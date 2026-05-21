La soberbia en la política

El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno preside la reunión de la Junta Directiva Autonimica del PP-A. A 19 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Juanma Moreno, ha encabezado este martes en Sevilla la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido, la primera tras conseguir la victoria en las elecciones celebradas el pasado domingo.s 19 MAYO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 19/05/2026. Juanma Moreno;Francisco J. Olmo / Francisco J. Olmo / Europa Press

Este sentimiento aparece con cierta frecuencia en las relaciones sociales que afectan principalmente a la política. Y tiene cierta jerarquía, de arriba hacia abajo. Generalmente obedece a frustraciones o a borrachera de poder afectadas por el síndrome de Hubris, caracterizado por un ego desmedido y desprecio hacia los demás como telón de fondo de un narcisismo sin límites, obsesionado con su autoimagen que no se cansa de retocar.

Se habla con insistencia en la polarización de la política, donde no hay consentimiento y menos entendimiento, así como del odio que generan actitudes que hacen que la democracia sea más bien un sistema ‘odiocrácico’ donde lo que prevalece es el odio, lejos de la razón.

Es como si se marcaran rumbos, se delimiten campos haciendo de la relación política entre iguales que la acción política huya de la ética amparada por la soberbia que dificulta, encorseta y crea cierta preocupación en los que ajenos a estas altas decisiones solo les llega el pasmo y la confusión.

Y entretanto aparecen los resabios de enviar la verdad al espacio de la intolerancia dado que la tolerancia huye envuelta en los ropajes de la soberbia, que parece amenazar al círculo abrumador del desorden, del equilibrio, como si nada importara, alejada del pensamiento político coherente.

Como si estuviéramos contemplando un paisaje de tierra quemada donde todas las cuestiones prometidas dificultan la salida de la promesa que se atasca tras la inoperancia dirigida por la soberbia que manipula y confunde.

Si se valoran resultados electorales como los recientes de las elecciones andaluzas, aparece en el escenario que no hay perdedores, aunque se haya perdido; que hay que seguir igual, con las mismas ínfulas, aunque estén famélicas: que hay que subir el tono, aunque las palabras salgan entrecortadas y dispersas entre el nudo que no se aparta de la garganta.

Si miramos lo que nos llega de lejos, como la decisión de arrasar países (EEUU a Irán), si la soberbia del poderoso se confunde con la humildad del sabio, nos encontraremos en un espacio donde predomina el pensamiento vejatorio de los que se creen imprescindibles ignorantes ayudados por asesores que ríen las gracias y que actúan como teloneros de lo imposible.

La soberbia nunca ha sido buena compañera de viaje, en momentos de confusión su lucidez momentánea puede impactar, pero una vez superada esta, estaremos tocando a las mismas puertas del camuflaje y la confusión.