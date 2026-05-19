La derrota de la moderación

Es como si el Papa León antes de venir a Canarias hubiese pasado por Andalucía. En el resultado de las elecciones autonómicas hay hostias para todos. Especialmente para los grandes partidos, enfangados en sus bulerías. El PP pierde cinco diputados y la mayoría absoluta y el PSOE, que pierde dos, desciende a los infiernos de sus peores resultados.

Después de cuatro elecciones autonómicas –Extremadura, Aragón, Castilla-León y Andalucía– el mensaje de los votos parece claro: los electores se han polarizado en dos bloques. Uno, mayoritario, el de los conservadores, con un resultado que obliga a la derecha moderada a aceptar parte del programa de la derecha radical. Y otro bloque, a la izquierda, que produce una fuga de votos del socialismo hacia una izquierda más dura.

La estrategia de Pedro Sánchez de desgastar a Feijóo con Vox se ha convertido en un bumerán que toca también su línea de flotación: hay un voto socialista que se fuga hacia los extremos.

La derecha ha sacado casi un millón de votos más que la izquierda en Andalucía. Pero Juanma Moreno ha recibido un mensaje: su moderación no triunfa. Para gobernar tendrá que pactar con el partido de Abascal. O lo que es lo mismo, tendrá que comprar y ejecutar parte de su programa electoral. El PSOE, por su parte, se ha descalabrado mirando de reojo cómo ha crecido Adelante Andalucía, un partido soberanista de izquierdas, que ha cuadruplicado sus diputados. Para los dos grandes partidos, un pan como unas tortas.

Extrapolar los resultados autonómicos a unas elecciones generales es tentador, pero muy poco científico. Aunque a la vista de cómo se han estampado una y otra vez las encuestas en las últimas citas electorales, la sociometría política no vive sus mejores momentos. Sánchez, que es un adelantado a su tiempo, inventó eso de la geometría variable, que el PP llamó el Gobierno Frankestein, articulando mayorías sobre la base de pactar con Dios y con el Diablo al mismo tiempo. O sea, con el PNV y Bildu o con Junts y con Esquerra. Confiando en una agenda de concesiones al independentismo pensaba mantener sumergidas las contradicciones ideológicas de sus socios nacionalistas. Y el tiempo le ha dado la razón, hasta que se la ha terminado quitando, cuando la deriva electoral ha aflorado el choque entre los conservadores vascos y catalanes con sus izquierdas radicales.

Casi todos los analistas coinciden en que Sánchez, atrincherado en Moncloa, se beberá hasta la última gota del amargo cáliz de esta legislatura. Es mejor defenderse de la Justicia desde el poder. Y nadie convoca elecciones para perderlas. Mientras amontona sacos terreros en las trincheras de Moncloa, para soportar el bombardeo de los casos judiciales que cercan a su partido y su familia, sigue esperando un cisne negro. Que pase algo que lo cambie todo y le dé una ventana de oportunidad para resucitar de entre los muertos.

Que estemos en un país sin presupuestos, al borde de una recesión económica sin precedentes y con un Gobierno incapaz de conseguir mayorías parlamentarias es lo de menos. Hace ya mucho tiempo que la política española, embebida en el encanallamiento de la polarización, ha adoptado el despótico lema de todo por el pueblo, pero sin el pueblo.