar empresas innovadoras de ámbito UE, con los estados limitándolas en beneficio de sus campeones nacionales. Tercero, modernizar las empresas, creando un mercado financiero único, cuya escala permita como en EEUU que sus empresas se financien al 70% en los mercados financieros, mientras en la UE el 80% es bancario. Cuarto, simplificar el marco normativo, que implica darle la vuelta a Bruselas, que genera 4 veces más leyes y normas que EEUU. Este bloqueo normativo desciende hacia abajo, segmentando España en 17 mercados independientes, que rigidizan aún más la legislación UE. Quinto, financiación de políticas comunes UE, con un presupuesto hoy limitado al 1% del PIB conjunto. Aquí ofrece transferir nuevas competencias, mancomunar deuda y dar escala UE a las políticas señaladas. Necesario que la UE penalice las deslealtades y las sistemáticas desviaciones de sus principios, contra los socios que no pagan las «cuotas del club». Control efectivo de sus políticas hacia los estados. Recuperar la iniciativa empresarial, base fundacional de la UE, del Tratado de Lisboa y de la Bolkestein vigentes.