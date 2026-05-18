Políticos defectuosos

Hay una realidad cada vez más evidente, difícil de disimular, una parte significativa de la clase política ha dejado de ser una solución para convertirse en un verdadero problema en sí mismo. No se trata de siglas, formaciones políticas, ni de ideologías concretas, sino de una forma de ejercer el poder o la oposición que trasciende partidos o colores. La ineficiencia gestora, la falta de preparación con demasiada mediocridad andante y la incapacidad para afrontar los retos reales que la sociedad demanda, están provocando un deterioro progresivo, social y económicamente, que los ciudadanos perciben con creciente frustración.

Gobernar exige algo más que ocupar un cargo, requiere visión, conocimiento, valentía y sobre todo, voluntad de resolver problemas. Sin embargo, lo que se observa con demasiada frecuencia es justo lo contrario, decisiones improvisadas, medidas superficiales y una preocupante tendencia a posponer lo importante mientras se atiende a lo accesorio. Mucha propaganda, publicidad, autobombo. Se legisla mucho, pero se resuelve poco y en ese vacío, los problemas no solo persisten, sino que crecen, terminan pudriéndose.

Ante las dificultades la inercia es más regulación, más anuncios vacíos, más promesas grotescas, que rara vez se traducen en mejoras reales. Se actúa con una lógica cortoplacista, más preocupada por el impacto mediático inmediato que por la eficacia a largo plazo y cuando las medidas fracasan, lejos de rectificar, se insiste en el error o se busca un culpable externo.

Esta dinámica perversa genera un círculo vicioso. La falta de soluciones alimenta el descontento ciudadano que se intenta gestionar con discursos grandilocuentes en lugar de con hechos. Se habla mucho de derechos, pero se olvida que sin gestión eficaz los mismos se convierten en papel mojado. Se apela constantemente a la responsabilidad de otros, la oposición, la herencia recibida, el contexto internacional, mientras se diluye la propia. No se asumen responsabilidades, por el contrario, hay una dejadez absoluta de compromiso real.

Otro de los rasgos preocupantes es la desconexión con la realidad. Muchos responsables públicos parecen vivir ajenos a las dificultades cotidianas de los ciudadanos. Su espacio vital se ciñe al despacho con moqueta, aire acondicionado, cómodamente amueblado y si hay que salir a la calle, siempre dentro del coche oficial, por la peligrosidad que podría tener un contacto humano con los ciudadanos. Las decisiones se toman desde despachos blindados, sin conocer de primera mano las consecuencias que tendrán en la vida de las personas. Esta distancia explica, en parte, por qué se adoptan medidas que, lejos de aliviar, terminan agravando los problemas que pretendían solucionar.

Además, la política se ha convertido en un espacio donde la lealtad interna pesa más que la competencia. No siempre llegan los mejores, sino los más fieles, los burócratas de partido o adulones del líder o lideresa de turno y eso tiene un coste evidente en la calidad de la gestión. Cuando la preparación se sustituye por la obediencia ciega y babosa, el resultado es una administración débil, incapaz de anticiparse a los retos y de reaccionar con eficacia cuando estos aparecen.

No es una cuestión menor. La ineficiencia política tiene consecuencias directas, frena la actividad económica, desincentiva la inversión, deteriora los servicios públicos y mina la confianza en las instituciones, donde el sistema democrático se resiente. La ciudadanía empieza a percibir que, vote a quien vote, los resultados no cambian sustancialmente. Esa sensación de inutilidad es el caldo de cultivo perfecto para el desapego, la desafección y la aparición de los extremismos populistas, por un lado y otro del arco ideológico.

Lo más grave es que esta situación se ha normalizado. Se asume como inevitable que los problemas se eternicen, que las soluciones lleguen tarde o nunca, que las promesas se incumplan sin consecuencias. Esta resignación es peligrosa, porque rebaja el nivel de exigencia y permite que la mediocridad se instale sin resistencia. Sin embargo, no debería ser así. La política puede, debe y tiene que ser una herramienta eficaz al servicio de la sociedad. Para ello es imprescindible recuperar principios básicos, como responsabilidad, competencia, transparencia y compromiso real con los resultados. Gobernar no es resistir, es transformar. No es justificar, es resolver.

Mientras eso no ocurra, seguiremos asistiendo a un espectáculo repetido, problemas que se enquistan, soluciones que no llegan y ciudadanos que pagan las consecuencias. Porque cuando quienes deben arreglar las cosas no saben o no quieren hacerlo, el coste lo asume siempre la sociedad, siendo un precio que, sencillamente, no debería aceptarse.